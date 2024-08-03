https://ria.ru/20240803/zhivoder-1963725837.html

"Больше 40 следов от выстрелов". Кто запугал жителей Подмосковья

"Больше 40 следов от выстрелов". Кто запугал жителей Подмосковья - РИА Новости, 03.08.2024

"Больше 40 следов от выстрелов". Кто запугал жителей Подмосковья

В Пушкино в микрорайоне Мамонтовка орудует живодер. С середины июля в соцсетях сообщают о пропаже домашних кошек, некоторые питомцы приходят домой с травмами... РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T08:00

2024-08-03T08:00

2024-08-03T08:03

московская область (подмосковье)

пушкино

животные

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости, Дарья Юдкина. В Пушкино в микрорайоне Мамонтовка орудует живодер. С середины июля в соцсетях сообщают о пропаже домашних кошек, некоторые питомцы приходят домой с травмами. Обнаружить преступника пока не удалось. РИА Новости разбиралось в ситуации."Всегда возвращается домой"Микрорайон Мамонтовка больше похож на дачный поселок в лесу, чем на часть города. Животные есть в каждом дворе — у кого-то собаки, у кого-то кошки.В доме Александра Чугунова поселились сразу три питомца: молодая овчарка и два рыжих кота. Старшему — Симбе — шесть лет. В семье Чугуновых живет с рождения. "Он на свободном выгуле с самого начала и назвать его полноценным городским котом нельзя. Может уйти на два-три дня, иногда спит в сарае, но всегда возвращается домой", — рассказывает Александр.Симба ушел в пятницу 26 июля. Вернулся спустя сутки и, прихрамывая, сразу направился к миске с водой. "Жена обратила внимание, что он в крови, а на голове как будто клещи. Когда стали рассматривать, увидели — это пули от пневматической винтовки", — вспоминает Чугунов.Животное отвезли к ветеринару. Врачи вытащили из головы рыжего питомца шесть пуль, а всего насчитали около 40 ранений. "Целились в голову и ключицы. Попадания в одни и те же места, как будто его держали", — говорит хозяин кота."Не единственный пострадавший"В тот же вечер Александр отвез фотографии питомца и заключение ветеринара в полицию. "Дело было поздним вечером субботы, но участковый все равно приехал в дежурную часть, принял мое заявление. Тогда же мы накидали примерные маршруты кота — я знаю, где он обычно гуляет", — объясняет Чугунов.Пушкинское УМВД взялось за расследование под контролем городской прокуратуры. "Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление и задержание лица, причастного к данному противоправному деянию", — сообщили в ведомстве.О том, что произошло, хозяин Симбы написал в соцсетях. Выяснилось, что его питомец — не единственный пострадавший. "В нашем местном чате с середины июля пишут о пропаже кошек. Некоторые домой так и не вернулись", — рассказывает Александр.Так, 18 июля Министерство сельского хозяйства Московской области опубликовало новость о спасении кота по кличке Морж. "Котик стал жертвой хулиганов, которые обстреляли его пневматическим оружием. В результате нападения животное получило 21 пулю в области поясницы и таза, а также рану в области шеи", — говорится в сообщении.Как оказалось, хозяева животного проживают в том же районе — они привезли Моржа на Пушкинскую ветеринарную станцию. Однако связаться с ними не удалось. Писать заявление в полицию, по словам местных жителей, владельцы кота тоже не стали."Поймать будет сложно"Симбе предстоит длительное лечение, однако уже сейчас он чувствует себя лучше. "Много спит, но аппетит возвращается. Настроение хорошее, активно рвется на улицу. Когда снова начнем выпускать, не знаю. Пока не вылечится, точно будет сидеть дома", — говорит Чугунов.В ближайшее время животному предстоит пройти судебно-медицинскую экспертизу для подтверждения насильственного характера травм. Но Александр уверен: поймать мучителя будет сложно. "Участковый делал обход поселка, мы просматривали камеры видеонаблюдения. У большинства они в нерабочем состоянии или качество съемки оставляет желать лучшего", — объясняет он.За жестокое обращение с животными предусмотрено уголовное наказание — до пяти лет лишения свободы.Местные также озаботились вопросом безопасности и написали обращение в МВД по Московской области с просьбой установить на территории микрорайона камеры видеонаблюдения. "Сейчас нападают на животных, а потом начнут на людей. Мы хотим ходить по улицам без страха за свою жизнь", — пишут жители микрорайона.Александр Чугунов готов идти до конца в поисках преступника. "Я даже задумываюсь о том, чтобы выдать вознаграждение человеку, который поможет поймать этого изверга", — признается он.Хозяин Симбы уверен: помочь в поисках живодера может только широкая огласка. Поэтому призывает владельцев пострадавших питомцев не молчать и объединяться.

https://ria.ru/20221018/zhivotnye-1824134769.html

https://ria.ru/20231016/zhivoder-1902531804.html

московская область (подмосковье)

пушкино

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московская область (подмосковье), пушкино, животные