https://ria.ru/20240804/pvo-1963997267.html
В Луганске сработала ПВО
В Луганске сработала ПВО - РИА Новости, 04.08.2024
В Луганске сработала ПВО
В Луганске сработала система ПВО, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T16:17
2024-08-04T16:17
2024-08-04T18:53
специальная военная операция на украине
луганск
луганская народная республика
безопасность
вооруженные силы украины
леонид пасечник
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ЛУГАНСК, 4 авг — РИА Новости. В Луганске сработала система ПВО, передает корреспондент РИА Новости.Около 16:10 было слышно не менее шести взрывов. Как заявили в правительстве ЛНР, город подвергся обстрелам украинских войск. Поднимаются клубы дыма, мобильная связь работает с перебоями.Чуть позднее глава республики Леонид Пасечник сообщил, что ВСУ выпустили по Луганску 12 ракет западного производства."Предположительно, восемь ракет ATACMS и четыре Storm Shadow", — сказал он.По его данным, удары пришлись по складским помещениям, где находились цистерны с топливом, и частному сектору. На месте работают экстренные службы. Четыре воздушные цели силы ПВО сбили на подлете к городу. Информация о пострадавших уточняется, добавил чиновник.Как заявил врио главы Луганска Яна Пащенко, несколько частных жилых домов пострадали при атаке. Осколками повредило крыши, а также остекление домостроений.В середине июля российские средства противовоздушной обороны поразили над городом три ракеты ATACMS. Тогда обломки упали в поле, никто не пострадал.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
https://ria.ru/20240705/ustrojstvo-1957564621.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганск
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РИА Новости
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Дым на месте обстрела Луганска
Луганск подвергся обстрелам со стороны ВСУ, работают оперативные службы, заявило правительство ЛНР. Корреспондент РИА Новости сообщал о звуках работы ПВО.
2024-08-04T16:17
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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луганск, луганская народная республика, безопасность, вооруженные силы украины, леонид пасечник
Специальная военная операция на Украине, Луганск, Луганская Народная Республика, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Леонид Пасечник
ЛУГАНСК, 4 авг — РИА Новости. В Луганске сработала система ПВО, передает корреспондент РИА Новости.
Около 16:10 было слышно не менее шести взрывов.
Как заявили в правительстве ЛНР
, город подвергся обстрелам украинских войск. Поднимаются клубы дыма, мобильная связь работает с перебоями.
Чуть позднее глава республики Леонид Пасечник сообщил, что ВСУ выпустили по Луганску 12 ракет западного производства.
"Предположительно, восемь ракет ATACMS и четыре Storm Shadow", — сказал он.
По его данным, удары пришлись по складским помещениям, где находились цистерны с топливом, и частному сектору. На месте работают экстренные службы.
Четыре воздушные цели силы ПВО сбили на подлете к городу. Информация о пострадавших уточняется, добавил чиновник.
Как заявил врио главы Луганска Яна Пащенко, несколько частных жилых домов пострадали при атаке. Осколками повредило крыши, а также остекление домостроений.
В середине июля российские средства противовоздушной обороны поразили над городом три ракеты ATACMS. Тогда обломки упали в поле, никто не пострадал.