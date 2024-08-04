https://ria.ru/20240804/obstrel-1964005345.html

ВСУ выпустили по Луганску, предположительно, 12 ракет

ВСУ выпустили по Луганску, предположительно, 12 ракет - РИА Новости, 04.08.2024

ВСУ выпустили по Луганску, предположительно, 12 ракет

ВСУ выпустили по Луганску, предположительно, восемь ракет ATACMS и четыре - Storm Shadow, информация о пострадавших уточняется, сообщил глава ЛНР Леонид... РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T17:21

2024-08-04T17:21

2024-08-04T17:32

специальная военная операция на украине

луганск

леонид пасечник

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 4 авг - РИА Новости. ВСУ выпустили по Луганску, предположительно, восемь ракет ATACMS и четыре - Storm Shadow, информация о пострадавших уточняется, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в Telegram-канале."ВСУ выпустили по Луганску 12 ракет западного производства. Предположительно, восемь ракет ATACMS и четыре Storm Shadow", - говорится в сообщении.По его словам, четыре ракеты были сбиты силами ПВО на подлете к городу.Пасечник уточнил, что удары пришлись по складским помещениям, где находились цистерны с топливом, и по частному сектору. На месте работают все экстренные службы.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

луганск

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луганск, леонид пасечник, луганская народная республика