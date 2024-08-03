https://ria.ru/20240803/youtube--1963883030.html

Корреспондент проверил работу YouTube с компьютера в высоком качестве

Корреспондент проверил работу YouTube с компьютера в высоком качестве - РИА Новости, 03.08.2024

Корреспондент проверил работу YouTube с компьютера в высоком качестве

Видео на видеохостинге YouTube в России воспроизводятся с компьютера в высоком качестве - FULL HD и 4к, проблем с загрузкой контента не наблюдается, передает... РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T18:11

2024-08-03T18:11

2024-08-03T19:51

общество

россия

дмитрий песков

александр хинштейн

youtube

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/12/1960524379_0:211:3072:1939_1920x0_80_0_0_bff86bd4ddeb34faeea886b363f2ba47.jpg

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Видео на видеохостинге YouTube в России воспроизводятся с компьютера в высоком качестве - FULL HD и 4к, проблем с загрузкой контента не наблюдается, передает корреспондент РИА Новости. Так, независимо от браузера на десктопной версии устройства - "Яндекс Бразуер", Google Chrome, Safari - видео на сервисе работает без перебоев. Ранее "Ростелеком" сообщил о технических проблемах в работе оборудования, принадлежащего Google, что может повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов в YouTube у абонентов всех российских операторов. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что у властей нет планов ограничения доступа к платформе в РФ. Позже глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявлял, что скорость загрузки YouTube на компьютерах может упасть на 70%. Он отмечал, что мобильную связь эта мера пока не затронет. В пятницу Google сообщил РИА Новости, что уведомлен, что некоторые россияне не могут получить доступ к YouTube, однако проблема не на стороне видеохостинга, это не результат технического сбоя.

https://ria.ru/20240802/youtube-1963735278.html

https://ria.ru/20240802/google-1963760658.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, дмитрий песков, александр хинштейн, youtube