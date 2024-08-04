https://ria.ru/20240804/britaniya-1963936541.html

Маск предрек гражданскую войну в Британии

Маск предрек гражданскую войну в Британии - РИА Новости, 04.08.2024

Маск предрек гражданскую войну в Британии

Американский предприниматель Илон Маск на фоне массовых беспорядков в Великобритании предрек в соцсети X гражданскую войну в стране. РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T06:34

2024-08-04T06:34

2024-08-04T15:59

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илон маск

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск на фоне массовых беспорядков в Великобритании предрек в соцсети X гражданскую войну в стране. "Гражданская война неизбежна", — написал он, комментируя одно из видео с акций протеста в британских городах. Протесты ультраправых начали набирать обороты в Британии после поножовщины в Саутпорте. Там 29 июля молодой человек набросился с ножом на участников занятия для детей по танцам и йоге в стиле американской исполнительницы Тейлор Свифт. Три ребенка погибли, еще несколько детей и по крайней мере двоих взрослых доставили в больницу в критическом состоянии. Полиция задержала 17-летнего подростка. Ему предъявили обвинения в убийстве трех человек, попытке убийства еще десяти и хранении холодного оружия. При этом полицейские заявили, что не связывают нападение с терроризмом.После этого в Саутпорте, Лондоне и других городах начались массовые акции протеста, переросшие в столкновения с полицией и беспорядки. Причиной стало распространение недостоверной информации о том, что подозреваемый — беженец. Позже стало известно, что это уроженец Уэльса из руандийской семьи.Полиция полагает, что беспорядки организовали сторонники крайне правого движения "Лига английской обороны". Некоторые британские СМИ увидели в разжигании ультраправых протестов российский след. Посольство в Лондоне отвергло эти обвинения.

https://ria.ru/20240802/london-1963544710.html

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в мире, лондон, россия, великобритания, илон маск, лига английской обороны