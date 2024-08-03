https://ria.ru/20240803/vetnam-1963850130.html

Путин поздравил президента Вьетнама с избранием Генсеком ЦК Компартии

Путин поздравил президента Вьетнама с избранием Генсеком ЦК Компартии - РИА Новости, 03.08.2024

Путин поздравил президента Вьетнама с избранием Генсеком ЦК Компартии

Президент России Владимир Путин поздравил президента Вьетнама То Лама по случаю избрания Генсеком ЦК Компартии и выразил заинтересованность в продолжении... РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T12:53

2024-08-03T12:53

2024-08-03T13:00

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владимир путин

то лам

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента Вьетнама То Лама по случаю избрания Генсеком ЦК Компартии и выразил заинтересованность в продолжении конструктивного диалога и совместной работы стран, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Государственное вьетнамское новостное агентство VNA сообщило в субботу, что пленум ЦК Коммунистической партии Вьетнама в Ханое избрал президента страны То Лама на пост генерального секретаря ЦК партии."Уважаемый товарищ То Лам, примите сердечные поздравления по случаю Вашего избрания Генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама... Рассчитываю на продолжение конструктивного диалога и совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня", - говорится в телеграмме.Путин отметил, что совместная работа отвечает интересам дружественных народов России и Вьетнама, идет в русле упрочения безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.По его словам, итоги пленума подтвердили высокий политический авторитет То Лама и стали свидетельством признания его заслуг в обеспечении социально-экономического развития страны и продвижении ее позиций на мировой арене."Желаю Вам успехов в партийной и государственной деятельности, а также доброго здоровья и благополучия", - добавил президент РФ.То Лам стал третьим лидером страны после основателя Социалистической республики Вьетнам Хо Ши Мина, который совмещает высшую партийную и высшую государственную должности Вьетнама. До него должность генерального секретаря ЦК партии некоторое время, в 2018 – 2021 годах, сочетал с должностью президента Вьетнама Нгуен Фу Чонг, скончавшийся 19 июля 2024 года. После кончины предшественника президент То Лам временно исполнял обязанности главы вьетнамской компартии.

https://rsport.ria.ru/20240704/soglashenie--1957370417.html

https://ria.ru/20240626/import-1955477572.html

https://ria.ru/20240625/sotrudnichestvo-1955406044.html

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вьетнам, россия, владимир путин, то лам, в мире