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"Русские прорвались": на Западе рассказали о катастрофе ВСУ в зоне СВО
"Русские прорвались": на Западе рассказали о катастрофе ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 03.08.2024
"Русские прорвались": на Западе рассказали о катастрофе ВСУ в зоне СВО
Российские войска прорвали укрепления, возведенные украинскими военными в Донбассе еще в 2014 году, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге... РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T19:35
2024-08-03T19:35
2024-08-03T20:48
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Российские войска прорвали укрепления, возведенные украинскими военными в Донбассе еще в 2014 году, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Русские прорвали крупные укрепленные линии, которые украинцы создали в Донбассе сразу после начала боевых действий в 2014 году", — сказал он.Как отметил аналитик, российские войска продолжают наступать, а ВСУ не в состоянии сдержать их."Украинцам не хватает людей и техники, а у русских, если не неограниченное, то более чем достаточное количество того и другого для продолжения наступления", — отметил эксперт.Накануне британская газета The Independent написала, что украинская армия терпит поражение у Красноармейска, который играет роль ключевого логистического хаба ВСУ в Донбассе. Западные военные аналитики опасаются, что у украинской армии не хватит военной техники и боеприпасов для ведения боев, уточняется в публикации.
https://ria.ru/20240803/ukraina-1963884256.html
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"Русские прорвались": на Западе рассказали о катастрофе ВСУ в зоне СВО
Меркурис: Россия прорвала укрепления ВСУ, возведенные в 2014 году