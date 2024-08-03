На Западе раскрыли, что ВС России сделали с элитной бригадой ВСУ
Forbes: ВС России теснят элитную 47-ю бригаду ВСУ возле Красноармейска
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий группировки "Центр" ВС РФ
Военнослужащий группировки "Центр" ВС РФ. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Российская армия теснит элитную 47-й бригаду ВСУ у стратегически важного для Украины Красноармейска, пишет Forbes.
"В пятницу или около того 47-я механизированная бригада М-2 двинулась к российским войскам к востоку от Покровска, стреляя из 25-миллиметровой автоматической пушки. Российская противотанковая ракета попала в него прямо спереди, обездвижив 34-тонную машину. Семеро членов экипажа выскочили из горящего "Брэдли" и бежали обратно к линиям обороны", — сообщается в материале.
Отмечается, что российская армия использует против ВСУ эффективную тактику. В тыл украинской армии сбрасываются бомбы, а разведчики на легких и быстрых мотоциклах анализируют обстановку на передовой. Они обнаруживают украинскую технику, после чего российские противотанковые ракеты точно поражают украинскую технику.
Украинские командиры обеспокоены, так как ситуация в районе Красноармейска складывается не в их пользу, заключает Forbes.
В Минобороны ранее сообщили, что российские войска взяли под контроль села Прогресс и Евгеновка в ДНР. Евгеновка — населенный пункт в низине у западного края Очеретинских высот. Прогресс расположен к северу от нее, это один из рубежей обороны ВСУ у реки Волчья. Освобождение этих сел даст возможность вести наступление на Красноармейск — важнейший транспортный узел украинской армии в Донбассе.