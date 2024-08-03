https://ria.ru/20240803/ukraina-1963818662.html

Для украинских мобилизованных у ВСУ нет подходящей обуви, сообщило подполье

Для украинских мобилизованных у ВСУ нет подходящей обуви, сообщило подполье - РИА Новости, 03.08.2024

Для украинских мобилизованных у ВСУ нет подходящей обуви, сообщило подполье

Украинец, мобилизованный в Харькове, рассказал пророссийским подпольщикам, что у ВСУ нет для новобранцев подходящей обуви, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T08:08

2024-08-03T08:08

2024-08-03T12:10

харьков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856467592_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c3b23990d3c9cc359bc85cda50f05304.jpg

ДОНЕЦК, 3 авг — РИА Новости. Украинец, мобилизованный в Харькове, рассказал пророссийским подпольщикам, что у ВСУ нет для новобранцев подходящей обуви, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Подпольщик процитировал сообщение, которое мужчина написал на условиях анонимности. По его словам, 25 июля сотрудники ТЦК поймали его по дороге в магазин, чтобы отправить на фронт. После прохождения медкомисии мобилизованных отправляют в распределительный центр, где выдают снаряжение."Ты получаешь снарягу, примерно четыре-шесть предметов из семи. Спрашивают: берцы какого размера? Отвечаешь. Тебе говорят: такого нету. Вот тебе 43-й", — рассказал украинец.Он пояснил, что в здании ТЦК все находятся под строгим присмотром, выйти не может никто даже под конвоем. Медкомиссия заняла пять минут, причем среди мобилизованных вместе с ним оказалось не менее десятка ВИЧ-инфицированных и больных гепатитом. Отношение военных к новобранцам очень плохое, а жаловаться бесполезно. За каждого мобилизованного сотрудник ТЦК получает премию, добавил харьковчанин.На Украине 25 февраля 2022 года объявили всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие.За уклонение от военной службы во время мобилизации украинское законодательство предусматривает уголовную ответственность до пяти лет лишения свободы.

https://ria.ru/20240730/ukraina-1962803491.html

https://ria.ru/20240730/mobilizatsija-1962971278.html

харьков

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

харьков, вооруженные силы украины