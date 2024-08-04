https://ria.ru/20240804/pvo-1963997267.html

В Луганске сработала ПВО

В Луганске сработала ПВО - РИА Новости, 04.08.2024

В Луганске сработала ПВО

В Луганске сработала система ПВО, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T16:17

2024-08-04T16:17

2024-08-04T18:53

специальная военная операция на украине

луганск

луганская народная республика

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вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 4 авг — РИА Новости. В Луганске сработала система ПВО, передает корреспондент РИА Новости.Около 16:10 было слышно не менее шести взрывов. Как заявили в правительстве ЛНР, город подвергся обстрелам украинских войск. Поднимаются клубы дыма, мобильная связь работает с перебоями.Чуть позднее глава республики Леонид Пасечник сообщил, что ВСУ выпустили по Луганску 12 ракет западного производства."Предположительно, восемь ракет ATACMS и четыре Storm Shadow", — сказал он.По его данным, удары пришлись по складским помещениям, где находились цистерны с топливом, и частному сектору. На месте работают экстренные службы. Четыре воздушные цели силы ПВО сбили на подлете к городу. Информация о пострадавших уточняется, добавил чиновник.Как заявил врио главы Луганска Яна Пащенко, несколько частных жилых домов пострадали при атаке. Осколками повредило крыши, а также остекление домостроений.В середине июля российские средства противовоздушной обороны поразили над городом три ракеты ATACMS. Тогда обломки упали в поле, никто не пострадал.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

https://ria.ru/20240705/ustrojstvo-1957564621.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дым на месте обстрела Луганска Луганск подвергся обстрелам со стороны ВСУ, работают оперативные службы, заявило правительство ЛНР. Корреспондент РИА Новости сообщал о звуках работы ПВО. 2024-08-04T16:17 true PT0M07S

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луганск, луганская народная республика, безопасность, вооруженные силы украины, леонид пасечник