https://ria.ru/20240803/tsahal-1963862311.html
ЦАХАЛ сообщил о ликвидации четырех террористов в районе города Тулькарм
ЦАХАЛ сообщил о ликвидации четырех террористов в районе города Тулькарм - РИА Новости, 03.08.2024
ЦАХАЛ сообщил о ликвидации четырех террористов в районе города Тулькарм
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале о ликвидации четырех "террористов" в ходе спецоперации в районе города Тулькарм на Западном берегу реки РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T15:00
2024-08-03T15:00
2024-08-03T15:06
западный берег реки иордан
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале о ликвидации четырех "террористов" в ходе спецоперации в районе города Тулькарм на Западном берегу реки Иордан. Ранее в ЦАХАЛ заявили о проведении контртеррористической операцию в районе города Тулькарм на Западном берегу реки Иордан. "ЦАХАЛ уничтожил террористическую ячейку посредством воздушного удара в ходе контртеррористической операции в районе Тулькарма", - говорится в сообщении.По данным израильской армии, четыре вооруженных человека открыли огонь по сотрудникам спецслужб, после чего были ликвидированы.
https://ria.ru/20240803/smi-1963810516.html
западный берег реки иордан
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западный берег реки иордан, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Западный берег реки Иордан, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
ЦАХАЛ сообщил о ликвидации четырех террористов в районе города Тулькарм
ЦАХАЛ ликвидировал террористов в районе Тулькарма на Западном берегу реки Иордан