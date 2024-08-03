https://ria.ru/20240803/vetnam-1963814984.html

То Лама избрали генсеком ЦК Коммунистической партии Вьетнама

То Лама избрали генсеком ЦК Коммунистической партии Вьетнама - РИА Новости, 03.08.2024

То Лама избрали генсеком ЦК Коммунистической партии Вьетнама

Пленум ЦК Коммунистической партии Вьетнама в Ханое избрал президента страны То Лама на пост генерального секретаря ЦК партии, сообщает в субботу государственное РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T06:56

2024-08-03T06:56

2024-08-03T06:56

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ханой

то лам

хо ши мин

нгуен фу чонг

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БАНГКОК, 3 авг – РИА Новости. Пленум ЦК Коммунистической партии Вьетнама в Ханое избрал президента страны То Лама на пост генерального секретаря ЦК партии, сообщает в субботу государственное вьетнамское новостное агентство VNA. "Утром 3 августа 2024 года в Ханое состоялся пленум Центрального Комитета Коммунистической партии Вьетнама 13 созыва. Товарищ То Лам, член Политбюро и Президент Социалистической Республики Вьетнам, был избран Генеральным секретарем Центрального Комитета Коммунистической партии Вьетнама", - говорится в сообщении агентства. То Лам стал третьим лидером страны после основателя Социалистической республики Вьетнам Хо Ши Мина, который совмещает высшую партийную и высшую государственную должности Вьетнама. До него должность генерального секретаря ЦК партии некоторое время, в 2018 – 2021 годах, сочетал с должностью президента Вьетнама Нгуен Фу Чонг, скончавшийся 19 июля 2024 года. После кончины предшественника президент То Лам временно исполнял обязанности главы вьетнамской компартии.

https://radiosputnik.ru/20240622/antonov-1954671858.html

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в мире, вьетнам, ханой, то лам, хо ши мин, нгуен фу чонг