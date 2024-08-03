https://ria.ru/20240803/ukraina-1963855609.html

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 03.08.2024

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты... РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T13:42

2024-08-03T13:42

2024-08-03T13:42

специальная военная операция на украине

в мире

кировоградская область

украина

полтавская область

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. В 13.19 (совпадает с мск) воздушную тревогу объявили в Днепропетровской и Полтавской областях, следом – в Сумской и Кировоградской. С 8.29 сигнал тревоги звучит в Харьковской области.

https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html

кировоградская область

украина

полтавская область

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