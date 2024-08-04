https://ria.ru/20240804/savelev-1963940798.html

Савельев жил в квартире в Москве стоимостью более 240 миллионов рублей

Савельев жил в квартире в Москве стоимостью более 240 миллионов рублей - РИА Новости, 04.08.2024

Савельев жил в квартире в Москве стоимостью более 240 миллионов рублей

Арестованный сенатор от Тульской области Дмитрий Савельев, который подозревается в организации приготовления убийства, жил в центре Москвы в квартире стоимостью РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T08:14

2024-08-04T08:14

2024-08-04T19:12

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Арестованный сенатор от Тульской области Дмитрий Савельев, который подозревается в организации приготовления убийства, жил в центре Москвы в квартире стоимостью более 240 миллионов рублей, согласно выписке из единого государственного реестра недвижимости, которая есть в распоряжении РИА Новости. По имеющимся данным, кадастровая стоимость квартиры площадью 247,2 квадратных метра составляет более 242,7 миллиона рублей. Как следует из декларации о доходах сенатора за 2020 год, квартира этой же площадью была у него в пользовании и находилась в долевой собственности его двух детей. Дом, в котором проживал Савельев, расположен в центре Москвы, в районе Хамовники. Это пятиэтажное здание с закрытым двором, по его периметру располагаются камеры видеонаблюдения. Кроме жилых помещений, в здании есть несколько офисов. Помимо квартиры, в пользовании у арестованного сенатора, его супруги и детей, как следует из декларации о доходах за 2020 год, шесть земельных участков общей площадью более 150 тысяч "квадратов", три дома, один из которых находится в Великобритании, гараж, сторожка и баня. Также в долевой собственности у Савельева несколько нежилых помещений. Согласно документам, которые оказались в распоряжении агентства, Савельев в 2020 году имел в собственности лишь автомобиль ВАЗ 21053 "Жигули", в то время как его супруге принадлежали внедорожник класс люкс Range Rover и мотоцикл Harley-Davidson FLSTC. Также сенатор владел автомобилями премиум-класса Mercedes-Benz S-Class и Maybach 57, но к 2020 году перестал быть их собственником. Ранее стало известно, что генпрокурор России Игорь Краснов обратился к Совету Федерации с представлением о лишении неприкосновенности сенатора в связи с установлением его причастности к организации убийства. Софед дал согласие на снятие неприкосновенности с Савельева. Как сообщил глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко, сенатора попросили покинуть зал заседаний, на выходе он был задержан сотрудниками. По данным СК, Савельев в августе 2023 года поручил своему знакомому убить предпринимателя, к которому испытывал неприязнь. Об этом стало известно правоохранительным органам, для изобличения преступников была организована инсценировка убийства. После получения информации о якобы состоявшемся убийстве Савельев передал соучастнику вознаграждение. Дело возбуждено по части 3 статьи 33, части 1 статьи 30, пункту "з" части 2 статьи 105 УК РФ (организация приготовления к убийству), Савельеву грозит до десяти лет лишения свободы. В пятницу Басманный суд Москвы арестовал его до 2 октября.

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Дом, в котором жил арестованный сенатор Савельев Арестованный сенатор Дмитрий Савельев жил в центре Москвы в квартире стоимостью более 240 млн рублей. Выписка из реестра недвижимости есть в распоряжении РИА Новости. Площадь квартиры - 247,2 квадратных метра, кадастровая стоимость - более 242,7 млн рублей. Согласное декларации сенатора за 2020, квартира такой же площади была у него в пользовании, находилась при этом в долевой собственности детей. 2024-08-04T08:14 true PT0M15S

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происшествия, москва, россия, великобритания, дмитрий савельев, игорь краснов, вячеслав тимченко, совет федерации рф, следственный комитет россии (ск рф), дело сенатора савельева