Белый дом пообещал ввести санкции против России за "удержание американцев"

Белый дом пообещал ввести новые санкции против РФ за "удержание граждан США"
Обмен заключенными
- Вадим Соколов (Красиков), приговоренный к пожизненному заключению в Германии по делу об убийстве Зелимхана Хангошвили, активного участника бандподполья на Северном Кавказе;
- Владислав Клюшин, обвинявшийся в США в инсайдерской торговле ценными бумагами;
- Артем и Анна Дульцевы, осужденные за шпионаж в Словении;
- Павел Рубцов, задержанный в Польше по обвинению в шпионаже;
- Вадим Конощёнок, выданный в США Эстонией и обвинявшийся в сговоре для обхода санкций;
- Михаил Микушин, задержанный в Норвегии по обвинению в незаконной разведке и сборе данных;
- Роман Селезнев, осужденный в США за кибермошенничество.
В аэропорту Москвы прилетевших по обмену россиян встретил лично Владимир Путин. Президент заявил, что те, кто имеет отношение к военной службе, будут представлены к госнаградам.
В аэропорту Москвы прилетевших по обмену россиян встретил лично Владимир Путин. Президент заявил, что те, кто имеет отношение к военной службе, будут представлены к госнаградам.
В Россию вернулись восемь заключенных, содержавшихся в тюрьмах разных стран, а также двое детей.
В Россию вернулись восемь заключенных, содержавшихся в тюрьмах разных стран, а также двое детей.
Как заявил источник в одном из компетентных ведомств, некоторых из вернувшихся в Москву заключенных обвиняли в сотрудничестве с российской разведкой, но их вина не была доказана.
Как заявил источник в одном из компетентных ведомств, некоторых из вернувшихся в Москву заключенных обвиняли в сотрудничестве с российской разведкой, но их вина не была доказана.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя обмен, назвала его битвой самообладаний заключенных, политических властей и спецслужб. "По всем показателям наши лучшие", — подчеркнула Захарова.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя обмен, назвала его битвой самообладаний заключенных, политических властей и спецслужб. "По всем показателям наши лучшие", — подчеркнула Захарова.
Среди отправленных в Россию — семейная пара Артем и Анна Дульцевы с детьми, Вадим Красиков, Павел Рубцов, Михаил Микушин, Роман Селезнев, Владислав Клюшин, Вадим Конощенок.
Среди отправленных в Россию — семейная пара Артем и Анна Дульцевы с детьми, Вадим Красиков, Павел Рубцов, Михаил Микушин, Роман Селезнев, Владислав Клюшин, Вадим Конощенок.
Всего в Анкаре обменяли 26 заключенных, 13 из них улетели в Германию, трое — в США.
Всего в Анкаре обменяли 26 заключенных, 13 из них улетели в Германию, трое — в США.
Корреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович, обвиненный в России в шпионаже в интересах правительства США, в аэропорту Москвы в сопровождении сотрудника спецслужб идет к самолету для вылета в Анкару.
Корреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович, обвиненный в России в шпионаже в интересах правительства США, в аэропорту Москвы в сопровождении сотрудника спецслужб идет к самолету для вылета в Анкару.
Владимир Путин подписал указы о помиловании Пола Уилана, Кевина Лика, Эвана Гершковича, Демури Воронина, Владимира Кара-Мурзы*, Алсу Курмашевой, Лилии Чанышевой, Вадима Останина, Ксении Фадеевой, Александры Скочиленко, Ильи Яшина*, Андрея Пивоварова, Олега Орлова*.
Владимир Путин подписал указы о помиловании Пола Уилана, Кевина Лика, Эвана Гершковича, Демури Воронина, Владимира Кара-Мурзы*, Алсу Курмашевой, Лилии Чанышевой, Вадима Останина, Ксении Фадеевой, Александры Скочиленко, Ильи Яшина*, Андрея Пивоварова, Олега Орлова*.
Как сообщили в Кремле, переговоры по этому сложному обмену велись по линии ФСБ и ЦРУ, и вся их "внутренняя кухня" не может быть обнародована.
Как сообщили в Кремле, переговоры по этому сложному обмену велись по линии ФСБ и ЦРУ, и вся их "внутренняя кухня" не может быть обнародована.
На фото справа налево: Эван Гершкович и гражданин Германии Рико Кригер.
Свердловский областной суд приговорил Гершковича по делу о шпионаже к 16 годам колонии строгого режима.
Кригер был приговорен к смертной казни в Белоруссии за работу на СБУ.
На фото справа налево: Эван Гершкович и гражданин Германии Рико Кригер.
Свердловский областной суд приговорил Гершковича по делу о шпионаже к 16 годам колонии строгого режима.
Кригер был приговорен к смертной казни в Белоруссии за работу на СБУ.
В аэропорту Москвы прилетевших по обмену россиян встретил лично Владимир Путин. Президент заявил, что те, кто имеет отношение к военной службе, будут представлены к госнаградам.
В Россию вернулись восемь заключенных, содержавшихся в тюрьмах разных стран, а также двое детей.
Как заявил источник в одном из компетентных ведомств, некоторых из вернувшихся в Москву заключенных обвиняли в сотрудничестве с российской разведкой, но их вина не была доказана.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя обмен, назвала его битвой самообладаний заключенных, политических властей и спецслужб. "По всем показателям наши лучшие", — подчеркнула Захарова.
Среди отправленных в Россию — семейная пара Артем и Анна Дульцевы с детьми, Вадим Красиков, Павел Рубцов, Михаил Микушин, Роман Селезнев, Владислав Клюшин, Вадим Конощенок.
Всего в Анкаре обменяли 26 заключенных, 13 из них улетели в Германию, трое — в США.
Корреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович, обвиненный в России в шпионаже в интересах правительства США, в аэропорту Москвы в сопровождении сотрудника спецслужб идет к самолету для вылета в Анкару.
Владимир Путин подписал указы о помиловании Пола Уилана, Кевина Лика, Эвана Гершковича, Демури Воронина, Владимира Кара-Мурзы*, Алсу Курмашевой, Лилии Чанышевой, Вадима Останина, Ксении Фадеевой, Александры Скочиленко, Ильи Яшина*, Андрея Пивоварова, Олега Орлова*.
Как сообщили в Кремле, переговоры по этому сложному обмену велись по линии ФСБ и ЦРУ, и вся их "внутренняя кухня" не может быть обнародована.
На фото справа налево: Эван Гершкович и гражданин Германии Рико Кригер.
Свердловский областной суд приговорил Гершковича по делу о шпионаже к 16 годам колонии строгого режима.
Кригер был приговорен к смертной казни в Белоруссии за работу на СБУ.