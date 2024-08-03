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Исследование показало, кто получает самые высокие зарплаты в России - РИА Новости, 03.08.2024
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02:46 03.08.2024 (обновлено: 12:24 03.08.2024)
https://ria.ru/20240803/zarplaty-1963806438.html
Исследование показало, кто получает самые высокие зарплаты в России
Исследование показало, кто получает самые высокие зарплаты в России - РИА Новости, 03.08.2024
Исследование показало, кто получает самые высокие зарплаты в России
Самые большие заработные платы в России получают дата-сайентисты — 240 тысяч рублей, руководители группы разработки (236,6 тысячи рублей), DevOps-инженеры... РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T02:46
2024-08-03T12:24
россия
общество
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Самые большие заработные платы в России получают дата-сайентисты — 240 тысяч рублей, руководители группы разработки (236,6 тысячи рублей), DevOps-инженеры (234,1 тысячи рублей) и сварщики (215,7 тысячи рублей), свидетельствуют данные сервиса Headhunter, собранные для РИА Новости.&quot;Самые высокие зарплаты в стране сегодня предлагают дата-сайентистам – 240 тысяч рублей — в 3,2 раза больше, чем в среднем по стране. На втором месте – руководитель группы разработки (236,6 тысячи рублей), на третьем — DevOps-инженер (234,1 тысячи рублей), на четвертом – сварщик (215,7 тысячи рублей), на пятом – коммерческий директор (200 тысяч рублей)&quot;, — говорится в сообщении сервиса.Медиана зарплат в России сегодня составляет 70-75 тысяч рублей. Наиболее высокую зарплату работодатели чаще всего предлагают представителям дефицитных профессий — помимо сварщиков и программистов, к ним относятся геодезисты, инженеры, машинисты и прорабы.Кроме того, в топ-25 специализаций с самыми высокими зарплатными предложениями вошли системный аналитик (183,5 тысячи рублей), агент по недвижимости (153,3 тысячи рублей), директор по маркетингу и PR (150,7 тысячи рублей), а также брокер (149,1 тысячи рублей), машинист (144,9 тысячи рублей) и другие.
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россия, общество
Россия, Общество
Исследование показало, кто получает самые высокие зарплаты в России

Headhunter: разработчики и сварщики получают самые высокие зарплаты в России

© iStock.com / Vyacheslav TarnavskiyРубли
Рубли - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© iStock.com / Vyacheslav Tarnavskiy
Рубли. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Самые большие заработные платы в России получают дата-сайентисты — 240 тысяч рублей, руководители группы разработки (236,6 тысячи рублей), DevOps-инженеры (234,1 тысячи рублей) и сварщики (215,7 тысячи рублей), свидетельствуют данные сервиса Headhunter, собранные для РИА Новости.
«

"Самые высокие зарплаты в стране сегодня предлагают дата-сайентистам – 240 тысяч рублей — в 3,2 раза больше, чем в среднем по стране. На втором месте – руководитель группы разработки (236,6 тысячи рублей), на третьем — DevOps-инженер (234,1 тысячи рублей), на четвертом – сварщик (215,7 тысячи рублей), на пятом – коммерческий директор (200 тысяч рублей)", — говорится в сообщении сервиса.

Медиана зарплат в России сегодня составляет 70-75 тысяч рублей. Наиболее высокую зарплату работодатели чаще всего предлагают представителям дефицитных профессий — помимо сварщиков и программистов, к ним относятся геодезисты, инженеры, машинисты и прорабы.
Кроме того, в топ-25 специализаций с самыми высокими зарплатными предложениями вошли системный аналитик (183,5 тысячи рублей), агент по недвижимости (153,3 тысячи рублей), директор по маркетингу и PR (150,7 тысячи рублей), а также брокер (149,1 тысячи рублей), машинист (144,9 тысячи рублей) и другие.
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РоссияОбщество
 
 
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