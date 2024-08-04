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СМИ: Иран отказался смягчить реакцию на убийство главы политбюро ХАМАС - РИА Новости, 04.08.2024
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22:02 04.08.2024 (обновлено: 23:40 04.08.2024)
https://ria.ru/20240804/iran-1964035475.html
СМИ: Иран отказался смягчить реакцию на убийство главы политбюро ХАМАС
СМИ: Иран отказался смягчить реакцию на убийство главы политбюро ХАМАС - РИА Новости, 04.08.2024
СМИ: Иран отказался смягчить реакцию на убийство главы политбюро ХАМАС
Иран отказался смягчить реакцию на убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании и намерен нанести ответный удар по Израилю, пишет газета... РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T22:02
2024-08-04T23:40
в мире
иран
израиль
тегеран (город)
исмаил хания
масуд пезешкиан
ллойд остин
хамас
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Иран отказался смягчить реакцию на убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании и намерен нанести ответный удар по Израилю, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. "Иран отверг попытки США и арабских стран смягчить свою реакцию на убийство в Тегеране высокопоставленного политического лидера ХАМАС. &lt;...&gt; Пообещал нанести ответный удар. В субботу Иран сообщил арабским дипломатам, что ему все равно, спровоцирует ли ответ войну", — говорится в публикации.Вашингтон, со своей стороны, попросил союзников передать Тегерану сигнал не обострять ситуацию. Там отметили, что усилия нового президента Ирана Масуда Пезешкиана по улучшению взаимодействия с Западом будут иметь больше шансов, если исламская республика проявит сдержанность, указывается в статье.При этом Соединенные Штаты предупредили, что любой значительный удар вызовет ответную реакцию, резюмировалось в материале.Убийство главы политбюро ХАМАСХАМАС 31 июля сообщило о гибели Хании при ударе по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Палестинское движение возложило ответственность за убийство на Тель-Авив и Вашингтон и пообещало, что эта атака не останется без ответа. Представители ЦАХАЛ, в свою очередь, заявили, что не реагируют на сообщения СМИ об убийстве Хании, а израильским министрам, по сведениям газеты The Jerusalem Post, поручили не высказываться по этому поводу.Заместитель главы МИД России Михаил Богданов назвал гибель главы политбюро ХАМАС абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе.По данным газеты The New York Times, после произошедшего верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю. Позднее постпред исламской республики при ООН Амир Саид Ирвани заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать, когда посчитает необходимым. Он подчеркнул, что убийства Хании не произошло бы без поддержки американской разведки, и призвал Совбез ООН ввести санкции против еврейского государства.
https://ria.ru/20240803/khaniya-1963861105.html
https://ria.ru/20240803/iran-1963820067.html
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иран
израиль
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в мире, иран, израиль, тегеран (город), исмаил хания, масуд пезешкиан, ллойд остин, хамас, оон, министерство обороны сша, убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, михаил богданов, корпус стражей исламской революции
В мире, Иран, Израиль, Тегеран (город), Исмаил Хания, Масуд Пезешкиан, Ллойд Остин, ХАМАС, ООН, Министерство обороны США, Убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Михаил Богданов, Корпус стражей исламской революции
СМИ: Иран отказался смягчить реакцию на убийство главы политбюро ХАМАС

WSJ: Иран отказался смягчить реакцию на убийство Хании и намерен нанести удар

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкНа улице Фатеми в Тегеране
На улице Фатеми в Тегеране - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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На улице Фатеми в Тегеране. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Иран отказался смягчить реакцию на убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании и намерен нанести ответный удар по Израилю, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"Иран отверг попытки США и арабских стран смягчить свою реакцию на убийство в Тегеране высокопоставленного политического лидера ХАМАС. <...> Пообещал нанести ответный удар. В субботу Иран сообщил арабским дипломатам, что ему все равно, спровоцирует ли ответ войну", — говорится в публикации.
Исмаил Хания - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
В КСИР раскрыли подробности убийства главы политбюро ХАМАС
3 августа, 14:41
Вашингтон, со своей стороны, попросил союзников передать Тегерану сигнал не обострять ситуацию. Там отметили, что усилия нового президента Ирана Масуда Пезешкиана по улучшению взаимодействия с Западом будут иметь больше шансов, если исламская республика проявит сдержанность, указывается в статье.
При этом Соединенные Штаты предупредили, что любой значительный удар вызовет ответную реакцию, резюмировалось в материале.

Убийство главы политбюро ХАМАС

ХАМАС 31 июля сообщило о гибели Хании при ударе по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Палестинское движение возложило ответственность за убийство на Тель-Авив и Вашингтон и пообещало, что эта атака не останется без ответа.
Представители ЦАХАЛ, в свою очередь, заявили, что не реагируют на сообщения СМИ об убийстве Хании, а израильским министрам, по сведениям газеты The Jerusalem Post, поручили не высказываться по этому поводу.
Церемония прощания с главой политического бюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
В Иране задержали десятки сотрудников сферы безопасности, пишут СМИ
3 августа, 08:29
Заместитель главы МИД России Михаил Богданов назвал гибель главы политбюро ХАМАС абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе.
По данным газеты The New York Times, после произошедшего верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю. Позднее постпред исламской республики при ООН Амир Саид Ирвани заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать, когда посчитает необходимым. Он подчеркнул, что убийства Хании не произошло бы без поддержки американской разведки, и призвал Совбез ООН ввести санкции против еврейского государства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
Ближний Восток обречен
1 августа, 08:00
 
В миреИранИзраильТегеран (город)Исмаил ХанияМасуд ПезешкианЛлойд ОстинХАМАСООНМинистерство обороны СШАУбийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в ТегеранеОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуМихаил БогдановКорпус стражей исламской революции
 
 
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