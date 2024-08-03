https://ria.ru/20240803/ukraina-1963831445.html

На Украине неожиданно отреагировали на успехи России

На Украине неожиданно отреагировали на успехи России - РИА Новости, 03.08.2024

На Украине неожиданно отреагировали на успехи России

Успехи российской армии на поле боя изменили позицию украинцев по переговорам, пишет Conversation. "Постепенные успехи России на поле боя подорвали готовность... РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T09:52

2024-08-03T09:52

2024-08-03T12:58

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Успехи российской армии на поле боя изменили позицию украинцев по переговорам, пишет Conversation. "Постепенные успехи России на поле боя подорвали готовность украинского народа терпеть любые трудности, необходимые для восстановления границ 1991 года", — говорится в публикации. В статье отмечается, что развитие конфликта складывается в пользу президента России Владимира Путина. К тому времени, как в январе 2025 года в Белом доме появится новый президент, ситуация вряд ли изменится к лучшему для Украины, пишет издание. Накануне опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии (КМИС) показал, что почти 60% украинцев считают, что Украина должна перейти к переговорам с Россией для урегулирования конфликта. В последние дни представители киевского режима все чаще стали говорить о возможных переговорах и завершении конфликта, хотя раньше категорически выступали против этого. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.

https://ria.ru/20240803/obmen-1963832894.html

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в мире, россия, украина, владимир путин