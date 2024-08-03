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"Русские прорвались": на Западе рассказали о катастрофе ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 03.08.2024
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19:35 03.08.2024 (обновлено: 20:48 03.08.2024)
https://ria.ru/20240803/zapad-1963895503.html
"Русские прорвались": на Западе рассказали о катастрофе ВСУ в зоне СВО
"Русские прорвались": на Западе рассказали о катастрофе ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 03.08.2024
"Русские прорвались": на Западе рассказали о катастрофе ВСУ в зоне СВО
Российские войска прорвали укрепления, возведенные украинскими военными в Донбассе еще в 2014 году, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге... РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T19:35
2024-08-03T20:48
специальная военная операция на украине
в мире
великобритания
украина
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
донбасс
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Российские войска прорвали укрепления, возведенные украинскими военными в Донбассе еще в 2014 году, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Русские прорвали крупные укрепленные линии, которые украинцы создали в Донбассе сразу после начала боевых действий в 2014 году", — сказал он.Как отметил аналитик, российские войска продолжают наступать, а ВСУ не в состоянии сдержать их."Украинцам не хватает людей и техники, а у русских, если не неограниченное, то более чем достаточное количество того и другого для продолжения наступления", — отметил эксперт.Накануне британская газета The Independent написала, что украинская армия терпит поражение у Красноармейска, который играет роль ключевого логистического хаба ВСУ в Донбассе. Западные военные аналитики опасаются, что у украинской армии не хватит военной техники и боеприпасов для ведения боев, уточняется в публикации.
https://ria.ru/20240803/ukraina-1963884256.html
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в мире, великобритания, украина, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, донбасс, киев, владимир зеленский, красноармейск
Специальная военная операция на Украине, В мире, Великобритания, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Донбасс, Киев, Владимир Зеленский, Красноармейск
"Русские прорвались": на Западе рассказали о катастрофе ВСУ в зоне СВО

Меркурис: Россия прорвала укрепления ВСУ, возведенные в 2014 году

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне СВО
Российские военные в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Российские войска прорвали укрепления, возведенные украинскими военными в Донбассе еще в 2014 году, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"Русские прорвали крупные укрепленные линии, которые украинцы создали в Донбассе сразу после начала боевых действий в 2014 году", — сказал он.
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Как отметил аналитик, российские войска продолжают наступать, а ВСУ не в состоянии сдержать их.
«
"Украинцам не хватает людей и техники, а у русских, если не неограниченное, то более чем достаточное количество того и другого для продолжения наступления", — отметил эксперт.
Накануне британская газета The Independent написала, что украинская армия терпит поражение у Красноармейска, который играет роль ключевого логистического хаба ВСУ в Донбассе. Западные военные аналитики опасаются, что у украинской армии не хватит военной техники и боеприпасов для ведения боев, уточняется в публикации.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВеликобританияУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФДонбассКиевВладимир ЗеленскийКрасноармейск
 
 
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