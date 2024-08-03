Рейтинг@Mail.ru
"Больше 40 следов от выстрелов". Кто запугал жителей Подмосковья - РИА Новости, 03.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 03.08.2024 (обновлено: 08:03 03.08.2024)
https://ria.ru/20240803/zhivoder-1963725837.html
"Больше 40 следов от выстрелов". Кто запугал жителей Подмосковья
"Больше 40 следов от выстрелов". Кто запугал жителей Подмосковья - РИА Новости, 03.08.2024
"Больше 40 следов от выстрелов". Кто запугал жителей Подмосковья
В Пушкино в микрорайоне Мамонтовка орудует живодер. С середины июля в соцсетях сообщают о пропаже домашних кошек, некоторые питомцы приходят домой с травмами... РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T08:00
2024-08-03T08:03
московская область (подмосковье)
пушкино
животные
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734283_0:297:3114:2048_1920x0_80_0_0_2b7e431f77eb6a1472ed43389ee78ad2.jpg
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости, Дарья Юдкина. В Пушкино в микрорайоне Мамонтовка орудует живодер. С середины июля в соцсетях сообщают о пропаже домашних кошек, некоторые питомцы приходят домой с травмами. Обнаружить преступника пока не удалось. РИА Новости разбиралось в ситуации."Всегда возвращается домой"Микрорайон Мамонтовка больше похож на дачный поселок в лесу, чем на часть города. Животные есть в каждом дворе — у кого-то собаки, у кого-то кошки.В доме Александра Чугунова поселились сразу три питомца: молодая овчарка и два рыжих кота. Старшему — Симбе — шесть лет. В семье Чугуновых живет с рождения. "Он на свободном выгуле с самого начала и назвать его полноценным городским котом нельзя. Может уйти на два-три дня, иногда спит в сарае, но всегда возвращается домой", — рассказывает Александр.Симба ушел в пятницу 26 июля. Вернулся спустя сутки и, прихрамывая, сразу направился к миске с водой. &quot;Жена обратила внимание, что он в крови, а на голове как будто клещи. Когда стали рассматривать, увидели — это пули от пневматической винтовки&quot;, — вспоминает Чугунов.Животное отвезли к ветеринару. Врачи вытащили из головы рыжего питомца шесть пуль, а всего насчитали около 40 ранений. "Целились в голову и ключицы. Попадания в одни и те же места, как будто его держали", — говорит хозяин кота."Не единственный пострадавший"В тот же вечер Александр отвез фотографии питомца и заключение ветеринара в полицию. "Дело было поздним вечером субботы, но участковый все равно приехал в дежурную часть, принял мое заявление. Тогда же мы накидали примерные маршруты кота — я знаю, где он обычно гуляет", — объясняет Чугунов.Пушкинское УМВД взялось за расследование под контролем городской прокуратуры. "Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление и задержание лица, причастного к данному противоправному деянию", — сообщили в ведомстве.О том, что произошло, хозяин Симбы написал в соцсетях. Выяснилось, что его питомец — не единственный пострадавший. &quot;В нашем местном чате с середины июля пишут о пропаже кошек. Некоторые домой так и не вернулись&quot;, — рассказывает Александр.Так, 18 июля Министерство сельского хозяйства Московской области опубликовало новость о спасении кота по кличке Морж. "Котик стал жертвой хулиганов, которые обстреляли его пневматическим оружием. В результате нападения животное получило 21 пулю в области поясницы и таза, а также рану в области шеи", — говорится в сообщении.Как оказалось, хозяева животного проживают в том же районе — они привезли Моржа на Пушкинскую ветеринарную станцию. Однако связаться с ними не удалось. Писать заявление в полицию, по словам местных жителей, владельцы кота тоже не стали."Поймать будет сложно"Симбе предстоит длительное лечение, однако уже сейчас он чувствует себя лучше. &quot;Много спит, но аппетит возвращается. Настроение хорошее, активно рвется на улицу. Когда снова начнем выпускать, не знаю. Пока не вылечится, точно будет сидеть дома&quot;, — говорит Чугунов.В ближайшее время животному предстоит пройти судебно-медицинскую экспертизу для подтверждения насильственного характера травм. Но Александр уверен: поймать мучителя будет сложно. "Участковый делал обход поселка, мы просматривали камеры видеонаблюдения. У большинства они в нерабочем состоянии или качество съемки оставляет желать лучшего", — объясняет он.За жестокое обращение с животными предусмотрено уголовное наказание — до пяти лет лишения свободы.Местные также озаботились вопросом безопасности и написали обращение в МВД по Московской области с просьбой установить на территории микрорайона камеры видеонаблюдения. "Сейчас нападают на животных, а потом начнут на людей. Мы хотим ходить по улицам без страха за свою жизнь", — пишут жители микрорайона.Александр Чугунов готов идти до конца в поисках преступника. "Я даже задумываюсь о том, чтобы выдать вознаграждение человеку, который поможет поймать этого изверга", — признается он.Хозяин Симбы уверен: помочь в поисках живодера может только широкая огласка. Поэтому призывает владельцев пострадавших питомцев не молчать и объединяться.
https://ria.ru/20221018/zhivotnye-1824134769.html
https://ria.ru/20231016/zhivoder-1902531804.html
московская область (подмосковье)
пушкино
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734283_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b1f9ba150b3dfe40b3eac61f3304ebb2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), пушкино, животные
Московская область (Подмосковье), Пушкино, Животные
"Больше 40 следов от выстрелов". Кто запугал жителей Подмосковья

Пострадавший от живодеров кот Симба пройдет судебно-медицинскую экспертизу

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости, Дарья Юдкина. В Пушкино в микрорайоне Мамонтовка орудует живодер. С середины июля в соцсетях сообщают о пропаже домашних кошек, некоторые питомцы приходят домой с травмами. Обнаружить преступника пока не удалось. РИА Новости разбиралось в ситуации.

"Всегда возвращается домой"

Микрорайон Мамонтовка больше похож на дачный поселок в лесу, чем на часть города. Животные есть в каждом дворе — у кого-то собаки, у кого-то кошки.
В доме Александра Чугунова поселились сразу три питомца: молодая овчарка и два рыжих кота. Старшему — Симбе — шесть лет. В семье Чугуновых живет с рождения. "Он на свободном выгуле с самого начала и назвать его полноценным городским котом нельзя. Может уйти на два-три дня, иногда спит в сарае, но всегда возвращается домой", — рассказывает Александр.
© Фото предоставлено Александром ЧугуновымКот Симба до того, как попал в руки живодеров
Кот Симба до того как попал в руки живодеров - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© Фото предоставлено Александром Чугуновым
Кот Симба до того, как попал в руки живодеров
Симба ушел в пятницу 26 июля. Вернулся спустя сутки и, прихрамывая, сразу направился к миске с водой.
«

"Жена обратила внимание, что он в крови, а на голове как будто клещи. Когда стали рассматривать, увидели — это пули от пневматической винтовки", — вспоминает Чугунов.

Животное отвезли к ветеринару. Врачи вытащили из головы рыжего питомца шесть пуль, а всего насчитали около 40 ранений. "Целились в голову и ключицы. Попадания в одни и те же места, как будто его держали", — говорит хозяин кота.
© Фото предоставлено Александром ЧугуновымПневматические пули, извлеченные из головы кота Симбы
Пневматические пули, извлеченные из головы кота Симбы - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© Фото предоставлено Александром Чугуновым
Пневматические пули, извлеченные из головы кота Симбы

"Не единственный пострадавший"

В тот же вечер Александр отвез фотографии питомца и заключение ветеринара в полицию. "Дело было поздним вечером субботы, но участковый все равно приехал в дежурную часть, принял мое заявление. Тогда же мы накидали примерные маршруты кота — я знаю, где он обычно гуляет", — объясняет Чугунов.
Пушкинское УМВД взялось за расследование под контролем городской прокуратуры. "Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление и задержание лица, причастного к данному противоправному деянию", — сообщили в ведомстве.
О том, что произошло, хозяин Симбы написал в соцсетях. Выяснилось, что его питомец — не единственный пострадавший.
«

"В нашем местном чате с середины июля пишут о пропаже кошек. Некоторые домой так и не вернулись", — рассказывает Александр.

© Фото : Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской областиРентген травм кота Моржа
Рентген травм кота Моржа - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© Фото : Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Рентген травм кота Моржа
Так, 18 июля Министерство сельского хозяйства Московской области опубликовало новость о спасении кота по кличке Морж. "Котик стал жертвой хулиганов, которые обстреляли его пневматическим оружием. В результате нападения животное получило 21 пулю в области поясницы и таза, а также рану в области шеи", — говорится в сообщении.
Как оказалось, хозяева животного проживают в том же районе — они привезли Моржа на Пушкинскую ветеринарную станцию. Однако связаться с ними не удалось. Писать заявление в полицию, по словам местных жителей, владельцы кота тоже не стали.
Сотрудники правоохранительных органов - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
"Постоянно грозит убийством": на кого в России не могут найти управу
18 октября 2022, 08:00

"Поймать будет сложно"

Симбе предстоит длительное лечение, однако уже сейчас он чувствует себя лучше.
«

"Много спит, но аппетит возвращается. Настроение хорошее, активно рвется на улицу. Когда снова начнем выпускать, не знаю. Пока не вылечится, точно будет сидеть дома", — говорит Чугунов.

В ближайшее время животному предстоит пройти судебно-медицинскую экспертизу для подтверждения насильственного характера травм. Но Александр уверен: поймать мучителя будет сложно. "Участковый делал обход поселка, мы просматривали камеры видеонаблюдения. У большинства они в нерабочем состоянии или качество съемки оставляет желать лучшего", — объясняет он.
За жестокое обращение с животными предусмотрено уголовное наказание — до пяти лет лишения свободы.
© Фото предоставлено Александром ЧугуновымСейчас кот идет на поправку
Сейчас кот идет на поправку - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© Фото предоставлено Александром Чугуновым
Сейчас кот идет на поправку
Местные также озаботились вопросом безопасности и написали обращение в МВД по Московской области с просьбой установить на территории микрорайона камеры видеонаблюдения. "Сейчас нападают на животных, а потом начнут на людей. Мы хотим ходить по улицам без страха за свою жизнь", — пишут жители микрорайона.
Александр Чугунов готов идти до конца в поисках преступника. "Я даже задумываюсь о том, чтобы выдать вознаграждение человеку, который поможет поймать этого изверга", — признается он.
Хозяин Симбы уверен: помочь в поисках живодера может только широкая огласка. Поэтому призывает владельцев пострадавших питомцев не молчать и объединяться.
Холодное оружие - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
"Поймать их сложно". Кто устраивает "пытки на заказ"
16 октября 2023, 08:00
 
Московская область (Подмосковье)ПушкиноЖивотные
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала