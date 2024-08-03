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Бойцы "Днепра" уничтожили бронетранспортер MaxxPro и машину Humvee ВСУ - РИА Новости, 03.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:10 03.08.2024
https://ria.ru/20240803/vojska-1963811738.html
Бойцы "Днепра" уничтожили бронетранспортер MaxxPro и машину Humvee ВСУ
Бойцы "Днепра" уничтожили бронетранспортер MaxxPro и машину Humvee ВСУ - РИА Новости, 03.08.2024
Бойцы "Днепра" уничтожили бронетранспортер MaxxPro и машину Humvee ВСУ
Подразделения российской группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям четырёх украинских бригад, потери противника составили до 100 военнослужащих, РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T05:10
2024-08-03T05:10
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям четырёх украинских бригад, потери противника составили до 100 военнослужащих, американские бронемашины MaxxPro и Humvee, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Днепр" Роман Кодрян. "Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 117-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад, 35-й бригады морской пехоты и 39 бригады береговой обороны ВСУ", - сказал Кодрян. "Потери противника составили до 100 военнослужащих, две боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер MaxxPro и бронемашина Humvee, семь автомобилей, 155-миллиметровая гаубица М777 и 152-миллиметровое орудие Д-20, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав", - добавил он.
https://ria.ru/20240623/artilleriya-1954808637.html
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Бойцы "Днепра" уничтожили бронетранспортер MaxxPro и машину Humvee ВСУ

Бойцы "Днепра" уничтожили БТР MaxxPro и бронемашину Humvee ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям четырёх украинских бригад, потери противника составили до 100 военнослужащих, американские бронемашины MaxxPro и Humvee, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Днепр" Роман Кодрян.
«
"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 117-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад, 35-й бригады морской пехоты и 39 бригады береговой обороны ВСУ", - сказал Кодрян.
"Потери противника составили до 100 военнослужащих, две боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер MaxxPro и бронемашина Humvee, семь автомобилей, 155-миллиметровая гаубица М777 и 152-миллиметровое орудие Д-20, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав", - добавил он.
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