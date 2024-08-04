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Украинский ТЦК обвинил российские спецслужбы в организации протеста жителей - РИА Новости, 04.08.2024
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14:46 04.08.2024
https://ria.ru/20240804/ukraina-1963987384.html
Украинский ТЦК обвинил российские спецслужбы в организации протеста жителей
Украинский ТЦК обвинил российские спецслужбы в организации протеста жителей - РИА Новости, 04.08.2024
Украинский ТЦК обвинил российские спецслужбы в организации протеста жителей
Волынский областной военкомат на западной Украине обвинил спецслужбы РФ в организации митинга местных жителей, требовавших отпустить насильно мобилизованных... РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T14:46
2024-08-04T14:46
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Волынский областной военкомат на западной Украине обвинил спецслужбы РФ в организации митинга местных жителей, требовавших отпустить насильно мобилизованных парней, сообщило украинское издание "Страна". Ранее местные СМИ сообщили, что в городе Ковель на западе Украины прошел митинг с требованием отпустить горожан, задержанных сотрудниками военкомата. Судя по публиковавшихся в сети видео, на стихийный митинг собралось несколько десятков человек. "Волынский ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) обвинил российские спецслужбы в организации протеста под зданием военкомата в Ковеле, где люди требовали отпустить парней, задержанных на Шацком блокпосте", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". Как заявили в военкомате, после задержания трех мужчин, между сотрудниками военкомата и местными жителями начался конфликт, в поддерживании и направлении которого военкомат обвинил спецслужбы РФ. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20240802/ukraina-1963744640.html
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в мире, украина, россия
В мире, Украина, Россия
Украинский ТЦК обвинил российские спецслужбы в организации протеста жителей

"Страна": ТЦК на Украине обвинил спецслужбы РФ в организации протеста жителей

© iStock.com / Kathrine AndiУкраина
Украина - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
© iStock.com / Kathrine Andi
Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Волынский областной военкомат на западной Украине обвинил спецслужбы РФ в организации митинга местных жителей, требовавших отпустить насильно мобилизованных парней, сообщило украинское издание "Страна".
Ранее местные СМИ сообщили, что в городе Ковель на западе Украины прошел митинг с требованием отпустить горожан, задержанных сотрудниками военкомата. Судя по публиковавшихся в сети видео, на стихийный митинг собралось несколько десятков человек.
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"Волынский ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) обвинил российские спецслужбы в организации протеста под зданием военкомата в Ковеле, где люди требовали отпустить парней, задержанных на Шацком блокпосте", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
Как заявили в военкомате, после задержания трех мужчин, между сотрудниками военкомата и местными жителями начался конфликт, в поддерживании и направлении которого военкомат обвинил спецслужбы РФ.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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