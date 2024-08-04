https://ria.ru/20240804/ukraina-1963965130.html

Появились кадры пуска ракет Storm Shadow с бомбардировщика Су-24 ВСУ

Появились кадры пуска ракет Storm Shadow с бомбардировщика Су-24 ВСУ - РИА Новости, 04.08.2024

Появились кадры пуска ракет Storm Shadow с бомбардировщика Су-24 ВСУ

ВСУ показали запуск крылатых ракет Storm Shadow с самолета Су-24.Видео снято с борта одного из самолетов. Издание "Страна.ua" утверждает, что это был один из... РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T11:55

2024-08-04T11:55

2024-08-04T23:46

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

су-24м

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. ВСУ показали запуск крылатых ракет Storm Shadow с самолета Су-24.Видео снято с борта одного из самолетов. Издание "Страна.ua" утверждает, что это был один из обстрелов Крыма. Ранее специалисты по работе с вооружением рассказали РИА Новости, что российские инженеры извлекли элементы системы управления и наведения крылатой ракеты Storm Shadow/SCALP. По словам экспертов, они демонтировали аппаратуру управления, включая блоки, сервоприводы, рули и различные элементы конструкции. Этот материал предоставляет объективный контроль системы пролета ракет, возможных систем противодействия ПВО для лучшей борьбы с данными целями, подчеркнули они.Storm Shadow — малозаметная крылатая ракета воздушного базирования. Запускается с самолетов. Дальность поражения — от 250 до 560 километров в зависимости от модификации. Разработана совместно Францией и Великобританией (во Франции получила наименование SCALP и производится концерном MBDA). ВСУ активно применяют Storm Shadow с прошлого года.Российские военные продолжают развивать наступление, почти еженедельно освобождаются все новые населенные пункты. В Минобороны ранее сообщили, что российские войска взяли под контроль села Прогресс и Евгеновка в ДНР. Евгеновка — населенный пункт в низине у западного края Очеретинских высот. Прогресс расположен к северу от нее, это один из рубежей обороны ВСУ у реки Волчья. Освобождение этих сел даст возможность вести наступление на Красноармейск — важнейший транспортный узел украинской армии в Донбассе.

https://ria.ru/20240804/kadyrov-1963967380.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пуск двух ракет Storm Shadow с самолета ВСУ Пуск двух ракет Storm Shadow с самолета ВСУ 2024-08-04T11:55 true PT0M06S

Внутреннее устройство англо-французской ракеты Storm Shadow Российские специалисты впервые показали внутреннее устройство англо-французской ракеты Storm Shadow, видео сняли корреспонденты РИА Новости. Полученные при разборе ракеты данные передают разным ведомствам, в т.ч. для совершенствования работы ПВО. 2024-08-04T11:55 true PT3M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, вооруженные силы украины, су-24м