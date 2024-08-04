https://ria.ru/20240804/sanktsii-1964009327.html

Белый дом пообещал ввести санкции против России за "удержание американцев"

Белый дом пообещал ввести санкции против России за "удержание американцев" - РИА Новости, 04.08.2024

Белый дом пообещал ввести санкции против России за "удержание американцев"

США введут новые санкции против России за "неправомерное удержание американских граждан", заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон... РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T17:48

2024-08-04T17:48

2024-08-04T18:28

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джон кирби

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владислав клюшин

вашингтон (штат)

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ВАШИНГТОН, 4 авг — РИА Новости. США введут новые санкции против России за "неправомерное удержание американских граждан", заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в интервью телеканалу Fox News."Мы сказали американцам не ездить в Россию, мы ввели санкции, используя Акт Левинсона, и мы снова это сделаем", — отметил он.Несмотря на стремление Вашингтона усилить давление на Москву, власти США намерены добиваться возвращения сограждан. Это касается и экс-сотрудника американского посольства Марка Фогеля, обвиняемого в контрабанде и хранении наркотиков в особо крупном размере, добавил Кирби.Обмен заключеннымиВечером 2 августа состоялся крупнейший за последние годы обмен заключенными между Россией и странами Запада. На родину вернулись восемь человек:Многим из них вменялось сотрудничество с российской разведкой, рассказал заслуживающий доверия источник РИА Новости в одном из компетентных ведомств, но в большинстве случаев их виновность так и не удалось доказать. Никто из россиян ни в суде, ни будучи в тюрьме вину не признал.При обмене из России выехали трое американцев — Эван Гершкович, Пол Уилан и Алсу Курмашева, а также обладатель американского вида на жительство Владимир Кара-Мурза* и несколько россиян. Перед этим всех их помиловал президент Владимир Путин. Как отметил источник агентства, на Западе проявили интерес к россиянам, которых представляли как оппозицию, поскольку они были на связи с кураторами из иностранных спецслужб и работали на оппонентов.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20240804/medvedev-1963969546.html

https://ria.ru/20240801/operatsiya-1963549019.html

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россия, сша, в мире, санкции в отношении россии, джон кирби, владимир путин, владислав клюшин, вашингтон (штат), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нато, зелимхан хангошвили, москва