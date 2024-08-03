"Больше 40 следов от выстрелов". Кто запугал жителей Подмосковья
Пострадавший от живодеров кот Симба пройдет судебно-медицинскую экспертизу
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости, Дарья Юдкина. В Пушкино в микрорайоне Мамонтовка орудует живодер. С середины июля в соцсетях сообщают о пропаже домашних кошек, некоторые питомцы приходят домой с травмами. Обнаружить преступника пока не удалось. РИА Новости разбиралось в ситуации.
"Всегда возвращается домой"
Микрорайон Мамонтовка больше похож на дачный поселок в лесу, чем на часть города. Животные есть в каждом дворе — у кого-то собаки, у кого-то кошки.
В доме Александра Чугунова поселились сразу три питомца: молодая овчарка и два рыжих кота. Старшему — Симбе — шесть лет. В семье Чугуновых живет с рождения. "Он на свободном выгуле с самого начала и назвать его полноценным городским котом нельзя. Может уйти на два-три дня, иногда спит в сарае, но всегда возвращается домой", — рассказывает Александр.
© Фото предоставлено Александром ЧугуновымКот Симба до того, как попал в руки живодеров
© Фото предоставлено Александром Чугуновым
Кот Симба до того, как попал в руки живодеров
Симба ушел в пятницу 26 июля. Вернулся спустя сутки и, прихрамывая, сразу направился к миске с водой.
«
"Жена обратила внимание, что он в крови, а на голове как будто клещи. Когда стали рассматривать, увидели — это пули от пневматической винтовки", — вспоминает Чугунов.
Животное отвезли к ветеринару. Врачи вытащили из головы рыжего питомца шесть пуль, а всего насчитали около 40 ранений. "Целились в голову и ключицы. Попадания в одни и те же места, как будто его держали", — говорит хозяин кота.
© Фото предоставлено Александром ЧугуновымПневматические пули, извлеченные из головы кота Симбы
© Фото предоставлено Александром Чугуновым
Пневматические пули, извлеченные из головы кота Симбы
"Не единственный пострадавший"
В тот же вечер Александр отвез фотографии питомца и заключение ветеринара в полицию. "Дело было поздним вечером субботы, но участковый все равно приехал в дежурную часть, принял мое заявление. Тогда же мы накидали примерные маршруты кота — я знаю, где он обычно гуляет", — объясняет Чугунов.
Пушкинское УМВД взялось за расследование под контролем городской прокуратуры. "Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление и задержание лица, причастного к данному противоправному деянию", — сообщили в ведомстве.
О том, что произошло, хозяин Симбы написал в соцсетях. Выяснилось, что его питомец — не единственный пострадавший.
«
"В нашем местном чате с середины июля пишут о пропаже кошек. Некоторые домой так и не вернулись", — рассказывает Александр.
© Фото : Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской областиРентген травм кота Моржа
Рентген травм кота Моржа
Так, 18 июля Министерство сельского хозяйства Московской области опубликовало новость о спасении кота по кличке Морж. "Котик стал жертвой хулиганов, которые обстреляли его пневматическим оружием. В результате нападения животное получило 21 пулю в области поясницы и таза, а также рану в области шеи", — говорится в сообщении.
Как оказалось, хозяева животного проживают в том же районе — они привезли Моржа на Пушкинскую ветеринарную станцию. Однако связаться с ними не удалось. Писать заявление в полицию, по словам местных жителей, владельцы кота тоже не стали.
"Постоянно грозит убийством": на кого в России не могут найти управу
18 октября 2022, 08:00
"Поймать будет сложно"
Симбе предстоит длительное лечение, однако уже сейчас он чувствует себя лучше.
«
"Много спит, но аппетит возвращается. Настроение хорошее, активно рвется на улицу. Когда снова начнем выпускать, не знаю. Пока не вылечится, точно будет сидеть дома", — говорит Чугунов.
В ближайшее время животному предстоит пройти судебно-медицинскую экспертизу для подтверждения насильственного характера травм. Но Александр уверен: поймать мучителя будет сложно. "Участковый делал обход поселка, мы просматривали камеры видеонаблюдения. У большинства они в нерабочем состоянии или качество съемки оставляет желать лучшего", — объясняет он.
За жестокое обращение с животными предусмотрено уголовное наказание — до пяти лет лишения свободы.
© Фото предоставлено Александром ЧугуновымСейчас кот идет на поправку
© Фото предоставлено Александром Чугуновым
Сейчас кот идет на поправку
Местные также озаботились вопросом безопасности и написали обращение в МВД по Московской области с просьбой установить на территории микрорайона камеры видеонаблюдения. "Сейчас нападают на животных, а потом начнут на людей. Мы хотим ходить по улицам без страха за свою жизнь", — пишут жители микрорайона.
Александр Чугунов готов идти до конца в поисках преступника. "Я даже задумываюсь о том, чтобы выдать вознаграждение человеку, который поможет поймать этого изверга", — признается он.
Хозяин Симбы уверен: помочь в поисках живодера может только широкая огласка. Поэтому призывает владельцев пострадавших питомцев не молчать и объединяться.
"Поймать их сложно". Кто устраивает "пытки на заказ"
16 октября 2023, 08:00