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На Западе забили тревогу из-за слов Зеленского об окончании конфликта - РИА Новости, 04.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:24 04.08.2024 (обновлено: 19:10 04.08.2024)
https://ria.ru/20240804/zelenskiy-1963991407.html
На Западе забили тревогу из-за слов Зеленского об окончании конфликта
На Западе забили тревогу из-за слов Зеленского об окончании конфликта - РИА Новости, 04.08.2024
На Западе забили тревогу из-за слов Зеленского об окончании конфликта
Выдвигаемые Владимиром Зеленским условия окончания военных действий приведут к уничтожению Украины, написал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X. РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T15:24
2024-08-04T19:10
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
владимир зеленский
александр дубинский
верховная рада украины
донецкая народная республика
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Выдвигаемые Владимиром Зеленским условия окончания военных действий приведут к уничтожению Украины, написал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.Так он отреагировал на слова Зеленского о том, что конфликт на Украине должен завершиться "на украинских условиях"."В этом и проблема. Военные действия уничтожат Украину, если они закончатся на "украинских условиях", — написал Боуз.В четверг депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся под стражей в СИЗО, заподозрил Зеленского в раздвоении личности. По его словам, глава киевского режима делает противоположные высказывания, говоря то о переговорах с Россией, то о невозможности прекращения огня.Владимир Путин в июне заявил о готовности к мирным переговорам по урегулированию украинского кризиса, назвав необходимые для этого условия: нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация, вывод войск с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в их административных границах 1991 года.
https://ria.ru/20240804/ukraina-1964000451.html
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, александр дубинский, верховная рада украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Верховная Рада Украины, Донецкая Народная Республика
На Западе забили тревогу из-за слов Зеленского об окончании конфликта

Боуз: условия Зеленского по завершению конфликта приведут к уничтожению Украины

© AP Photo / Jose Luis MaganaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
© AP Photo / Jose Luis Magana
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Выдвигаемые Владимиром Зеленским условия окончания военных действий приведут к уничтожению Украины, написал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.
Так он отреагировал на слова Зеленского о том, что конфликт на Украине должен завершиться "на украинских условиях".
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"В этом и проблема. Военные действия уничтожат Украину, если они закончатся на "украинских условиях", — написал Боуз.
В четверг депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся под стражей в СИЗО, заподозрил Зеленского в раздвоении личности. По его словам, глава киевского режима делает противоположные высказывания, говоря то о переговорах с Россией, то о невозможности прекращения огня.
Владимир Путин в июне заявил о готовности к мирным переговорам по урегулированию украинского кризиса, назвав необходимые для этого условия: нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация, вывод войск с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в их административных границах 1991 года.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийАлександр ДубинскийВерховная Рада УкраиныДонецкая Народная Республика
 
 
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