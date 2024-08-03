https://ria.ru/20240803/vich-1963807339.html

Подполье: в распределительном центре ВСУ оказались ВИЧ-инфицированные

Подполье: в распределительном центре ВСУ оказались ВИЧ-инфицированные - РИА Новости, 03.08.2024

Подполье: в распределительном центре ВСУ оказались ВИЧ-инфицированные

Мобилизованный украинец из Харькова передал пророссийским подпольщикам данные о том, что в распределительном центре ВСУ среди мобилизованных оказалось около... РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T03:03

2024-08-03T03:03

2024-08-03T03:03

специальная военная операция на украине

харьков

россия

сергей лебедев

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 3 авг - РИА Новости. Мобилизованный украинец из Харькова передал пророссийским подпольщикам данные о том, что в распределительном центре ВСУ среди мобилизованных оказалось около десятка ВИЧ-инфицированных и больных гепатитом, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Лебедев процитировал сообщения, присланные ему от мобилизованного. "Я из Харькова, было приятно знать, что хоть кто-то в РФ представляет интересы населения, которое киевская хунта видит как бесплатный буфет. Многие просто видят тут "хохлов" и точка. Обидно это", - написал мобилизованный украинец. В сообщении харьковчанин рассказал, что его поймали сотрудники ТЦК (военкомата) 25 июля, когда он шел в магазин за хлебом. По его словам, в здании ТЦК все мобилизованные находятся под строгим присмотром, выйти не может никто, даже под конвоем - боятся, что могут убежать. Медкомиссия у него прошла за пять минут. Также он рассказал, что за каждого мобилизованного сотрудник ТЦК получает премию. "Учебка (после распределительного центра всех мобилизованных отправляют в учебный - ред.) страшно боится из-за обнаруженного десятка спидозников и гепатитных", - сообщил Лебедеву украинский мобилизованный. С его слов, в распределительный центр мобилизованных перевозят на старых автобусах, работа приемного центра идет круглосуточно, при этом отношение военных к мобилизованным очень плохое. "Орет на кучу - я клянусь, это правда - инвалидов и алкоголиков какой-то военный хрен. Жаловаться бесполезно: на любой рак (в анамнезе - ред.) у него (самого - ред.) три контузии и ранение в голову - и он (хвалится тем, что - ред.) служит. Шутка "там ты еще и сраться начнешь" - это кредо приемки", - пишет украинец.

https://ria.ru/20231206/ukraina-1914128335.html

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харьков, россия, сергей лебедев, вооруженные силы украины