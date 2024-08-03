Рейтинг@Mail.ru
Зеленский заявил, что Украина нуждается в окончании конфликта - РИА Новости, 03.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:54 03.08.2024 (обновлено: 12:28 03.08.2024)
https://ria.ru/20240803/zelenskiy-1963804416.html
Зеленский заявил, что Украина нуждается в окончании конфликта
Зеленский заявил, что Украина нуждается в окончании конфликта - РИА Новости, 03.08.2024
Зеленский заявил, что Украина нуждается в окончании конфликта
Окончание конфликта с Россией является главной потребностью Украины, заявил Владимир Зеленский в своем Telegram-канале. РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T01:54
2024-08-03T12:28
специальная военная операция на украине
украина
россия
владимир путин
дмитрий песков
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958679686_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b85803f066de3050835ee3a833c1968f.jpg
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Окончание конфликта с Россией является главной потребностью Украины, заявил Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.“Это те возможности, которые оставляют Украину в фокусе мирового внимания, которые увеличивают поддержку для нашего государства, для наших людей, которые по-настоящему эффективно обеспечивают украинские потребности и главную потребность — как можно скорее справедливо закончить войну”, — сказал он.Ранее Зеленский в интервью британскому телевидению допустил возможность мирных переговоров с представителями России, даже если это будет президент Владимир Путин. Об этом же говорил и украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время визита в Китай. Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, пока непонятно, что стоит за этими словами, и нужно подождать каких-либо конкретных действий.В июне президент России Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отметил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.
https://ria.ru/20240802/ukraina-1963792498.html
https://ria.ru/20240802/zelenskiy-1963684965.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958679686_228:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_7d28f58740f100d016861b085f82baa4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, владимир путин, дмитрий песков, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский
Зеленский заявил, что Украина нуждается в окончании конфликта

Владимир Зеленский назвал завершение конфликта главной потребностью Украины

© AP Photo / Jose Luis MaganaВладимир Зеленский на саммите НАТО в Вашингтоне, США
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© AP Photo / Jose Luis Magana
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Окончание конфликта с Россией является главной потребностью Украины, заявил Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.
“Это те возможности, которые оставляют Украину в фокусе мирового внимания, которые увеличивают поддержку для нашего государства, для наших людей, которые по-настоящему эффективно обеспечивают украинские потребности и главную потребность — как можно скорее справедливо закончить войну”, — сказал он.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Варшаве - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
СМИ: власти США готовят Зеленскому "российскую ловушку"
Вчера, 22:37
Ранее Зеленский в интервью британскому телевидению допустил возможность мирных переговоров с представителями России, даже если это будет президент Владимир Путин. Об этом же говорил и украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время визита в Китай. Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, пока непонятно, что стоит за этими словами, и нужно подождать каких-либо конкретных действий.
В июне президент России Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отметил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Варшаве - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
"Проси прощения": новое обещание Зеленского вызвало гнев в Сети
Вчера, 14:06
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала