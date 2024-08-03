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Глава Львовской ОВА упрекнул мэра Одессы за нежелание переименовывать улицы - РИА Новости, 03.08.2024
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17:39 03.08.2024
https://ria.ru/20240803/ulitsy-1963880491.html
Глава Львовской ОВА упрекнул мэра Одессы за нежелание переименовывать улицы
Глава Львовской ОВА упрекнул мэра Одессы за нежелание переименовывать улицы - РИА Новости, 03.08.2024
Глава Львовской ОВА упрекнул мэра Одессы за нежелание переименовывать улицы
Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий упрекнул мэра Одессы Геннадия Труханова за то, что тот выступил против переименования улиц в... РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T17:39
2024-08-03T17:39
в мире
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украина
россия
геннадий труханов
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий упрекнул мэра Одессы Геннадия Труханова за то, что тот выступил против переименования улиц в городе, отметив, что его должна проверить СБУ. Украинское издание "Страна" 29 июля сообщило, что в Одессе переименуют 84 улицы. В частности, Пушкинскую улицу переименуют в Итальянскую, а улицу, названную в честь советского писателя Константина Паустовского, переименуют в улицу 28-й Бригады. Улица Бунина станет носить имя украинской диссидентки, уроженки Одессы Нины Строкатой, а бульвар Жванецкого будет называться бульваром Военно-Морских Сил. Против переименования выступил мэр Геннадий Труханов, он назвал эту меру "обнулением" истории и культуры. Позже глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер предложил противникам переименования отправиться гулять по улицам Москвы и Уфы. "Откровенно защищает имперский исторический миф о том, что Одессы нет без большой русской культуры, без… Жванецкого, Пушкина, Ильфа и Петрова и еще ряда лиц, которые связывают Одессу именно с российской историей и культурой… У господина Труханова какой–то стокгольмский синдром… или он просто решил хайпануть на подыгрывании ностальгически настроенным избирателям? Есть еще третий вариант. И его должна была бы проверить СБУ", - написал Козицкий в своем Telegram-канале. После госпереворота на Украине в 2014 году власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.
https://ria.ru/20240803/rada-1963864747.html
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в мире, одесса, украина, россия, геннадий труханов, сергей лавров, служба безопасности украины, верховная рада украины
В мире, Одесса, Украина, Россия, Геннадий Труханов, Сергей Лавров, Служба безопасности Украины, Верховная Рада Украины
Глава Львовской ОВА упрекнул мэра Одессы за нежелание переименовывать улицы

Глава Львовской ОВА упрекнул Труханова за нежелание переименовывать улицы Одессы

© iStock.com / MultipediaВид на Одессу
Вид на Одессу - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© iStock.com / Multipedia
Вид на Одессу. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий упрекнул мэра Одессы Геннадия Труханова за то, что тот выступил против переименования улиц в городе, отметив, что его должна проверить СБУ.
Украинское издание "Страна" 29 июля сообщило, что в Одессе переименуют 84 улицы. В частности, Пушкинскую улицу переименуют в Итальянскую, а улицу, названную в честь советского писателя Константина Паустовского, переименуют в улицу 28-й Бригады. Улица Бунина станет носить имя украинской диссидентки, уроженки Одессы Нины Строкатой, а бульвар Жванецкого будет называться бульваром Военно-Морских Сил. Против переименования выступил мэр Геннадий Труханов, он назвал эту меру "обнулением" истории и культуры. Позже глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер предложил противникам переименования отправиться гулять по улицам Москвы и Уфы.
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Вчера, 15:17
"Откровенно защищает имперский исторический миф о том, что Одессы нет без большой русской культуры, без… Жванецкого, Пушкина, Ильфа и Петрова и еще ряда лиц, которые связывают Одессу именно с российской историей и культурой… У господина Труханова какой–то стокгольмский синдром… или он просто решил хайпануть на подыгрывании ностальгически настроенным избирателям? Есть еще третий вариант. И его должна была бы проверить СБУ", - написал Козицкий в своем Telegram-канале.
После госпереворота на Украине в 2014 году власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.
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Вчера, 14:23
 
В миреОдессаУкраинаРоссияГеннадий ТрухановСергей ЛавровСлужба безопасности УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
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