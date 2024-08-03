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"Тонкие намеки". В США сделали важное заявление о переговорах по Украине - РИА Новости, 03.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:59 03.08.2024 (обновлено: 12:50 03.08.2024)
https://ria.ru/20240803/ukraina-1963842452.html
"Тонкие намеки". В США сделали важное заявление о переговорах по Украине
"Тонкие намеки". В США сделали важное заявление о переговорах по Украине - РИА Новости, 03.08.2024
"Тонкие намеки". В США сделали важное заявление о переговорах по Украине
На Украине начало меняться отношение к переговорам с Россией, пишет Responsible Statecraft. Издание пишет, что доля украинцев, готовых пойти на территориальные... РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T11:59
2024-08-03T12:50
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
москва
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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. На Украине начало меняться отношение к переговорам с Россией, пишет Responsible Statecraft. Издание пишет, что доля украинцев, готовых пойти на территориальные уступки в обмен на прекращение войны, за последние 12 месяцев утроилась — с 10% до 32%.Э то следует из опроса, опубликованного Киевским международным институтом социологии. Хотя нет согласия относительно того, как будет или должно выглядеть завершение конфликта, тенденция в пользу некоего компромисса очевидна, добавляет RS. "Среди украинской элиты намеки были более тонкими, но есть свидетельства того, что Украина, возможно, изучает возможность прямого взаимодействия с Россией", — говорится в публикации. В статье отмечается, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба недавно посетил Китай впервые после начала конфликта. Кроме того, Владимир Зеленский также заявил, что хочет, чтобы Россия посетила следующий мирный саммит, хотя Москва пока не дала никаких обещаний по поводу участия, пишет RS. В последние дни представители киевского режима все чаще стали говорить о возможных переговорах и завершении конфликта, хотя раньше категорически выступали против этого. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.
https://ria.ru/20240803/ukraina-1963831445.html
https://ria.ru/20240803/obmen-1963832894.html
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в мире, украина, россия, москва
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Москва
"Тонкие намеки". В США сделали важное заявление о переговорах по Украине

RS: на Украине начало меняться отношение к переговорам с Россией

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. На Украине начало меняться отношение к переговорам с Россией, пишет Responsible Statecraft.

Издание пишет, что доля украинцев, готовых пойти на территориальные уступки в обмен на прекращение войны, за последние 12 месяцев утроилась — с 10% до 32%.Э то следует из опроса, опубликованного Киевским международным институтом социологии. Хотя нет согласия относительно того, как будет или должно выглядеть завершение конфликта, тенденция в пользу некоего компромисса очевидна, добавляет RS.
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"Среди украинской элиты намеки были более тонкими, но есть свидетельства того, что Украина, возможно, изучает возможность прямого взаимодействия с Россией", — говорится в публикации.

В статье отмечается, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба недавно посетил Китай впервые после начала конфликта. Кроме того, Владимир Зеленский также заявил, что хочет, чтобы Россия посетила следующий мирный саммит, хотя Москва пока не дала никаких обещаний по поводу участия, пишет RS.

В последние дни представители киевского режима все чаще стали говорить о возможных переговорах и завершении конфликта, хотя раньше категорически выступали против этого.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.
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