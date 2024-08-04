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Появились кадры пуска ракет Storm Shadow с бомбардировщика Су-24 ВСУ - РИА Новости, 04.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:55 04.08.2024 (обновлено: 23:46 04.08.2024)
https://ria.ru/20240804/ukraina-1963965130.html
Появились кадры пуска ракет Storm Shadow с бомбардировщика Су-24 ВСУ
Появились кадры пуска ракет Storm Shadow с бомбардировщика Су-24 ВСУ - РИА Новости, 04.08.2024
Появились кадры пуска ракет Storm Shadow с бомбардировщика Су-24 ВСУ
ВСУ показали запуск крылатых ракет Storm Shadow с самолета Су-24.Видео снято с борта одного из самолетов. Издание "Страна.ua" утверждает, что это был один из... РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T11:55
2024-08-04T23:46
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
су-24м
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. ВСУ показали запуск крылатых ракет Storm Shadow с самолета Су-24.Видео снято с борта одного из самолетов. Издание "Страна.ua" утверждает, что это был один из обстрелов Крыма. Ранее специалисты по работе с вооружением рассказали РИА Новости, что российские инженеры извлекли элементы системы управления и наведения крылатой ракеты Storm Shadow/SCALP. По словам экспертов, они демонтировали аппаратуру управления, включая блоки, сервоприводы, рули и различные элементы конструкции. Этот материал предоставляет объективный контроль системы пролета ракет, возможных систем противодействия ПВО для лучшей борьбы с данными целями, подчеркнули они.Storm Shadow — малозаметная крылатая ракета воздушного базирования. Запускается с самолетов. Дальность поражения — от 250 до 560 километров в зависимости от модификации. Разработана совместно Францией и Великобританией (во Франции получила наименование SCALP и производится концерном MBDA). ВСУ активно применяют Storm Shadow с прошлого года.Российские военные продолжают развивать наступление, почти еженедельно освобождаются все новые населенные пункты. В Минобороны ранее сообщили, что российские войска взяли под контроль села Прогресс и Евгеновка в ДНР. Евгеновка — населенный пункт в низине у западного края Очеретинских высот. Прогресс расположен к северу от нее, это один из рубежей обороны ВСУ у реки Волчья. Освобождение этих сел даст возможность вести наступление на Красноармейск — важнейший транспортный узел украинской армии в Донбассе.
https://ria.ru/20240804/kadyrov-1963967380.html
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РИА Новости
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Пуск двух ракет Storm Shadow с самолета ВСУ
Пуск двух ракет Storm Shadow с самолета ВСУ
2024-08-04T11:55
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PT0M06S
Внутреннее устройство англо-французской ракеты Storm Shadow
Российские специалисты впервые показали внутреннее устройство англо-французской ракеты Storm Shadow, видео сняли корреспонденты РИА Новости. Полученные при разборе ракеты данные передают разным ведомствам, в т.ч. для совершенствования работы ПВО.
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в мире, вооруженные силы украины, су-24м
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Су-24М

Появились кадры пуска ракет Storm Shadow с бомбардировщика Су-24 ВСУ

Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. ВСУ показали запуск крылатых ракет Storm Shadow с самолета Су-24.

Видео снято с борта одного из самолетов. Издание "Страна.ua" утверждает, что это был один из обстрелов Крыма.
Ранее специалисты по работе с вооружением рассказали РИА Новости, что российские инженеры извлекли элементы системы управления и наведения крылатой ракеты Storm Shadow/SCALP. По словам экспертов, они демонтировали аппаратуру управления, включая блоки, сервоприводы, рули и различные элементы конструкции. Этот материал предоставляет объективный контроль системы пролета ракет, возможных систем противодействия ПВО для лучшей борьбы с данными целями, подчеркнули они.
Storm Shadow — малозаметная крылатая ракета воздушного базирования. Запускается с самолетов. Дальность поражения — от 250 до 560 километров в зависимости от модификации. Разработана совместно Францией и Великобританией (во Франции получила наименование SCALP и производится концерном MBDA). ВСУ активно применяют Storm Shadow с прошлого года.
Устройство ракет Storm Shadow и ATACMS
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Storm Shadow/SCALP — крылатая ракета воздушного базирования. Это совместная разработка французской Matra и английской British Aerospace. Сейчас их производит европейская компания MBDA.

Российский специалист изучает фрагменты ракет Storm Shadow

Storm Shadow/SCALP — крылатая ракета воздушного базирования. Это совместная разработка французской Matra и английской British Aerospace. Сейчас их производит европейская компания MBDA.

© РИА Новости
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1 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

На фото: эксперт демонтирует части Storm Shadow, чтобы изучить их тактико-технические характеристики.

Российский специалист изучает фрагменты ракет Storm Shadow

На фото: эксперт демонтирует части Storm Shadow, чтобы изучить их тактико-технические характеристики.

© РИА Новости
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2 из 10
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Крылатые ракеты Storm Shadow и SCALP-EG могут скрытно подлетать к объекту удара за счет корректировки по навигационным американским спутникам.

Фрагменты ракет Storm Shadow

Крылатые ракеты Storm Shadow и SCALP-EG могут скрытно подлетать к объекту удара за счет корректировки по навигационным американским спутникам.

© РИА Новости
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3 из 10
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Цена одной единицы — около двух миллионов фунтов.

Фрагмент микросхемы от ракеты Storm Shadow

Цена одной единицы — около двух миллионов фунтов.

© РИА Новости
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4 из 10
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США начали поставлять ATACMS на Украину осенью прошлого года, а в апреле Пентагон подтвердил РИА Новости, что в один из последних пакетов военной помощи вошли ракеты повышенной дальности.

Российский специалист изучает фрагменты ракет ATACMS

США начали поставлять ATACMS на Украину осенью прошлого года, а в апреле Пентагон подтвердил РИА Новости, что в один из последних пакетов военной помощи вошли ракеты повышенной дальности.

© РИА Новости
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5 из 10
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Российские специалисты изучили внутреннее строение и особенности работы кассетного суббоеприпаса американской ракеты.

Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS

Российские специалисты изучили внутреннее строение и особенности работы кассетного суббоеприпаса американской ракеты.

© РИА Новости
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6 из 10
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На фото: детонатор ракеты ATACMS.

Детонатор ракеты ATACMS

На фото: детонатор ракеты ATACMS.

© РИА Новости
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7 из 10
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Суббоеприпас представляет собой шарообразный предмет зеленого цвета. По размеру он напоминает теннисный мяч с выступами по одной оси.

Кассетные боеприпасы (суббоеприпасы) ракеты ATACMS

Суббоеприпас представляет собой шарообразный предмет зеленого цвета. По размеру он напоминает теннисный мяч с выступами по одной оси.

© РИА Новости
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8 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

В дальнобойной ракете ATACMS таких 275 штук.

Фрагменты ракет ATACMS

В дальнобойной ракете ATACMS таких 275 штук.

© РИА Новости
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9 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Также в руки к российским экспертам попала система наведения и коррекции полета ракеты — они изучают блок лазерных гироскопов и GPS модуль.

Российский специалист изучает фрагменты ракет ATACMS

Также в руки к российским экспертам попала система наведения и коррекции полета ракеты — они изучают блок лазерных гироскопов и GPS модуль.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10

Storm Shadow/SCALP — крылатая ракета воздушного базирования. Это совместная разработка французской Matra и английской British Aerospace. Сейчас их производит европейская компания MBDA.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

На фото: эксперт демонтирует части Storm Shadow, чтобы изучить их тактико-технические характеристики.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

Крылатые ракеты Storm Shadow и SCALP-EG могут скрытно подлетать к объекту удара за счет корректировки по навигационным американским спутникам.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

Цена одной единицы — около двух миллионов фунтов.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

США начали поставлять ATACMS на Украину осенью прошлого года, а в апреле Пентагон подтвердил РИА Новости, что в один из последних пакетов военной помощи вошли ракеты повышенной дальности.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Российские специалисты изучили внутреннее строение и особенности работы кассетного суббоеприпаса американской ракеты.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

На фото: детонатор ракеты ATACMS.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

Суббоеприпас представляет собой шарообразный предмет зеленого цвета. По размеру он напоминает теннисный мяч с выступами по одной оси.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

В дальнобойной ракете ATACMS таких 275 штук.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10

Также в руки к российским экспертам попала система наведения и коррекции полета ракеты — они изучают блок лазерных гироскопов и GPS модуль.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10
Российские военные продолжают развивать наступление, почти еженедельно освобождаются все новые населенные пункты.

В Минобороны ранее сообщили, что российские войска взяли под контроль села Прогресс и Евгеновка в ДНР. Евгеновка — населенный пункт в низине у западного края Очеретинских высот. Прогресс расположен к северу от нее, это один из рубежей обороны ВСУ у реки Волчья. Освобождение этих сел даст возможность вести наступление на Красноармейск — важнейший транспортный узел украинской армии в Донбассе.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныСу-24М
 
 
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