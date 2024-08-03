https://ria.ru/20240803/vojska-1963811738.html

Бойцы "Днепра" уничтожили бронетранспортер MaxxPro и машину Humvee ВСУ

Бойцы "Днепра" уничтожили бронетранспортер MaxxPro и машину Humvee ВСУ - РИА Новости, 03.08.2024

Бойцы "Днепра" уничтожили бронетранспортер MaxxPro и машину Humvee ВСУ

Подразделения российской группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям четырёх украинских бригад, потери противника составили до 100 военнослужащих, РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T05:10

2024-08-03T05:10

2024-08-03T05:10

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям четырёх украинских бригад, потери противника составили до 100 военнослужащих, американские бронемашины MaxxPro и Humvee, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Днепр" Роман Кодрян. "Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 117-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад, 35-й бригады морской пехоты и 39 бригады береговой обороны ВСУ", - сказал Кодрян. "Потери противника составили до 100 военнослужащих, две боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер MaxxPro и бронемашина Humvee, семь автомобилей, 155-миллиметровая гаубица М777 и 152-миллиметровое орудие Д-20, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав", - добавил он.

https://ria.ru/20240623/artilleriya-1954808637.html

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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)