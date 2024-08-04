https://ria.ru/20240804/okrug-1963931228.html

Создание нового федерального округа пока не обсуждают, заявил источник

Создание нового федерального округа пока не обсуждают, заявил источник - РИА Новости, 04.08.2024

Создание нового федерального округа пока не обсуждают, заявил источник

Идея о создании нового федерального округа в РФ на базе Крыма и новых регионов на данный момент не обсуждается, конфигурация также не разработана, заявил РИА... РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T03:29

2024-08-04T03:29

2024-08-04T03:35

политика

россия

запорожская область

донецкая народная республика

евгений балицкий

валентина матвиенко

совет федерации рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797989072_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_ef1f4896609456ebf2e5e8434f410558.jpg

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Идея о создании нового федерального округа в РФ на базе Крыма и новых регионов на данный момент не обсуждается, конфигурация также не разработана, заявил РИА Новости источник в новых регионах. "Нет, не обсуждается. Конфигурации также нет", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, начали ли обсуждать данную идею и появилась ли конфигурация округа. Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в интервью РИА Новости на ПМЭФ сообщал, что в России в ближайшее время создадут новый федеральный округ, в который войдут Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская область. Он отмечал, что вопрос прорабатывается на федеральном уровне. Как сообщили РИА Новости два источника в одном из новых регионов, окончательной конфигурации нового федерального округа, как и решения о сроках его создания, пока нет. По словам одного из собеседников агентства, "рано или поздно округ будет", но когда это произойдет - "через год, через два или три" - пока неизвестно. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе брифинга по итогам весенней сессии также сообщила, что исключать идею появления нового округа в РФ нельзя, "но не сегодня". По ее словам, в новых регионах "жизнь кипит ключом": "и правительство РФ, и парламент, и администрация президента этому уделяют очень большое внимание".

https://realty.ria.ru/20240726/khusnullin-1962223279.html

https://ria.ru/20240724/putin-1961746780.html

россия

запорожская область

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, запорожская область, донецкая народная республика, евгений балицкий, валентина матвиенко, совет федерации рф