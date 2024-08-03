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ВСУ попали в засаду спецназа "Ахмат" на Харьковском направлении
ВСУ попали в засаду спецназа "Ахмат" на Харьковском направлении - РИА Новости, 03.08.2024
ВСУ попали в засаду спецназа "Ахмат" на Харьковском направлении
Военнослужащие ВСУ попали в засаду группы командира "Аида" спецназа "Ахмат" на Харьковском участке фронта в районе Волчанска, рассказал РИА Новости командир... РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T15:53
2024-08-03T15:53
2024-08-03T20:00
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ, 3 авг - РИА Новости. Военнослужащие ВСУ попали в засаду группы командира "Аида" спецназа "Ахмат" на Харьковском участке фронта в районе Волчанска, рассказал РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апты Алаудинов. "На Харьковском участке фронта у нас по всей линии боевого соприкосновения идут постоянные боестолкновения. Мы, в принципе, противника потихоньку отодвигаем от нашей границы. На некоторых участках очень хорошо поработали подразделения министерства обороны все вместе взятые, в том числе и бойцы спецназа "Ахмат" отработали некоторые участки, отодвинув противника подальше от границы", - рассказал Алаудинов. Командир "Ахмата" отметил группу командира "Аида", которая устроила засаду группе ВСУ во время ротационных мероприятий в районе Волчанска на данном участке фронта. "Группа "Аида" непосредственно у нас за последние дни провела три очень серьезные спецоперации. Одна операция: данная группа сделала засаду ротационной группе (ВСУ - ред.), уничтожив ее. Еще на одном участке эта же группа зашла на участок, где находился противник, полностью выбив его с этого участка, заняла участок примерно два километра на километр, продвинувшись вглубь территории противника", - рассказал Алаудинов.
https://ria.ru/20240730/ukraina-1962803491.html
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волчанск, россия, апты алаудинов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Волчанск, Россия, Апты Алаудинов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ попали в засаду спецназа "Ахмат" на Харьковском направлении
Алаудинов: ВСУ попали в засаду спецназа "Ахмат" в районе Волчанска
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ, 3 авг - РИА Новости. Военнослужащие ВСУ попали в засаду группы командира "Аида" спецназа "Ахмат" на Харьковском участке фронта в районе Волчанска, рассказал РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апты Алаудинов.
«
"На Харьковском участке фронта у нас по всей линии боевого соприкосновения идут постоянные боестолкновения. Мы, в принципе, противника потихоньку отодвигаем от нашей границы. На некоторых участках очень хорошо поработали подразделения министерства обороны все вместе взятые, в том числе и бойцы спецназа "Ахмат" отработали некоторые участки, отодвинув противника подальше от границы", - рассказал Алаудинов.
Командир "Ахмата" отметил группу командира "Аида", которая устроила засаду группе ВСУ во время ротационных мероприятий в районе Волчанска на данном участке фронта.
"Группа "Аида" непосредственно у нас за последние дни провела три очень серьезные спецоперации. Одна операция: данная группа сделала засаду ротационной группе (ВСУ - ред.), уничтожив ее. Еще на одном участке эта же группа зашла на участок, где находился противник, полностью выбив его с этого участка, заняла участок примерно два километра на километр, продвинувшись вглубь территории противника", - рассказал Алаудинов.