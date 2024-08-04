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Савельев жил в квартире в Москве стоимостью более 240 миллионов рублей - РИА Новости, 04.08.2024
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08:14 04.08.2024 (обновлено: 19:12 04.08.2024)
https://ria.ru/20240804/savelev-1963940798.html
Савельев жил в квартире в Москве стоимостью более 240 миллионов рублей
Савельев жил в квартире в Москве стоимостью более 240 миллионов рублей - РИА Новости, 04.08.2024
Савельев жил в квартире в Москве стоимостью более 240 миллионов рублей
Арестованный сенатор от Тульской области Дмитрий Савельев, который подозревается в организации приготовления убийства, жил в центре Москвы в квартире стоимостью РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T08:14
2024-08-04T19:12
происшествия
москва
россия
великобритания
дмитрий савельев
игорь краснов
вячеслав тимченко
совет федерации рф
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Арестованный сенатор от Тульской области Дмитрий Савельев, который подозревается в организации приготовления убийства, жил в центре Москвы в квартире стоимостью более 240 миллионов рублей, согласно выписке из единого государственного реестра недвижимости, которая есть в распоряжении РИА Новости. По имеющимся данным, кадастровая стоимость квартиры площадью 247,2 квадратных метра составляет более 242,7 миллиона рублей. Как следует из декларации о доходах сенатора за 2020 год, квартира этой же площадью была у него в пользовании и находилась в долевой собственности его двух детей. Дом, в котором проживал Савельев, расположен в центре Москвы, в районе Хамовники. Это пятиэтажное здание с закрытым двором, по его периметру располагаются камеры видеонаблюдения. Кроме жилых помещений, в здании есть несколько офисов. Помимо квартиры, в пользовании у арестованного сенатора, его супруги и детей, как следует из декларации о доходах за 2020 год, шесть земельных участков общей площадью более 150 тысяч "квадратов", три дома, один из которых находится в Великобритании, гараж, сторожка и баня. Также в долевой собственности у Савельева несколько нежилых помещений. Согласно документам, которые оказались в распоряжении агентства, Савельев в 2020 году имел в собственности лишь автомобиль ВАЗ 21053 "Жигули", в то время как его супруге принадлежали внедорожник класс люкс Range Rover и мотоцикл Harley-Davidson FLSTC. Также сенатор владел автомобилями премиум-класса Mercedes-Benz S-Class и Maybach 57, но к 2020 году перестал быть их собственником. Ранее стало известно, что генпрокурор России Игорь Краснов обратился к Совету Федерации с представлением о лишении неприкосновенности сенатора в связи с установлением его причастности к организации убийства. Софед дал согласие на снятие неприкосновенности с Савельева. Как сообщил глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко, сенатора попросили покинуть зал заседаний, на выходе он был задержан сотрудниками. По данным СК, Савельев в августе 2023 года поручил своему знакомому убить предпринимателя, к которому испытывал неприязнь. Об этом стало известно правоохранительным органам, для изобличения преступников была организована инсценировка убийства. После получения информации о якобы состоявшемся убийстве Савельев передал соучастнику вознаграждение. Дело возбуждено по части 3 статьи 33, части 1 статьи 30, пункту "з" части 2 статьи 105 УК РФ (организация приготовления к убийству), Савельеву грозит до десяти лет лишения свободы. В пятницу Басманный суд Москвы арестовал его до 2 октября.
https://ria.ru/20240802/savelev-1963738301.html
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Дом, в котором жил арестованный сенатор Савельев
Арестованный сенатор Дмитрий Савельев жил в центре Москвы в квартире стоимостью более 240 млн рублей. Выписка из реестра недвижимости есть в распоряжении РИА Новости. Площадь квартиры - 247,2 квадратных метра, кадастровая стоимость - более 242,7 млн рублей. Согласное декларации сенатора за 2020, квартира такой же площади была у него в пользовании, находилась при этом в долевой собственности детей.
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происшествия, москва, россия, великобритания, дмитрий савельев, игорь краснов, вячеслав тимченко, совет федерации рф, следственный комитет россии (ск рф), дело сенатора савельева
Происшествия, Москва, Россия, Великобритания, Дмитрий Савельев, Игорь Краснов, Вячеслав Тимченко, Совет Федерации РФ, Следственный комитет России (СК РФ), Дело сенатора Савельева
Савельев жил в квартире в Москве стоимостью более 240 миллионов рублей

Арестованный Савельев жил в квартире в Москве стоимостью более 242,7 млн рублей

Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Арестованный сенатор от Тульской области Дмитрий Савельев, который подозревается в организации приготовления убийства, жил в центре Москвы в квартире стоимостью более 240 миллионов рублей, согласно выписке из единого государственного реестра недвижимости, которая есть в распоряжении РИА Новости.
По имеющимся данным, кадастровая стоимость квартиры площадью 247,2 квадратных метра составляет более 242,7 миллиона рублей. Как следует из декларации о доходах сенатора за 2020 год, квартира этой же площадью была у него в пользовании и находилась в долевой собственности его двух детей.
Дмитрий Савельев - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
"Жил на две страны". Чем известен задержанный сенатор Савельев
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Дом, в котором проживал Савельев, расположен в центре Москвы, в районе Хамовники. Это пятиэтажное здание с закрытым двором, по его периметру располагаются камеры видеонаблюдения. Кроме жилых помещений, в здании есть несколько офисов.
Помимо квартиры, в пользовании у арестованного сенатора, его супруги и детей, как следует из декларации о доходах за 2020 год, шесть земельных участков общей площадью более 150 тысяч "квадратов", три дома, один из которых находится в Великобритании, гараж, сторожка и баня. Также в долевой собственности у Савельева несколько нежилых помещений.
Согласно документам, которые оказались в распоряжении агентства, Савельев в 2020 году имел в собственности лишь автомобиль ВАЗ 21053 "Жигули", в то время как его супруге принадлежали внедорожник класс люкс Range Rover и мотоцикл Harley-Davidson FLSTC. Также сенатор владел автомобилями премиум-класса Mercedes-Benz S-Class и Maybach 57, но к 2020 году перестал быть их собственником.
Ранее стало известно, что генпрокурор России Игорь Краснов обратился к Совету Федерации с представлением о лишении неприкосновенности сенатора в связи с установлением его причастности к организации убийства. Софед дал согласие на снятие неприкосновенности с Савельева. Как сообщил глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко, сенатора попросили покинуть зал заседаний, на выходе он был задержан сотрудниками.
По данным СК, Савельев в августе 2023 года поручил своему знакомому убить предпринимателя, к которому испытывал неприязнь. Об этом стало известно правоохранительным органам, для изобличения преступников была организована инсценировка убийства. После получения информации о якобы состоявшемся убийстве Савельев передал соучастнику вознаграждение.
Дело возбуждено по части 3 статьи 33, части 1 статьи 30, пункту "з" части 2 статьи 105 УК РФ (организация приготовления к убийству), Савельеву грозит до десяти лет лишения свободы. В пятницу Басманный суд Москвы арестовал его до 2 октября.
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ПроисшествияМоскваРоссияВеликобританияДмитрий СавельевИгорь КрасновВячеслав ТимченкоСовет Федерации РФСледственный комитет России (СК РФ)Дело сенатора Савельева
 
 
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