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Трамп рассказал, почему Харрис не хочет приходить на дебаты 4 сентября - РИА Новости, 03.08.2024
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22:33 03.08.2024
https://ria.ru/20240803/tramp-1963914548.html
Трамп рассказал, почему Харрис не хочет приходить на дебаты 4 сентября
Трамп рассказал, почему Харрис не хочет приходить на дебаты 4 сентября - РИА Новости, 03.08.2024
Трамп рассказал, почему Харрис не хочет приходить на дебаты 4 сентября
Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что у его конкурентки от демократов Камалы Харрис "низкий IQ", объяснив этим ее нежелание... РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T22:33
2024-08-03T22:33
в мире
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пенсильвания
камала харрис
дональд трамп
джо байден
федеральная резервная система сша
выборы президента сша — 2024
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ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости. Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что у его конкурентки от демократов Камалы Харрис "низкий IQ", объяснив этим ее нежелание участвовать в предложенных им дебатах 4 сентября. "У Камалы Харрис нет ментальных способностей, чтобы провести реальные дебаты против меня, запланированные на 4 сентября в Пенсильвании… Она не может нормально говорить без телесуфлера. У нее крайне низкий IQ", - написал Трамп в своей соцсети Truth. По мнению республиканца, вице-президент боится прийти на дебаты на телеканале Fox News, потому что не сможет защитить на них политику открытых границ, инфляцию и высокую ключевую ставку ФРС США, характеризующие администрацию действующего президента Джо Байдена. Трамп считает, что с такими кандидатами, как Харрис, у США не будет шансов восстановить свое величие в мире. Трамп и Харрис уже которую неделю не могут договориться о дате проведения и канале-площадке дебатов. Изначально предполагалось, что второй раунд дебатов состоится 10 сентября на телеканале ABC, однако тогда в планах было участие действующего президента США Джо Байдена, который с тех пор решил выйти из гонки. В связи с этим Трамп заявил, что предыдущие договоренности уже не актуальны, а телеканал ABC обвинил в симпатиях к демократам и распространении фейковых новостей.
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в мире, сша, пенсильвания, камала харрис, дональд трамп, джо байден, федеральная резервная система сша, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Пенсильвания, Камала Харрис, Дональд Трамп, Джо Байден, Федеральная резервная система США, Выборы президента США — 2024
Трамп рассказал, почему Харрис не хочет приходить на дебаты 4 сентября

Трамп: Харрис не хочет приходить на дебаты 4 сентября из-за низкого IQ

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости. Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что у его конкурентки от демократов Камалы Харрис "низкий IQ", объяснив этим ее нежелание участвовать в предложенных им дебатах 4 сентября.
"У Камалы Харрис нет ментальных способностей, чтобы провести реальные дебаты против меня, запланированные на 4 сентября в Пенсильвании… Она не может нормально говорить без телесуфлера. У нее крайне низкий IQ", - написал Трамп в своей соцсети Truth.
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По мнению республиканца, вице-президент боится прийти на дебаты на телеканале Fox News, потому что не сможет защитить на них политику открытых границ, инфляцию и высокую ключевую ставку ФРС США, характеризующие администрацию действующего президента Джо Байдена.
Трамп считает, что с такими кандидатами, как Харрис, у США не будет шансов восстановить свое величие в мире.
Трамп и Харрис уже которую неделю не могут договориться о дате проведения и канале-площадке дебатов. Изначально предполагалось, что второй раунд дебатов состоится 10 сентября на телеканале ABC, однако тогда в планах было участие действующего президента США Джо Байдена, который с тех пор решил выйти из гонки. В связи с этим Трамп заявил, что предыдущие договоренности уже не актуальны, а телеканал ABC обвинил в симпатиях к демократам и распространении фейковых новостей.
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В миреСШАПенсильванияКамала ХаррисДональд ТрампДжо БайденФедеральная резервная система СШАВыборы президента США — 2024
 
 
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