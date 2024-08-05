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В Петербурге впервые в России ввели ответственность за шумные автомобили - РИА Новости, 05.08.2024
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11:41 05.08.2024 (обновлено: 12:19 05.08.2024)
https://ria.ru/20240805/avtomobil-1964111182.html
В Петербурге впервые в России ввели ответственность за шумные автомобили
В Петербурге впервые в России ввели ответственность за шумные автомобили - РИА Новости, 05.08.2024
В Петербурге впервые в России ввели ответственность за шумные автомобили
Санкт-Петербург стал первым регионом, где полиция реализовала на практике механизм привлечения к ответственности водителей шумных автомобилей, сообщила... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T11:41
2024-08-05T12:19
санкт-петербург
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 авг — РИА Новости. Санкт-Петербург стал первым регионом, где полиция реализовала на практике механизм привлечения к ответственности водителей шумных автомобилей, сообщила пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти. &quot;Апробация нового проекта только за минувшие выходные дала результат в 15 транспортных средств, водители которых были привлечены к ответственности за превышение уровня шума двигателей&quot;, — говорится в релизе.Речь идет об автомобилях или мотоциклах, владельцы которых в погоне за мощностью делают апгрейд, побочным результатом которого становится резко возрастающий рев работающего двигателя. &quot;Это вызывает законное возмущение у остальных граждан, особенно когда такой автомобиль проезжает в позднее время под окнами жилых домов. Шумные авто — проблема и для остальных участников дорожного движения: резкий рев мотора отвлекает внимание автовладельцев, создавая угрозу безопасности дорожного движения&quot;, — считают в ГУМВД.Как пояснили в главке, нарушителей привлекают к ответственности по двум статьям КоАП: 8.23 — за превышение нормативов уровня шума и 12.5 — за внесение конструктивных изменений в транспортное средство. Нарушителям предстоит выбор: либо в течение десяти дней вернуть машину в исходное состояние, либо ее регистрацию аннулируют, а номера спишут в архив. Езда на таком автомобиле грозит лишением прав, предупредили в ГУМВД.
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санкт-петербург, россия
Санкт-Петербург, Россия
В Петербурге впервые в России ввели ответственность за шумные автомобили

МВД: в Петербурге впервые в РФ стали наказывать водителей за шумные автомобили

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкИнспектор дорожно-патрульной службы во время дежурства
Инспектор дорожно-патрульной службы во время дежурства - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Инспектор дорожно-патрульной службы во время дежурства. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 авг — РИА Новости. Санкт-Петербург стал первым регионом, где полиция реализовала на практике механизм привлечения к ответственности водителей шумных автомобилей, сообщила пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти.
«

"Апробация нового проекта только за минувшие выходные дала результат в 15 транспортных средств, водители которых были привлечены к ответственности за превышение уровня шума двигателей", — говорится в релизе.

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Речь идет об автомобилях или мотоциклах, владельцы которых в погоне за мощностью делают апгрейд, побочным результатом которого становится резко возрастающий рев работающего двигателя.
«

"Это вызывает законное возмущение у остальных граждан, особенно когда такой автомобиль проезжает в позднее время под окнами жилых домов. Шумные авто — проблема и для остальных участников дорожного движения: резкий рев мотора отвлекает внимание автовладельцев, создавая угрозу безопасности дорожного движения", — считают в ГУМВД.

Как пояснили в главке, нарушителей привлекают к ответственности по двум статьям КоАП: 8.23 — за превышение нормативов уровня шума и 12.5 — за внесение конструктивных изменений в транспортное средство.
Нарушителям предстоит выбор: либо в течение десяти дней вернуть машину в исходное состояние, либо ее регистрацию аннулируют, а номера спишут в архив. Езда на таком автомобиле грозит лишением прав, предупредили в ГУМВД.
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