https://ria.ru/20240803/youtube--1963883030.html
Корреспондент проверил работу YouTube с компьютера в высоком качестве
Корреспондент проверил работу YouTube с компьютера в высоком качестве - РИА Новости, 03.08.2024
Корреспондент проверил работу YouTube с компьютера в высоком качестве
Видео на видеохостинге YouTube в России воспроизводятся с компьютера в высоком качестве - FULL HD и 4к, проблем с загрузкой контента не наблюдается, передает... РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T18:11
2024-08-03T18:11
2024-08-03T19:51
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Видео на видеохостинге YouTube в России воспроизводятся с компьютера в высоком качестве - FULL HD и 4к, проблем с загрузкой контента не наблюдается, передает корреспондент РИА Новости. Так, независимо от браузера на десктопной версии устройства - "Яндекс Бразуер", Google Chrome, Safari - видео на сервисе работает без перебоев. Ранее "Ростелеком" сообщил о технических проблемах в работе оборудования, принадлежащего Google, что может повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов в YouTube у абонентов всех российских операторов. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что у властей нет планов ограничения доступа к платформе в РФ. Позже глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявлял, что скорость загрузки YouTube на компьютерах может упасть на 70%. Он отмечал, что мобильную связь эта мера пока не затронет. В пятницу Google сообщил РИА Новости, что уведомлен, что некоторые россияне не могут получить доступ к YouTube, однако проблема не на стороне видеохостинга, это не результат технического сбоя.
https://ria.ru/20240802/youtube-1963735278.html
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общество, россия, дмитрий песков, александр хинштейн, youtube
Общество, Россия, Дмитрий Песков, Александр Хинштейн, YouTube
Корреспондент проверил работу YouTube с компьютера в высоком качестве
Корреспондент: видео на YouTube в РФ воспроизводятся с компьютера в FULL HD и 4к