Путин поздравил президента Вьетнама с избранием Генсеком ЦК Компартии
Путин поздравил президента Вьетнама То Лама с избранием генсеком ЦК Компартии
© iStock.com / sankaiСтарый квартал в Ханое
© iStock.com / sankai
Старый квартал в Ханое. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента Вьетнама То Лама по случаю избрания Генсеком ЦК Компартии и выразил заинтересованность в продолжении конструктивного диалога и совместной работы стран, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Государственное вьетнамское новостное агентство VNA сообщило в субботу, что пленум ЦК Коммунистической партии Вьетнама в Ханое избрал президента страны То Лама на пост генерального секретаря ЦК партии.
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"Уважаемый товарищ То Лам, примите сердечные поздравления по случаю Вашего избрания Генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама... Рассчитываю на продолжение конструктивного диалога и совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня", - говорится в телеграмме.
Путин отметил, что совместная работа отвечает интересам дружественных народов России и Вьетнама, идет в русле упрочения безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
По его словам, итоги пленума подтвердили высокий политический авторитет То Лама и стали свидетельством признания его заслуг в обеспечении социально-экономического развития страны и продвижении ее позиций на мировой арене.
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"Желаю Вам успехов в партийной и государственной деятельности, а также доброго здоровья и благополучия", - добавил президент РФ.
То Лам стал третьим лидером страны после основателя Социалистической республики Вьетнам Хо Ши Мина, который совмещает высшую партийную и высшую государственную должности Вьетнама. До него должность генерального секретаря ЦК партии некоторое время, в 2018 – 2021 годах, сочетал с должностью президента Вьетнама Нгуен Фу Чонг, скончавшийся 19 июля 2024 года. После кончины предшественника президент То Лам временно исполнял обязанности главы вьетнамской компартии.