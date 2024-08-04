https://ria.ru/20240804/iran-1964035475.html

СМИ: Иран отказался смягчить реакцию на убийство главы политбюро ХАМАС

СМИ: Иран отказался смягчить реакцию на убийство главы политбюро ХАМАС - РИА Новости, 04.08.2024

СМИ: Иран отказался смягчить реакцию на убийство главы политбюро ХАМАС

Иран отказался смягчить реакцию на убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании и намерен нанести ответный удар по Израилю, пишет газета... РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T22:02

2024-08-04T22:02

2024-08-04T23:40

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исмаил хания

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ллойд остин

хамас

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Иран отказался смягчить реакцию на убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании и намерен нанести ответный удар по Израилю, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. "Иран отверг попытки США и арабских стран смягчить свою реакцию на убийство в Тегеране высокопоставленного политического лидера ХАМАС. <...> Пообещал нанести ответный удар. В субботу Иран сообщил арабским дипломатам, что ему все равно, спровоцирует ли ответ войну", — говорится в публикации.Вашингтон, со своей стороны, попросил союзников передать Тегерану сигнал не обострять ситуацию. Там отметили, что усилия нового президента Ирана Масуда Пезешкиана по улучшению взаимодействия с Западом будут иметь больше шансов, если исламская республика проявит сдержанность, указывается в статье.При этом Соединенные Штаты предупредили, что любой значительный удар вызовет ответную реакцию, резюмировалось в материале.Убийство главы политбюро ХАМАСХАМАС 31 июля сообщило о гибели Хании при ударе по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Палестинское движение возложило ответственность за убийство на Тель-Авив и Вашингтон и пообещало, что эта атака не останется без ответа. Представители ЦАХАЛ, в свою очередь, заявили, что не реагируют на сообщения СМИ об убийстве Хании, а израильским министрам, по сведениям газеты The Jerusalem Post, поручили не высказываться по этому поводу.Заместитель главы МИД России Михаил Богданов назвал гибель главы политбюро ХАМАС абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе.По данным газеты The New York Times, после произошедшего верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю. Позднее постпред исламской республики при ООН Амир Саид Ирвани заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать, когда посчитает необходимым. Он подчеркнул, что убийства Хании не произошло бы без поддержки американской разведки, и призвал Совбез ООН ввести санкции против еврейского государства.

https://ria.ru/20240803/khaniya-1963861105.html

https://ria.ru/20240803/iran-1963820067.html

https://ria.ru/20240801/blizhniy_vostok-1963343435.html

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