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То Лама избрали генсеком ЦК Коммунистической партии Вьетнама
То Лама избрали генсеком ЦК Коммунистической партии Вьетнама - РИА Новости, 03.08.2024
То Лама избрали генсеком ЦК Коммунистической партии Вьетнама
Пленум ЦК Коммунистической партии Вьетнама в Ханое избрал президента страны То Лама на пост генерального секретаря ЦК партии, сообщает в субботу государственное РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T06:56
2024-08-03T06:56
2024-08-03T06:56
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БАНГКОК, 3 авг – РИА Новости. Пленум ЦК Коммунистической партии Вьетнама в Ханое избрал президента страны То Лама на пост генерального секретаря ЦК партии, сообщает в субботу государственное вьетнамское новостное агентство VNA. "Утром 3 августа 2024 года в Ханое состоялся пленум Центрального Комитета Коммунистической партии Вьетнама 13 созыва. Товарищ То Лам, член Политбюро и Президент Социалистической Республики Вьетнам, был избран Генеральным секретарем Центрального Комитета Коммунистической партии Вьетнама", - говорится в сообщении агентства. То Лам стал третьим лидером страны после основателя Социалистической республики Вьетнам Хо Ши Мина, который совмещает высшую партийную и высшую государственную должности Вьетнама. До него должность генерального секретаря ЦК партии некоторое время, в 2018 – 2021 годах, сочетал с должностью президента Вьетнама Нгуен Фу Чонг, скончавшийся 19 июля 2024 года. После кончины предшественника президент То Лам временно исполнял обязанности главы вьетнамской компартии.
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в мире, вьетнам, ханой, то лам, хо ши мин, нгуен фу чонг
В мире, Вьетнам, Ханой, То Лам, Хо Ши Мин, Нгуен Фу Чонг
То Лама избрали генсеком ЦК Коммунистической партии Вьетнама
VNA: президент Вьетнама То Лам стал генсеком ЦК Коммунистической партии страны