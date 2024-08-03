https://ria.ru/20240803/zelenskiy-1963804416.html

Зеленский заявил, что Украина нуждается в окончании конфликта

Зеленский заявил, что Украина нуждается в окончании конфликта - РИА Новости, 03.08.2024

Зеленский заявил, что Украина нуждается в окончании конфликта

Окончание конфликта с Россией является главной потребностью Украины, заявил Владимир Зеленский в своем Telegram-канале. РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T01:54

2024-08-03T01:54

2024-08-03T12:28

специальная военная операция на украине

украина

россия

владимир путин

дмитрий песков

владимир зеленский

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Окончание конфликта с Россией является главной потребностью Украины, заявил Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.“Это те возможности, которые оставляют Украину в фокусе мирового внимания, которые увеличивают поддержку для нашего государства, для наших людей, которые по-настоящему эффективно обеспечивают украинские потребности и главную потребность — как можно скорее справедливо закончить войну”, — сказал он.Ранее Зеленский в интервью британскому телевидению допустил возможность мирных переговоров с представителями России, даже если это будет президент Владимир Путин. Об этом же говорил и украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время визита в Китай. Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, пока непонятно, что стоит за этими словами, и нужно подождать каких-либо конкретных действий.В июне президент России Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отметил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.

https://ria.ru/20240802/ukraina-1963792498.html

https://ria.ru/20240802/zelenskiy-1963684965.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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украина, россия, владимир путин, дмитрий песков, владимир зеленский