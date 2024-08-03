https://ria.ru/20240803/zelenskiy-1963862172.html
"Принял закон": решение Зеленского вызвало раздражение на Западе
"Принял закон": решение Зеленского вызвало раздражение на Западе - РИА Новости, 03.08.2024
"Принял закон": решение Зеленского вызвало раздражение на Западе
Владимир Зеленский пытается выйти из-под контроля Запада и отказывается выплачивать долги, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X. РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T15:00
2024-08-03T15:00
2024-08-03T19:15
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский пытается выйти из-под контроля Запада и отказывается выплачивать долги, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.Глава киевского режима 31 июля подписал закон о реструктуризации госдолга Украины, позволяющий правительству приостанавливать выплаты по внешнему долгу."Сначала он принял законы, запрещающие (русский. — Прим. ред.) язык, затем (Украинскую православную. — Прим. ред.) церковь, затем выборы. Потом — законы, не позволяющие его гражданам вырваться из его диктатуры. Теперь он принял закон, согласно которому Украина не обязана платить по долгам", — написал Боуз.По мнению журналиста, актер-Зеленский пишет уже "собственный сценарий".В начале июля член комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанин заявила, что Украина фактически уже находится в состоянии дефолта, однако пока оно не оформлено де-юре, власти страны продолжают переговоры с кредиторами по поводу реструктуризации внешнего долга.
https://ria.ru/20240803/zelenskiy-1963888756.html
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"Принял закон": решение Зеленского вызвало раздражение на Западе
Боуз: Зеленский отказался выплачивать долги