https://ria.ru/20240804/britanija-1963972329.html

В Британии задержали более 90 человек после беспорядков, сообщили СМИ

В Британии задержали более 90 человек после беспорядков, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.08.2024

В Британии задержали более 90 человек после беспорядков, сообщили СМИ

Более 90 человек задержали в различных городах Великобритании из-за беспорядков на акциях протеста против наплыва нелегальных мигрантов, передает телеканал... РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T12:55

2024-08-04T12:55

2024-08-04T15:29

великобритания

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/04/1963973498_0:119:3072:1846_1920x0_80_0_0_c48d535291621868e1fd8bb64bbc23f8.jpg

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Более 90 человек задержали в различных городах Великобритании из-за беспорядков на акциях протеста против наплыва нелегальных мигрантов, передает телеканал SkyNews. "После субботних беспорядков полиция арестовала более 90 человек", — говорится в сообщении.По сведениям телеканала, 14 человек задержали в Бристоле, 20 — в Кингстон-апон-Халле, более 20 — в Блэкпуле, Престоне и Блэкберне, 23 — в Ливерпуле, 10 — в Сток-он-Тренте, троих — в Белфасте и Лидсе. Сегодня также ожидается не менее пяти акций протеста, отмечает SkyNews.Протесты ультраправых начали набирать обороты в Британии после поножовщины в Саутпорте. Там 29 июля молодой человек набросился с ножом на участников занятия для детей по танцам и йоге в стиле американской исполнительницы Тейлор Свифт. Три ребенка погибли, еще несколько детей и по крайней мере двоих взрослых доставили в больницу в критическом состоянии. Полиция задержала 17-летнего подростка. Ему предъявили обвинения в убийстве трех человек, попытке убийства еще десяти и хранении холодного оружия. При этом полицейские заявили, что не связывают нападение с терроризмом.После этого в Саутпорте, Лондоне и других городах начались массовые акции протеста, переросшие в столкновения с полицией и беспорядки. Причиной стало распространение недостоверной информации о том, что подозреваемый — беженец. Позже стало известно, что это уроженец Уэльса из руандийской семьи.Полиция полагает, что беспорядки организовали сторонники крайне правого движения "Лига английской обороны". Некоторые британские СМИ увидели в разжигании ультраправых протестов российский след. Посольство в Лондоне отвергло эти обвинения.

https://ria.ru/20240802/london-1963544710.html

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

великобритания, в мире