https://ria.ru/20240804/dtp-1963938103.html
В Приморье в ДТП с иномаркой погиб человек
В Приморье в ДТП с иномаркой погиб человек - РИА Новости, 04.08.2024
В Приморье в ДТП с иномаркой погиб человек
Один человек погиб, еще четверо, в том числе несовершеннолетние, госпитализированы с тяжелыми травмами после аварии, где 18-летняя девушка без прав на чужой... РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T07:10
2024-08-04T07:10
2024-08-04T10:53
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ВЛАДИВОСТОК, 4 авг – РИА Новости. Один человек погиб, еще четверо, в том числе несовершеннолетние, госпитализированы с тяжелыми травмами после аварии, где 18-летняя девушка без прав на чужой иномарке врезалась в забор в Уссурийске Приморского края, сообщает в своем Тelegram-канале УМВД России по региону. По данным полиции, авария произошла в районе дома №13 на улице Раковская в приморском Уссурийске: 18-летняя девушка без прав за рулем Toyota Mark II не справилась с управлением, совершила съезд с проезжей части и врезалась в забор. "В результате ДТП четыре девушки в возрасте 16-18 лет, включая водителя, госпитализированы с тяжелыми травмами. Одна 19-летняя пассажирка погибла", - говорится в сообщении. По данным полиции, иномарка принадлежит 18-летней пострадавшей девушке-пассажирке. Ранее девушку-водителя уже привлекали к ответственности за езду без прав. По факту аварии возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 4 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения... повлекшее по неосторожности смерть человека"). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.
https://ria.ru/20240803/dtp-1963892044.html
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происшествия, авто, уссурийск, россия, приморский край
Происшествия, Авто, Уссурийск, Россия, Приморский край
В Приморье в ДТП с иномаркой погиб человек
В Уссурийске иномарка врезалась в забор, один человек погиб, четверо пострадали
ВЛАДИВОСТОК, 4 авг – РИА Новости. Один человек погиб, еще четверо, в том числе несовершеннолетние, госпитализированы с тяжелыми травмами после аварии, где 18-летняя девушка без прав на чужой иномарке врезалась в забор в Уссурийске Приморского края, сообщает в своем Тelegram-канале УМВД России по региону.
По данным полиции, авария произошла в районе дома №13 на улице Раковская в приморском Уссурийске: 18-летняя девушка без прав за рулем Toyota Mark II не справилась с управлением, совершила съезд с проезжей части и врезалась в забор.
"В результате ДТП четыре девушки в возрасте 16-18 лет, включая водителя, госпитализированы с тяжелыми травмами. Одна 19-летняя пассажирка погибла", - говорится в сообщении.
По данным полиции, иномарка принадлежит 18-летней пострадавшей девушке-пассажирке. Ранее девушку-водителя уже привлекали к ответственности за езду без прав.
По факту аварии возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 4 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения... повлекшее по неосторожности смерть человека"). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.