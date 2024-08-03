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Во Франции рассказали, почему Зеленский поменял подход к диалогу с Россией - РИА Новости, 03.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:57 03.08.2024
https://ria.ru/20240803/zelenskiy--1963910682.html
Во Франции рассказали, почему Зеленский поменял подход к диалогу с Россией
Во Франции рассказали, почему Зеленский поменял подход к диалогу с Россией - РИА Новости, 03.08.2024
Во Франции рассказали, почему Зеленский поменял подход к диалогу с Россией
Владимир Зеленский вынужден менять подход в отношении переговоров с Россией и уступок территорий в связи с недовольством украинцев и неудачами на фронте, также... РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T21:57
2024-08-03T21:57
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
москва
владимир зеленский
флориан филиппо
владимир путин
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ПАРИЖ, 3 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский вынужден менять подход в отношении переговоров с Россией и уступок территорий в связи с недовольством украинцев и неудачами на фронте, также он понял, что западного оружия будет поступать всё меньше, считает глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. "Зеленский вынужден полностью развернуться перед лицом народного недовольства украинцев и неудач на фронте. Теперь он хочет, чтобы Россия участвовала в саммитах мира. Уступка территорий больше не табу для него: это становится возможным! Он понял, что западного оружия будет поступать всё меньше и меньше и что всё кончено. Но берегитесь натовских ястребов, готовых на всё!" - написал Филиппо на своей странице в соцсети X. На этой неделе Зеленский в интервью французской газете Monde сказал о возможности начала переговоров с Россией без условия возврата территорий. Он также заявил, что территориальный вопрос очень сложен и должен решаться народом Украины на референдуме. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввёл запрет на них. Президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240801/territorii-1963482285.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, россия, украина, москва, владимир зеленский, флориан филиппо, владимир путин, патриот, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Москва, Владимир Зеленский, Флориан Филиппо, Владимир Путин, Патриот, НАТО
Во Франции рассказали, почему Зеленский поменял подход к диалогу с Россией

Филиппо: Зеленский меняет подход к РФ из-за гнева украинцев и неудач на фронте

© AP Photo / Czarek SokolowskiВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Владимир Зеленский. Архивное фото
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ПАРИЖ, 3 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский вынужден менять подход в отношении переговоров с Россией и уступок территорий в связи с недовольством украинцев и неудачами на фронте, также он понял, что западного оружия будет поступать всё меньше, считает глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
"Зеленский вынужден полностью развернуться перед лицом народного недовольства украинцев и неудач на фронте. Теперь он хочет, чтобы Россия участвовала в саммитах мира. Уступка территорий больше не табу для него: это становится возможным! Он понял, что западного оружия будет поступать всё меньше и меньше и что всё кончено. Но берегитесь натовских ястребов, готовых на всё!" - написал Филиппо на своей странице в соцсети X.
Боевая работа артиллерии ВС РФ - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
На Западе раскрыли, что скоро ждет Украину
1 августа, 16:42
На этой неделе Зеленский в интервью французской газете Monde сказал о возможности начала переговоров с Россией без условия возврата территорий. Он также заявил, что территориальный вопрос очень сложен и должен решаться народом Украины на референдуме.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввёл запрет на них. Президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаМоскваВладимир ЗеленскийФлориан ФилиппоВладимир ПутинПатриотНАТО
 
 
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