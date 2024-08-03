https://ria.ru/20240803/zasada-1963868479.html

ВСУ попали в засаду спецназа "Ахмат" на Харьковском направлении

ВСУ попали в засаду спецназа "Ахмат" на Харьковском направлении - РИА Новости, 03.08.2024

ВСУ попали в засаду спецназа "Ахмат" на Харьковском направлении

Военнослужащие ВСУ попали в засаду группы командира "Аида" спецназа "Ахмат" на Харьковском участке фронта в районе Волчанска, рассказал РИА Новости командир... РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T15:53

2024-08-03T15:53

2024-08-03T20:00

специальная военная операция на украине

волчанск

россия

апты алаудинов

вооруженные силы украины

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857471638_0:163:3072:1891_1920x0_80_0_0_b32be35b695e43abf2ee6a6572495860.jpg

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ, 3 авг - РИА Новости. Военнослужащие ВСУ попали в засаду группы командира "Аида" спецназа "Ахмат" на Харьковском участке фронта в районе Волчанска, рассказал РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апты Алаудинов. "На Харьковском участке фронта у нас по всей линии боевого соприкосновения идут постоянные боестолкновения. Мы, в принципе, противника потихоньку отодвигаем от нашей границы. На некоторых участках очень хорошо поработали подразделения министерства обороны все вместе взятые, в том числе и бойцы спецназа "Ахмат" отработали некоторые участки, отодвинув противника подальше от границы", - рассказал Алаудинов. Командир "Ахмата" отметил группу командира "Аида", которая устроила засаду группе ВСУ во время ротационных мероприятий в районе Волчанска на данном участке фронта. "Группа "Аида" непосредственно у нас за последние дни провела три очень серьезные спецоперации. Одна операция: данная группа сделала засаду ротационной группе (ВСУ - ред.), уничтожив ее. Еще на одном участке эта же группа зашла на участок, где находился противник, полностью выбив его с этого участка, заняла участок примерно два километра на километр, продвинувшись вглубь территории противника", - рассказал Алаудинов.

https://ria.ru/20240730/ukraina-1962803491.html

волчанск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

волчанск, россия, апты алаудинов, вооруженные силы украины, безопасность