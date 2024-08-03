https://ria.ru/20240803/ukraina-1963855609.html
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 03.08.2024
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты... РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T13:42
2024-08-03T13:42
2024-08-03T13:42
специальная военная операция на украине
в мире
кировоградская область
украина
полтавская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822831730_0:102:3072:1830_1920x0_80_0_0_03223ef0887fd936e36ba8d37d03a1fb.jpg
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. В 13.19 (совпадает с мск) воздушную тревогу объявили в Днепропетровской и Полтавской областях, следом – в Сумской и Кировоградской. С 8.29 сигнал тревоги звучит в Харьковской области.
https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html
кировоградская область
украина
полтавская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822831730_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_e7b79290f3687ca8fb115d1a1f08eee7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кировоградская область, украина, полтавская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кировоградская область, Украина, Полтавская область
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу