https://ria.ru/20240805/avtomobil-1964111182.html

В Петербурге впервые в России ввели ответственность за шумные автомобили

В Петербурге впервые в России ввели ответственность за шумные автомобили - РИА Новости, 05.08.2024

В Петербурге впервые в России ввели ответственность за шумные автомобили

Санкт-Петербург стал первым регионом, где полиция реализовала на практике механизм привлечения к ответственности водителей шумных автомобилей, сообщила... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T11:41

2024-08-05T11:41

2024-08-05T12:19

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россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 авг — РИА Новости. Санкт-Петербург стал первым регионом, где полиция реализовала на практике механизм привлечения к ответственности водителей шумных автомобилей, сообщила пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти. "Апробация нового проекта только за минувшие выходные дала результат в 15 транспортных средств, водители которых были привлечены к ответственности за превышение уровня шума двигателей", — говорится в релизе.Речь идет об автомобилях или мотоциклах, владельцы которых в погоне за мощностью делают апгрейд, побочным результатом которого становится резко возрастающий рев работающего двигателя. "Это вызывает законное возмущение у остальных граждан, особенно когда такой автомобиль проезжает в позднее время под окнами жилых домов. Шумные авто — проблема и для остальных участников дорожного движения: резкий рев мотора отвлекает внимание автовладельцев, создавая угрозу безопасности дорожного движения", — считают в ГУМВД.Как пояснили в главке, нарушителей привлекают к ответственности по двум статьям КоАП: 8.23 — за превышение нормативов уровня шума и 12.5 — за внесение конструктивных изменений в транспортное средство. Нарушителям предстоит выбор: либо в течение десяти дней вернуть машину в исходное состояние, либо ее регистрацию аннулируют, а номера спишут в архив. Езда на таком автомобиле грозит лишением прав, предупредили в ГУМВД.

https://ria.ru/20240528/blogersha-1948847396.html

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санкт-петербург, россия