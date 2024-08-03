Во Франции рассказали, почему Зеленский поменял подход к диалогу с Россией
Филиппо: Зеленский меняет подход к РФ из-за гнева украинцев и неудач на фронте
© AP Photo / Czarek SokolowskiВладимир Зеленский
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Владимир Зеленский. Архивное фото
ПАРИЖ, 3 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский вынужден менять подход в отношении переговоров с Россией и уступок территорий в связи с недовольством украинцев и неудачами на фронте, также он понял, что западного оружия будет поступать всё меньше, считает глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
"Зеленский вынужден полностью развернуться перед лицом народного недовольства украинцев и неудач на фронте. Теперь он хочет, чтобы Россия участвовала в саммитах мира. Уступка территорий больше не табу для него: это становится возможным! Он понял, что западного оружия будет поступать всё меньше и меньше и что всё кончено. Но берегитесь натовских ястребов, готовых на всё!" - написал Филиппо на своей странице в соцсети X.
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На этой неделе Зеленский в интервью французской газете Monde сказал о возможности начала переговоров с Россией без условия возврата территорий. Он также заявил, что территориальный вопрос очень сложен и должен решаться народом Украины на референдуме.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввёл запрет на них. Президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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