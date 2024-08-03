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Замгубернатора Тюменской области признал вину по делу о получении взятки - РИА Новости, 03.08.2024
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05:35 03.08.2024 (обновлено: 07:50 03.08.2024)
https://ria.ru/20240803/vakhrin-1963812848.html
Замгубернатора Тюменской области признал вину по делу о получении взятки
Замгубернатора Тюменской области признал вину по делу о получении взятки - РИА Новости, 03.08.2024
Замгубернатора Тюменской области признал вину по делу о получении взятки
Заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин признал вину по делу о получении крупной взятки, второй фигурант дела Алексей Гоцык также признал... РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T05:35
2024-08-03T07:50
происшествия
тюменская область
москва
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин признал вину по делу о получении крупной взятки, второй фигурант дела Алексей Гоцык также признал вину, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.&quot;Вахрин и Гоцык признали вину в инкриминируемых преступлениях при предъявлении обвинения и допросе в качестве обвиняемых&quot;, — рассказал собеседник агентства.По версии следствия, в декабре 2022 года Вахрин получил от директора ООО "Специализированный застройщик Восток Девелопмент" Алексея Гоцыка взятку в виде имущественной выгоды в размере 18 миллионов 760 тысяч рублей при приобретении двух квартир в Тюмени.Как полагает следствие, за это Вахрин совершил в пользу Гоцыка определенные действия и оказал содействие, воспользовавшись своим служебным положением.В правоохранительных органах РИА Новости сообщали, что чиновник попытался скрыться от органов следствия на следующий день после возбуждении против него уголовного дела.Согласно материалам дела, имеющимся в распоряжении РИА Новости, Вахрин утверждает, что не пытался скрыться от следствия, а собирался отправиться на СВО.Басманный суд Москвы 8 июня отправил обоих фигурантов дела под стражу.Вахрина назначили замгубернатора Тюменской области во вопросам ЖКХ в 2012 году. В суде он сообщил, что не уволен со своей должности.
https://ria.ru/20240803/samarin-1963809912.html
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происшествия, тюменская область, москва
Происшествия, Тюменская область, Москва
Замгубернатора Тюменской области признал вину по делу о получении взятки

Замгубернатора Тюменской области Вахрин признал вину по делу о получении взятки

© Фото : Органы государственной власти Тюменской областиВячеслав Вахрин
Вячеслав Вахрин - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© Фото : Органы государственной власти Тюменской области
Вячеслав Вахрин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин признал вину по делу о получении крупной взятки, второй фигурант дела Алексей Гоцык также признал вину, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
«

"Вахрин и Гоцык признали вину в инкриминируемых преступлениях при предъявлении обвинения и допросе в качестве обвиняемых", — рассказал собеседник агентства.

По версии следствия, в декабре 2022 года Вахрин получил от директора ООО "Специализированный застройщик Восток Девелопмент" Алексея Гоцыка взятку в виде имущественной выгоды в размере 18 миллионов 760 тысяч рублей при приобретении двух квартир в Тюмени.
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Как полагает следствие, за это Вахрин совершил в пользу Гоцыка определенные действия и оказал содействие, воспользовавшись своим служебным положением.
В правоохранительных органах РИА Новости сообщали, что чиновник попытался скрыться от органов следствия на следующий день после возбуждении против него уголовного дела.
Согласно материалам дела, имеющимся в распоряжении РИА Новости, Вахрин утверждает, что не пытался скрыться от следствия, а собирался отправиться на СВО.
Басманный суд Москвы 8 июня отправил обоих фигурантов дела под стражу.
Вахрина назначили замгубернатора Тюменской области во вопросам ЖКХ в 2012 году. В суде он сообщил, что не уволен со своей должности.
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