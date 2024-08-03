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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтавской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтавской области - РИА Новости, 03.08.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтавской области
Взрывы прогремели в городе Миргород Полтавской области на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщило украинские издание "Страна". РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T23:27
2024-08-03T23:27
2024-08-03T23:33
полтавская область
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Миргород Полтавской области на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщило украинские издание "Страна"."Взрывы в Миргороде", - говорится в сообщении издания в Telegram-канале.По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Полтавской, а также в Киевской, Черкасской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях звучит сигнал воздушной тревоги.Ранее украинские СМИ сообщали о двух сериях взрывов в Харькове.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтавской области
"Страна": в Полтавской области прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги