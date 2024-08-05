https://ria.ru/20240805/burja-1964071814.html

Магнитная буря на земле завершилась

Магнитная буря на земле завершилась - РИА Новости, 05.08.2024

Магнитная буря на земле завершилась

Магнитная буря, начавшаяся на Земле в воскресенье, завершилась, следует из графика, представленного на сайте лаборатории солнечной астрономии Института... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T09:30

2024-08-05T09:30

2024-08-05T09:48

земля

российская академия наук

вспышки на солнце

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Магнитная буря, начавшаяся на Земле в воскресенье, завершилась, следует из графика, представленного на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. Как показано на графике, буря превосходила уровень g2 (средняя), но не достигала уровня g3 (сильная) примерно с 15.00 мск до 21.00 4 августа. Затем она ослабла, но магнитное поле Земли продолжало оставаться возмущённым. В то же время на графике видно, что к утру понедельника магнитосфера полностью успокоилась. Согласно прогнозу, также приведённому на сайте, в ближайшие три дня магнитных бурь не ожидается.

https://ria.ru/20240804/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html

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земля, российская академия наук, вспышки на солнце