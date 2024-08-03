https://ria.ru/20240803/zarplaty-1963806438.html

Исследование показало, кто получает самые высокие зарплаты в России

Исследование показало, кто получает самые высокие зарплаты в России - РИА Новости, 03.08.2024

Исследование показало, кто получает самые высокие зарплаты в России

Самые большие заработные платы в России получают дата-сайентисты — 240 тысяч рублей, руководители группы разработки (236,6 тысячи рублей), DevOps-инженеры... РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T02:46

2024-08-03T02:46

2024-08-03T12:24

россия

общество

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Самые большие заработные платы в России получают дата-сайентисты — 240 тысяч рублей, руководители группы разработки (236,6 тысячи рублей), DevOps-инженеры (234,1 тысячи рублей) и сварщики (215,7 тысячи рублей), свидетельствуют данные сервиса Headhunter, собранные для РИА Новости."Самые высокие зарплаты в стране сегодня предлагают дата-сайентистам – 240 тысяч рублей — в 3,2 раза больше, чем в среднем по стране. На втором месте – руководитель группы разработки (236,6 тысячи рублей), на третьем — DevOps-инженер (234,1 тысячи рублей), на четвертом – сварщик (215,7 тысячи рублей), на пятом – коммерческий директор (200 тысяч рублей)", — говорится в сообщении сервиса.Медиана зарплат в России сегодня составляет 70-75 тысяч рублей. Наиболее высокую зарплату работодатели чаще всего предлагают представителям дефицитных профессий — помимо сварщиков и программистов, к ним относятся геодезисты, инженеры, машинисты и прорабы.Кроме того, в топ-25 специализаций с самыми высокими зарплатными предложениями вошли системный аналитик (183,5 тысячи рублей), агент по недвижимости (153,3 тысячи рублей), директор по маркетингу и PR (150,7 тысячи рублей), а также брокер (149,1 тысячи рублей), машинист (144,9 тысячи рублей) и другие.

https://ria.ru/20240731/zarplaty-1963278190.html

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россия, общество