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На Западе раскрыли, что ВС России сделали с элитной бригадой ВСУ - РИА Новости, 03.08.2024
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09:32 03.08.2024 (обновлено: 13:03 03.08.2024)
https://ria.ru/20240803/vsu-1963829595.html
На Западе раскрыли, что ВС России сделали с элитной бригадой ВСУ
На Западе раскрыли, что ВС России сделали с элитной бригадой ВСУ - РИА Новости, 03.08.2024
На Западе раскрыли, что ВС России сделали с элитной бригадой ВСУ
Российская армия теснит элитную 47-й бригаду ВСУ у стратегически важного для Украины Красноармейска, пишет Forbes. РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T09:32
2024-08-03T13:03
в мире
красноармейск
донецкая народная республика
донбасс
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Российская армия теснит элитную 47-й бригаду ВСУ у стратегически важного для Украины Красноармейска, пишет Forbes."В пятницу или около того 47-я механизированная бригада М-2 двинулась к российским войскам к востоку от Покровска, стреляя из 25-миллиметровой автоматической пушки. Российская противотанковая ракета попала в него прямо спереди, обездвижив 34-тонную машину. Семеро членов экипажа выскочили из горящего "Брэдли" и бежали обратно к линиям обороны", — сообщается в материале.Отмечается, что российская армия использует против ВСУ эффективную тактику. В тыл украинской армии сбрасываются бомбы, а разведчики на легких и быстрых мотоциклах анализируют обстановку на передовой. Они обнаруживают украинскую технику, после чего российские противотанковые ракеты точно поражают украинскую технику.Украинские командиры обеспокоены, так как ситуация в районе Красноармейска складывается не в их пользу, заключает Forbes.В Минобороны ранее сообщили, что российские войска взяли под контроль села Прогресс и Евгеновка в ДНР. Евгеновка — населенный пункт в низине у западного края Очеретинских высот. Прогресс расположен к северу от нее, это один из рубежей обороны ВСУ у реки Волчья. Освобождение этих сел даст возможность вести наступление на Красноармейск — важнейший транспортный узел украинской армии в Донбассе.
https://ria.ru/20240803/svo-1963720553.html
https://ria.ru/20240730/ukraina-1963037578.html
красноармейск
донецкая народная республика
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в мире, красноармейск, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины
В мире, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Вооруженные силы Украины
На Западе раскрыли, что ВС России сделали с элитной бригадой ВСУ

Forbes: ВС России теснят элитную 47-ю бригаду ВСУ возле Красноармейска

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий группировки "Центр" ВС РФ
Военнослужащий группировки Центр ВС РФ - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий группировки "Центр" ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Российская армия теснит элитную 47-й бригаду ВСУ у стратегически важного для Украины Красноармейска, пишет Forbes.
"В пятницу или около того 47-я механизированная бригада М-2 двинулась к российским войскам к востоку от Покровска, стреляя из 25-миллиметровой автоматической пушки. Российская противотанковая ракета попала в него прямо спереди, обездвижив 34-тонную машину. Семеро членов экипажа выскочили из горящего "Брэдли" и бежали обратно к линиям обороны", — сообщается в материале.
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Отмечается, что российская армия использует против ВСУ эффективную тактику. В тыл украинской армии сбрасываются бомбы, а разведчики на легких и быстрых мотоциклах анализируют обстановку на передовой. Они обнаруживают украинскую технику, после чего российские противотанковые ракеты точно поражают украинскую технику.
Украинские командиры обеспокоены, так как ситуация в районе Красноармейска складывается не в их пользу, заключает Forbes.
В Минобороны ранее сообщили, что российские войска взяли под контроль села Прогресс и Евгеновка в ДНР. Евгеновка — населенный пункт в низине у западного края Очеретинских высот. Прогресс расположен к северу от нее, это один из рубежей обороны ВСУ у реки Волчья. Освобождение этих сел даст возможность вести наступление на Красноармейск — важнейший транспортный узел украинской армии в Донбассе.
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В миреКрасноармейскДонецкая Народная РеспубликаДонбассВооруженные силы Украины
 
 
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