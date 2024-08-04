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В Приморье в ДТП с иномаркой погиб человек - РИА Новости, 04.08.2024
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07:10 04.08.2024 (обновлено: 10:53 04.08.2024)
https://ria.ru/20240804/dtp-1963938103.html
В Приморье в ДТП с иномаркой погиб человек
В Приморье в ДТП с иномаркой погиб человек - РИА Новости, 04.08.2024
В Приморье в ДТП с иномаркой погиб человек
Один человек погиб, еще четверо, в том числе несовершеннолетние, госпитализированы с тяжелыми травмами после аварии, где 18-летняя девушка без прав на чужой... РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T07:10
2024-08-04T10:53
происшествия
авто
уссурийск
россия
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 4 авг – РИА Новости. Один человек погиб, еще четверо, в том числе несовершеннолетние, госпитализированы с тяжелыми травмами после аварии, где 18-летняя девушка без прав на чужой иномарке врезалась в забор в Уссурийске Приморского края, сообщает в своем Тelegram-канале УМВД России по региону. По данным полиции, авария произошла в районе дома №13 на улице Раковская в приморском Уссурийске: 18-летняя девушка без прав за рулем Toyota Mark II не справилась с управлением, совершила съезд с проезжей части и врезалась в забор. "В результате ДТП четыре девушки в возрасте 16-18 лет, включая водителя, госпитализированы с тяжелыми травмами. Одна 19-летняя пассажирка погибла", - говорится в сообщении. По данным полиции, иномарка принадлежит 18-летней пострадавшей девушке-пассажирке. Ранее девушку-водителя уже привлекали к ответственности за езду без прав. По факту аварии возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 4 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения... повлекшее по неосторожности смерть человека"). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.
https://ria.ru/20240803/dtp-1963892044.html
https://ria.ru/20230312/dtp-1857351781.html
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происшествия, авто, уссурийск, россия, приморский край
Происшествия, Авто, Уссурийск, Россия, Приморский край
В Приморье в ДТП с иномаркой погиб человек

В Уссурийске иномарка врезалась в забор, один человек погиб, четверо пострадали

© Фото : Полиция Приморья/TelegramМесто ДТП с участием иномарки в Уссурийске Приморского края. 4 августа 2024
Место ДТП с участием иномарки в Уссурийске Приморского края. 4 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
© Фото : Полиция Приморья/Telegram
Место ДТП с участием иномарки в Уссурийске Приморского края. 4 августа 2024
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ВЛАДИВОСТОК, 4 авг – РИА Новости. Один человек погиб, еще четверо, в том числе несовершеннолетние, госпитализированы с тяжелыми травмами после аварии, где 18-летняя девушка без прав на чужой иномарке врезалась в забор в Уссурийске Приморского края, сообщает в своем Тelegram-канале УМВД России по региону.
По данным полиции, авария произошла в районе дома №13 на улице Раковская в приморском Уссурийске: 18-летняя девушка без прав за рулем Toyota Mark II не справилась с управлением, совершила съезд с проезжей части и врезалась в забор.
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"В результате ДТП четыре девушки в возрасте 16-18 лет, включая водителя, госпитализированы с тяжелыми травмами. Одна 19-летняя пассажирка погибла", - говорится в сообщении.
По данным полиции, иномарка принадлежит 18-летней пострадавшей девушке-пассажирке. Ранее девушку-водителя уже привлекали к ответственности за езду без прав.
По факту аварии возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 4 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения... повлекшее по неосторожности смерть человека"). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.
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