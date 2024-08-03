https://ria.ru/20240803/ukraina-1963798693.html
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 03.08.2024
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского... РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T00:07
2024-08-03T00:07
2024-08-03T00:07
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харьковская область
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вооруженные силы рф
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса, сигнал тревоги в Харьковской области прозвучал первым - в 22.17 мск. С 23.48 тревога была объявлена в Полтавской и Киевской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20240802/podpole-1963698479.html
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харьковская область, украина, киевская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Украина, Киевская область, Вооруженные силы РФ
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киевской и еще четырех областях Украины объявили воздушную тревогу