https://ria.ru/20240804/zelenskiy-1963991407.html

На Западе забили тревогу из-за слов Зеленского об окончании конфликта

На Западе забили тревогу из-за слов Зеленского об окончании конфликта - РИА Новости, 04.08.2024

На Западе забили тревогу из-за слов Зеленского об окончании конфликта

Выдвигаемые Владимиром Зеленским условия окончания военных действий приведут к уничтожению Украины, написал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X. РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T15:24

2024-08-04T15:24

2024-08-04T19:10

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Выдвигаемые Владимиром Зеленским условия окончания военных действий приведут к уничтожению Украины, написал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.Так он отреагировал на слова Зеленского о том, что конфликт на Украине должен завершиться "на украинских условиях"."В этом и проблема. Военные действия уничтожат Украину, если они закончатся на "украинских условиях", — написал Боуз.В четверг депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся под стражей в СИЗО, заподозрил Зеленского в раздвоении личности. По его словам, глава киевского режима делает противоположные высказывания, говоря то о переговорах с Россией, то о невозможности прекращения огня.Владимир Путин в июне заявил о готовности к мирным переговорам по урегулированию украинского кризиса, назвав необходимые для этого условия: нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация, вывод войск с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в их административных границах 1991 года.

https://ria.ru/20240804/ukraina-1964000451.html

https://ria.ru/20240804/zelenskiy-1964009681.html

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в мире, украина, россия, владимир зеленский, александр дубинский, верховная рада украины, донецкая народная республика