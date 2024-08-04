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ВСУ выпустили по Луганску, предположительно, 12 ракет
ВСУ выпустили по Луганску, предположительно, 12 ракет - РИА Новости, 04.08.2024
ВСУ выпустили по Луганску, предположительно, 12 ракет
ВСУ выпустили по Луганску, предположительно, восемь ракет ATACMS и четыре - Storm Shadow, информация о пострадавших уточняется, сообщил глава ЛНР Леонид... РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T17:21
2024-08-04T17:21
2024-08-04T17:32
специальная военная операция на украине
луганск
леонид пасечник
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 4 авг - РИА Новости. ВСУ выпустили по Луганску, предположительно, восемь ракет ATACMS и четыре - Storm Shadow, информация о пострадавших уточняется, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в Telegram-канале."ВСУ выпустили по Луганску 12 ракет западного производства. Предположительно, восемь ракет ATACMS и четыре Storm Shadow", - говорится в сообщении.По его словам, четыре ракеты были сбиты силами ПВО на подлете к городу.Пасечник уточнил, что удары пришлись по складским помещениям, где находились цистерны с топливом, и по частному сектору. На месте работают все экстренные службы.
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луганск, леонид пасечник, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Луганск, Леонид Пасечник, Луганская Народная Республика
ВСУ выпустили по Луганску, предположительно, 12 ракет
Пасечник: ВСУ выпустили по Луганску, предположительно, 8 ATACMS и 4 Storm Shadow