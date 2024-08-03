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"Повреждения внушительны". В Киеве сделали тревожное заявление - РИА Новости, 03.08.2024
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13:37 03.08.2024 (обновлено: 13:45 03.08.2024)
https://ria.ru/20240803/ukraina-1963855205.html
"Повреждения внушительны". В Киеве сделали тревожное заявление
"Повреждения внушительны". В Киеве сделали тревожное заявление - РИА Новости, 03.08.2024
"Повреждения внушительны". В Киеве сделали тревожное заявление
На Украине вновь введут отключение света, если температура поднимется выше 30 градусов, заявил глава "Укрэнерго" Виктор Кудрицкий, его слова приводит Страна.ua. РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T13:37
2024-08-03T13:45
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. На Украине вновь введут отключение света, если температура поднимется выше 30 градусов, заявил глава "Укрэнерго" Виктор Кудрицкий, его слова приводит Страна.ua."Расслабляться мы не имеем права: повреждения энергосистемы внушительны, вызовы перед нами тоже. Жара выше 30 градусов еще может вернуться, и тогда ситуация в энергосистеме может измениться", — сказал он.Ранее исполнительный директор украинского энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук предупредил украинцев о том, что те могут оставаться без света зимой до четырех часов в сутки, если на Украине не предпримут немедленные меры по восстановлению энергомощностей. Директор украинской энергокомпании YASNO Сергей Коваленко, в свою очередь, предположил, что зимние блэкауты могут продолжаться до 12 часов в сутки.Ранее в "Укрэнерго" заявили, что объем повреждений энергообъектов на Украине чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, компания призвала экономно потреблять электроэнергию. Министр энергетики Украины Герман Галущенко 12 апреля попросил население страны подготовиться к возможным блэкаутам и закупать генераторы.
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в мире, украина, киев, герман галущенко, укрэнерго, страна.ua, дтэк
В мире, Украина, Киев, Герман Галущенко, Укрэнерго, Страна.ua, ДТЭК
"Повреждения внушительны". В Киеве сделали тревожное заявление

Глава "Укрэнерго": на Украине могут вновь ввести отключения света из-за жары

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. На Украине вновь введут отключение света, если температура поднимется выше 30 градусов, заявил глава "Укрэнерго" Виктор Кудрицкий, его слова приводит Страна.ua.
"Расслабляться мы не имеем права: повреждения энергосистемы внушительны, вызовы перед нами тоже. Жара выше 30 градусов еще может вернуться, и тогда ситуация в энергосистеме может измениться", — сказал он.
Ранее исполнительный директор украинского энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук предупредил украинцев о том, что те могут оставаться без света зимой до четырех часов в сутки, если на Украине не предпримут немедленные меры по восстановлению энергомощностей. Директор украинской энергокомпании YASNO Сергей Коваленко, в свою очередь, предположил, что зимние блэкауты могут продолжаться до 12 часов в сутки.
Ранее в "Укрэнерго" заявили, что объем повреждений энергообъектов на Украине чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, компания призвала экономно потреблять электроэнергию. Министр энергетики Украины Герман Галущенко 12 апреля попросил население страны подготовиться к возможным блэкаутам и закупать генераторы.
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
Энергосистеме Украины грозит коллапс из-за жары, пишут СМИ
17 июля, 22:27
 
В миреУкраинаКиевГерман ГалущенкоУкрэнергоСтрана.uaДТЭК
 
 
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