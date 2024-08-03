https://ria.ru/20240803/ukraina-1963855205.html

"Повреждения внушительны". В Киеве сделали тревожное заявление

"Повреждения внушительны". В Киеве сделали тревожное заявление - РИА Новости, 03.08.2024

"Повреждения внушительны". В Киеве сделали тревожное заявление

На Украине вновь введут отключение света, если температура поднимется выше 30 градусов, заявил глава "Укрэнерго" Виктор Кудрицкий, его слова приводит Страна.ua. РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T13:37

2024-08-03T13:37

2024-08-03T13:45

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. На Украине вновь введут отключение света, если температура поднимется выше 30 градусов, заявил глава "Укрэнерго" Виктор Кудрицкий, его слова приводит Страна.ua."Расслабляться мы не имеем права: повреждения энергосистемы внушительны, вызовы перед нами тоже. Жара выше 30 градусов еще может вернуться, и тогда ситуация в энергосистеме может измениться", — сказал он.Ранее исполнительный директор украинского энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук предупредил украинцев о том, что те могут оставаться без света зимой до четырех часов в сутки, если на Украине не предпримут немедленные меры по восстановлению энергомощностей. Директор украинской энергокомпании YASNO Сергей Коваленко, в свою очередь, предположил, что зимние блэкауты могут продолжаться до 12 часов в сутки.Ранее в "Укрэнерго" заявили, что объем повреждений энергообъектов на Украине чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, компания призвала экономно потреблять электроэнергию. Министр энергетики Украины Герман Галущенко 12 апреля попросил население страны подготовиться к возможным блэкаутам и закупать генераторы.

https://ria.ru/20240717/energosistema-1960369778.html

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