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Военный суд арестовал директора парка "Патриот" в субботу - РИА Новости, 05.08.2024
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16:00 05.08.2024 (обновлено: 16:16 05.08.2024)
https://ria.ru/20240805/akhmedov-1964203545.html
Военный суд арестовал директора парка "Патриот" в субботу
Военный суд арестовал директора парка "Патриот" в субботу - РИА Новости, 05.08.2024
Военный суд арестовал директора парка "Патриот" в субботу
Директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов был арестован по делу о мошенничестве еще 3 августа, сообщили РИА Новости в 235-м гарнизонном военном суде. РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T16:00
2024-08-05T16:16
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов был арестован по делу о мошенничестве еще 3 августа, сообщили РИА Новости в 235-м гарнизонном военном суде."Материал поступил в суд в субботу и в этот же день был удовлетворен", - рассказал собеседник агентства.В суде отметили, что Ахмедов не является действующим военнослужащим, срок ареста ему назначен до 21 сентября.По этому же делу задержан заместитель начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-майор Владимир Шестеров. Материал в его отношении в суд пока не поступал, добавили в суде.Уголовное дело возбуждено против должностных лиц Минобороны РФ, ФГАУ "Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха ВС РФ "Патриот" и ФГАУ Конгрессно-выставочный центр "Патриот" по статье о мошенничестве.По данным следствия, Ахмедов и Шестеров вместе с соучастниками причастны к хищению бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности и функционирование парка "Патриот" и конгрессно-выставочного центра.Идея создания военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил РФ "Патриот" принадлежит занимавшему тогда пост министра обороны Сергею Шойгу. В июне 2014 года был заложен первый камень на месте строительства парка в Одинцовском городском округе недалеко от Кубинки. В июне 2015 года состоялось его открытие.На территории парка "Патриот" расположены, в том числе, конгрессно-выставочный центр "Патриот", Главный храм ВС РФ и музей Великой Отечественной войны "Дорога памяти", другие музеи и композиции, конно-спортивный комплекс и отель.
https://ria.ru/20240805/zaschita-1964182324.html
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москва, патриот, дело о хищениях в парке "патриот", сергей шойгу, россия, кубинка, общество
Москва, Патриот, Дело о хищениях в парке "Патриот", Сергей Шойгу, Россия, Кубинка, Общество
Военный суд арестовал директора парка "Патриот" в субботу

Военный суд в Москве арестовал директора парка "Патриот" Ахмедова в субботу

© Фото : Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации "Патриот"Вячеслав Ахмедов
Вячеслав Ахмедов - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© Фото : Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации "Патриот"
Вячеслав Ахмедов. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов был арестован по делу о мошенничестве еще 3 августа, сообщили РИА Новости в 235-м гарнизонном военном суде.
"Материал поступил в суд в субботу и в этот же день был удовлетворен", - рассказал собеседник агентства.
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В суде отметили, что Ахмедов не является действующим военнослужащим, срок ареста ему назначен до 21 сентября.
По этому же делу задержан заместитель начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-майор Владимир Шестеров. Материал в его отношении в суд пока не поступал, добавили в суде.
Уголовное дело возбуждено против должностных лиц Минобороны РФ, ФГАУ "Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха ВС РФ "Патриот" и ФГАУ Конгрессно-выставочный центр "Патриот" по статье о мошенничестве.
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По данным следствия, Ахмедов и Шестеров вместе с соучастниками причастны к хищению бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности и функционирование парка "Патриот" и конгрессно-выставочного центра.
Идея создания военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил РФ "Патриот" принадлежит занимавшему тогда пост министра обороны Сергею Шойгу. В июне 2014 года был заложен первый камень на месте строительства парка в Одинцовском городском округе недалеко от Кубинки. В июне 2015 года состоялось его открытие.
На территории парка "Патриот" расположены, в том числе, конгрессно-выставочный центр "Патриот", Главный храм ВС РФ и музей Великой Отечественной войны "Дорога памяти", другие музеи и композиции, конно-спортивный комплекс и отель.
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