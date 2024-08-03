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"Крупное сражение": на Западе заявили о новом этапе конфликта на Украине - РИА Новости, 03.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:22 03.08.2024 (обновлено: 19:16 03.08.2024)
https://ria.ru/20240803/ukraina-1963884256.html
"Крупное сражение": на Западе заявили о новом этапе конфликта на Украине
"Крупное сражение": на Западе заявили о новом этапе конфликта на Украине - РИА Новости, 03.08.2024
"Крупное сражение": на Западе заявили о новом этапе конфликта на Украине
После падения Покровска, Часова Яра и Константиновки начнется новый этап украинского конфликта, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на... РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T18:22
2024-08-03T19:16
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
часов яр
константиновка
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. После падения Покровска, Часова Яра и Константиновки начнется новый этап украинского конфликта, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Грядет крупное сражение. Если падут такие города, как Покровск, Часов Яр, и русские смогут продвинуться дальше, атаковать город Константиновка с населением 70 тысяч человек и занять его, то мы перестанем наблюдать эти медленные боевые действия, к которым привыкли", — утверждает он.По словам аналитика, такое развитие событий станет реальностью из-за неспособности украинцев остановить продвижение российских войск."Темп ускорится, и в руки России начнет быстрее падать гораздо больше территории, и весь характер военных действий изменится", — отметил эксперт.В субботу Министерство обороны России сообщило, что Южная группировка войск улучшила тактическое положение и нанесла поражение 23-й, 24-й, 72-й механизированным, 59-й мотопехотной, 80-й десантно-штурмовой бригадам ВСУ, 103-й и 109-й бригадам в районах городов Краматорск, Константиновка, Часов Яр, Красногоровка, поселков Дылеевка и Катериновка (ДНР), а также отбила две контратаки 5-й штурмовой бригады ВСУ и 117-й бригады теробороны и уничтожила три полевых склада боеприпасов.
https://ria.ru/20240803/zelenskiy-1963888756.html
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в мире, россия, украина, часов яр, константиновка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Часов Яр, Константиновка, Вооруженные силы Украины
"Крупное сражение": на Западе заявили о новом этапе конфликта на Украине

Меркурис: с падением Покровска и Константиновки начнется новый этап СВО

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБойцы Добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск "Юг"
Бойцы Добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск Юг - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Бойцы Добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск "Юг". Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. После падения Покровска, Часова Яра и Константиновки начнется новый этап украинского конфликта, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"Грядет крупное сражение. Если падут такие города, как Покровск, Часов Яр, и русские смогут продвинуться дальше, атаковать город Константиновка с населением 70 тысяч человек и занять его, то мы перестанем наблюдать эти медленные боевые действия, к которым привыкли", — утверждает он.
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По словам аналитика, такое развитие событий станет реальностью из-за неспособности украинцев остановить продвижение российских войск.
«
"Темп ускорится, и в руки России начнет быстрее падать гораздо больше территории, и весь характер военных действий изменится", — отметил эксперт.
В субботу Министерство обороны России сообщило, что Южная группировка войск улучшила тактическое положение и нанесла поражение 23-й, 24-й, 72-й механизированным, 59-й мотопехотной, 80-й десантно-штурмовой бригадам ВСУ, 103-й и 109-й бригадам в районах городов Краматорск, Константиновка, Часов Яр, Красногоровка, поселков Дылеевка и Катериновка (ДНР), а также отбила две контратаки 5-й штурмовой бригады ВСУ и 117-й бригады теробороны и уничтожила три полевых склада боеприпасов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаЧасов ЯрКонстантиновкаВооруженные силы Украины
 
 
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