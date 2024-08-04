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"Русские знают": в США раскрыли обманный ход Киева - РИА Новости, 04.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:59 04.08.2024
https://ria.ru/20240804/ssha-1964024639.html
"Русские знают": в США раскрыли обманный ход Киева
"Русские знают": в США раскрыли обманный ход Киева - РИА Новости, 04.08.2024
"Русские знают": в США раскрыли обманный ход Киева
Если бы Киев действительно хотел заключить мир в ближайшее время, то не начинал бы мобилизовать украинцев, заявил историк Александр Роберт в интервью... РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T19:59
2024-08-04T19:59
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
россия
сша
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Если бы Киев действительно хотел заключить мир в ближайшее время, то не начинал бы мобилизовать украинцев, заявил историк Александр Роберт в интервью YouTube-каналу Deep Dive."Украинцы не стали бы мобилизовать полмиллиона человек, чтобы сейчас заключить мир. Это не имеет смысла", — сказал он.По словам аналитика, говоря о прекращении боевых действий, необходимо думать о долгосрочном мире, а не о таком, который будет нарушен через некоторое время. Даже если украинцы подпишут перемирие, считает эксперт, они его используют для того, чтобы подготовиться к продолжению конфликта."Русские это знают, они не попадут в эту ловушку. Они понимают, что в случае перемирия украинцы будут перевооружаться, чтобы начать новый раунд", — отметил Роберт.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично. Военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.В четверг депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся под стражей в СИЗО, заподозрил Зеленского в раздвоении личности. По его словам, глава киевского режима делает противоположные высказывания, говоря то о переговорах с Россией, то о невозможности прекращения огня.Владимир Путин в июне заявил о готовности к мирным переговорам по урегулированию украинского кризиса, назвав необходимые для этого условия: нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация, вывод войск с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в их административных границах 1991 года.
https://ria.ru/20240804/zelenskiy-1964009681.html
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в мире, украина, киев, россия, сша, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Россия, США, Верховная Рада Украины
"Русские знают": в США раскрыли обманный ход Киева

Аналитик Роберт: если бы Киев хотел мира, то не стал бы проводить мобилизацию

© AP Photo / Manu FernandezВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
© AP Photo / Manu Fernandez
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Если бы Киев действительно хотел заключить мир в ближайшее время, то не начинал бы мобилизовать украинцев, заявил историк Александр Роберт в интервью YouTube-каналу Deep Dive.
"Украинцы не стали бы мобилизовать полмиллиона человек, чтобы сейчас заключить мир. Это не имеет смысла", — сказал он.
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По словам аналитика, говоря о прекращении боевых действий, необходимо думать о долгосрочном мире, а не о таком, который будет нарушен через некоторое время. Даже если украинцы подпишут перемирие, считает эксперт, они его используют для того, чтобы подготовиться к продолжению конфликта.
"Русские это знают, они не попадут в эту ловушку. Они понимают, что в случае перемирия украинцы будут перевооружаться, чтобы начать новый раунд", — отметил Роберт.
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Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично. Военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
В четверг депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся под стражей в СИЗО, заподозрил Зеленского в раздвоении личности. По его словам, глава киевского режима делает противоположные высказывания, говоря то о переговорах с Россией, то о невозможности прекращения огня.
Владимир Путин в июне заявил о готовности к мирным переговорам по урегулированию украинского кризиса, назвав необходимые для этого условия: нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация, вывод войск с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в их административных границах 1991 года.
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