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Создание нового федерального округа пока не обсуждают, заявил источник - РИА Новости, 04.08.2024
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03:29 04.08.2024 (обновлено: 03:35 04.08.2024)
https://ria.ru/20240804/okrug-1963931228.html
Создание нового федерального округа пока не обсуждают, заявил источник
Создание нового федерального округа пока не обсуждают, заявил источник - РИА Новости, 04.08.2024
Создание нового федерального округа пока не обсуждают, заявил источник
Идея о создании нового федерального округа в РФ на базе Крыма и новых регионов на данный момент не обсуждается, конфигурация также не разработана, заявил РИА... РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T03:29
2024-08-04T03:35
политика
россия
запорожская область
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евгений балицкий
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Идея о создании нового федерального округа в РФ на базе Крыма и новых регионов на данный момент не обсуждается, конфигурация также не разработана, заявил РИА Новости источник в новых регионах. "Нет, не обсуждается. Конфигурации также нет", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, начали ли обсуждать данную идею и появилась ли конфигурация округа. Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в интервью РИА Новости на ПМЭФ сообщал, что в России в ближайшее время создадут новый федеральный округ, в который войдут Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская область. Он отмечал, что вопрос прорабатывается на федеральном уровне. Как сообщили РИА Новости два источника в одном из новых регионов, окончательной конфигурации нового федерального округа, как и решения о сроках его создания, пока нет. По словам одного из собеседников агентства, "рано или поздно округ будет", но когда это произойдет - "через год, через два или три" - пока неизвестно. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе брифинга по итогам весенней сессии также сообщила, что исключать идею появления нового округа в РФ нельзя, "но не сегодня". По ее словам, в новых регионах "жизнь кипит ключом": "и правительство РФ, и парламент, и администрация президента этому уделяют очень большое внимание".
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политика, россия, запорожская область, донецкая народная республика, евгений балицкий, валентина матвиенко, совет федерации рф
Политика, Россия, Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Евгений Балицкий, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
Создание нового федерального округа пока не обсуждают, заявил источник

Идея о создании федерального округа на базе новых регионов пока не обсуждается

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкБаннер в Донецке
Баннер в Донецке - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Идея о создании нового федерального округа в РФ на базе Крыма и новых регионов на данный момент не обсуждается, конфигурация также не разработана, заявил РИА Новости источник в новых регионах.
"Нет, не обсуждается. Конфигурации также нет", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, начали ли обсуждать данную идею и появилась ли конфигурация округа.
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26 июля, 17:22
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в интервью РИА Новости на ПМЭФ сообщал, что в России в ближайшее время создадут новый федеральный округ, в который войдут Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская область. Он отмечал, что вопрос прорабатывается на федеральном уровне.
Как сообщили РИА Новости два источника в одном из новых регионов, окончательной конфигурации нового федерального округа, как и решения о сроках его создания, пока нет. По словам одного из собеседников агентства, "рано или поздно округ будет", но когда это произойдет - "через год, через два или три" - пока неизвестно. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе брифинга по итогам весенней сессии также сообщила, что исключать идею появления нового округа в РФ нельзя, "но не сегодня". По ее словам, в новых регионах "жизнь кипит ключом": "и правительство РФ, и парламент, и администрация президента этому уделяют очень большое внимание".
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ПолитикаРоссияЗапорожская областьДонецкая Народная РеспубликаЕвгений БалицкийВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФ
 
 
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