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Утратившим имущество после ЧП в Нижнем Тагиле увеличили выплаты

Утратившим имущество после ЧП в Нижнем Тагиле увеличили выплаты - РИА Новости, 03.08.2024

Утратившим имущество после ЧП в Нижнем Тагиле увеличили выплаты

Выплаты жителям Нижнего Тагила, утратившим имущество из-за частичного обрушения дома, увеличили более чем в три раза, сообщил департамент информационной... РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T09:02

2024-08-03T09:02

2024-08-03T10:27

нижний тагил

взрыв газа в доме в нижнем тагиле

свердловская область

евгений куйвашев

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 авг — РИА Новости. Выплаты жителям Нижнего Тагила, утратившим имущество из-за частичного обрушения дома, увеличили более чем в три раза, сообщил департамент информационной политики Свердловской области в Telegram-канале."Губернатор Евгений Куйвашев принял решение увеличить выплаты жителям, которые полностью утратили имущество в результате обрушения подъездов дома в Нижнем Тагиле, со 150 до 500 тысяч рублей", — говорится в релизе.В ведомстве добавили, что в администрацию муниципалитета уже поступили средства для приобретения квартир для жителей первого, второго и третьего подъездов.По информации МЧС, утром поисково-спасательная операция завершилась, всего из-под обломков извлекли 15 человек, в том числе семерых детей.Обрушение дома в Нижнем ТагилеДва подъезда пятиэтажного дома по улице Сибирской, 81, в Нижнем Тагиле обрушились 1 августа из-за взрыва газовоздушной смеси.Погибли десять человек, пятеро из них дети. Еще 16 пострадавших госпитализировали. Из них трое находятся в тяжелом состоянии, восемь — в состоянии средней степени тяжести, пятерых отпустили на амбулаторное лечение.В Дзержинском районе ввели режим ЧС. Из пострадавшего и соседних домов эвакуировали 70 жильцов, для них развернули пункт временного размещения в гостинице.Следственный комитет возбудил уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Прокуратура, со своей стороны, начала проверку организации, обслуживающей газовое оборудование в этом доме.Власти Нижнего Тагила объявили субботу, 3 августа, днем траура.

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нижний тагил

свердловская область

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нижний тагил, взрыв газа в доме в нижнем тагиле, свердловская область, евгений куйвашев, происшествия