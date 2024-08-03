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В Винницкой области прогремели взрывы - РИА Новости, 03.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:05 03.08.2024
https://ria.ru/20240803/vzryvy-1963807714.html
В Винницкой области прогремели взрывы
В Винницкой области прогремели взрывы - РИА Новости, 03.08.2024
В Винницкой области прогремели взрывы
Взрывы прозвучали в Винницкой области на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T03:05
2024-08-03T03:05
специальная военная операция на украине
винницкая область
россия
украина
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Винницкой области на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Винницкой области были слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в Винницкой и еще семи областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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винницкая область
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винницкая область, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Винницкая область, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Винницкой области прогремели взрывы

"Общественное": в Винницкой области прогремели взрывы

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Работа ПВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Винницкой области на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное".
«
"В Винницкой области были слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в Винницкой и еще семи областях Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеВинницкая областьРоссияУкраинаДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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