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Для украинских мобилизованных у ВСУ нет подходящей обуви, сообщило подполье - РИА Новости, 03.08.2024
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08:08 03.08.2024 (обновлено: 12:10 03.08.2024)
https://ria.ru/20240803/ukraina-1963818662.html
Для украинских мобилизованных у ВСУ нет подходящей обуви, сообщило подполье
Для украинских мобилизованных у ВСУ нет подходящей обуви, сообщило подполье - РИА Новости, 03.08.2024
Для украинских мобилизованных у ВСУ нет подходящей обуви, сообщило подполье
Украинец, мобилизованный в Харькове, рассказал пророссийским подпольщикам, что у ВСУ нет для новобранцев подходящей обуви, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T08:08
2024-08-03T12:10
харьков
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 3 авг — РИА Новости. Украинец, мобилизованный в Харькове, рассказал пророссийским подпольщикам, что у ВСУ нет для новобранцев подходящей обуви, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Подпольщик процитировал сообщение, которое мужчина написал на условиях анонимности. По его словам, 25 июля сотрудники ТЦК поймали его по дороге в магазин, чтобы отправить на фронт. После прохождения медкомисии мобилизованных отправляют в распределительный центр, где выдают снаряжение.&quot;Ты получаешь снарягу, примерно четыре-шесть предметов из семи. Спрашивают: берцы какого размера? Отвечаешь. Тебе говорят: такого нету. Вот тебе 43-й&quot;, — рассказал украинец.Он пояснил, что в здании ТЦК все находятся под строгим присмотром, выйти не может никто даже под конвоем. Медкомиссия заняла пять минут, причем среди мобилизованных вместе с ним оказалось не менее десятка ВИЧ-инфицированных и больных гепатитом. Отношение военных к новобранцам очень плохое, а жаловаться бесполезно. За каждого мобилизованного сотрудник ТЦК получает премию, добавил харьковчанин.На Украине 25 февраля 2022 года объявили всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие.За уклонение от военной службы во время мобилизации украинское законодательство предусматривает уголовную ответственность до пяти лет лишения свободы.
https://ria.ru/20240730/ukraina-1962803491.html
https://ria.ru/20240730/mobilizatsija-1962971278.html
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харьков, вооруженные силы украины
Харьков, Вооруженные силы Украины
Для украинских мобилизованных у ВСУ нет подходящей обуви, сообщило подполье

Подполье: мобилизованный из Харькова заявил, что у ВСУ нет подходящей обуви

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкБерцы
Берцы - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© РИА Новости / Павел Львов
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Берцы. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 авг — РИА Новости. Украинец, мобилизованный в Харькове, рассказал пророссийским подпольщикам, что у ВСУ нет для новобранцев подходящей обуви, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Подпольщик процитировал сообщение, которое мужчина написал на условиях анонимности. По его словам, 25 июля сотрудники ТЦК поймали его по дороге в магазин, чтобы отправить на фронт. После прохождения медкомисии мобилизованных отправляют в распределительный центр, где выдают снаряжение.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
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«

"Ты получаешь снарягу, примерно четыре-шесть предметов из семи. Спрашивают: берцы какого размера? Отвечаешь. Тебе говорят: такого нету. Вот тебе 43-й", — рассказал украинец.

Он пояснил, что в здании ТЦК все находятся под строгим присмотром, выйти не может никто даже под конвоем. Медкомиссия заняла пять минут, причем среди мобилизованных вместе с ним оказалось не менее десятка ВИЧ-инфицированных и больных гепатитом. Отношение военных к новобранцам очень плохое, а жаловаться бесполезно. За каждого мобилизованного сотрудник ТЦК получает премию, добавил харьковчанин.
На Украине 25 февраля 2022 года объявили всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие.
За уклонение от военной службы во время мобилизации украинское законодательство предусматривает уголовную ответственность до пяти лет лишения свободы.
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