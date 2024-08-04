https://ria.ru/20240804/dtp-1963938103.html

В Приморье в ДТП с иномаркой погиб человек

В Приморье в ДТП с иномаркой погиб человек - РИА Новости, 04.08.2024

В Приморье в ДТП с иномаркой погиб человек

Один человек погиб, еще четверо, в том числе несовершеннолетние, госпитализированы с тяжелыми травмами после аварии, где 18-летняя девушка без прав на чужой... РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T07:10

2024-08-04T07:10

2024-08-04T10:53

происшествия

авто

уссурийск

россия

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 4 авг – РИА Новости. Один человек погиб, еще четверо, в том числе несовершеннолетние, госпитализированы с тяжелыми травмами после аварии, где 18-летняя девушка без прав на чужой иномарке врезалась в забор в Уссурийске Приморского края, сообщает в своем Тelegram-канале УМВД России по региону. По данным полиции, авария произошла в районе дома №13 на улице Раковская в приморском Уссурийске: 18-летняя девушка без прав за рулем Toyota Mark II не справилась с управлением, совершила съезд с проезжей части и врезалась в забор. "В результате ДТП четыре девушки в возрасте 16-18 лет, включая водителя, госпитализированы с тяжелыми травмами. Одна 19-летняя пассажирка погибла", - говорится в сообщении. По данным полиции, иномарка принадлежит 18-летней пострадавшей девушке-пассажирке. Ранее девушку-водителя уже привлекали к ответственности за езду без прав. По факту аварии возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 4 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения... повлекшее по неосторожности смерть человека"). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.

https://ria.ru/20240803/dtp-1963892044.html

https://ria.ru/20230312/dtp-1857351781.html

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происшествия, авто, уссурийск, россия, приморский край