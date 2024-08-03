https://ria.ru/20240803/vzryvy-1963807714.html

В Винницкой области прогремели взрывы

В Винницкой области прогремели взрывы - РИА Новости, 03.08.2024

В Винницкой области прогремели взрывы

Взрывы прозвучали в Винницкой области на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T03:05

2024-08-03T03:05

2024-08-03T03:05

специальная военная операция на украине

винницкая область

россия

украина

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Винницкой области на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Винницкой области были слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в Винницкой и еще семи областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240310/obekty-1932134206.html

винницкая область

россия

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винницкая область, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины