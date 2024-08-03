https://ria.ru/20240803/trevoga-1963918286.html
В Киевской области объявили воздушную тревогу
В Киевской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 03.08.2024
В Киевской области объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киевской, Полтавской, Черкасской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты... РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T23:29
2024-08-03T23:29
2024-08-03T23:29
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской, Полтавской, Черкасской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, в Харьковской области сигнал тревоги звучит уже более пяти часов. В Полтавской области тревога была объявлена в 22.52, а после этого она распространилась на другие области. На фоне воздушной тревоги украинские СМИ ранее сообщили о двух сериях взрывов в Харькове. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, дмитрий песков, харьковская область, россия, киевская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Песков, Харьковская область, Россия, Киевская область, В мире
В Киевской области объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киевской и еще шести областях Украины