Трамп рассказал, почему Харрис не хочет приходить на дебаты 4 сентября
Трамп: Харрис не хочет приходить на дебаты 4 сентября из-за низкого IQ
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости. Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что у его конкурентки от демократов Камалы Харрис "низкий IQ", объяснив этим ее нежелание участвовать в предложенных им дебатах 4 сентября.
"У Камалы Харрис нет ментальных способностей, чтобы провести реальные дебаты против меня, запланированные на 4 сентября в Пенсильвании… Она не может нормально говорить без телесуфлера. У нее крайне низкий IQ", - написал Трамп в своей соцсети Truth.
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По мнению республиканца, вице-президент боится прийти на дебаты на телеканале Fox News, потому что не сможет защитить на них политику открытых границ, инфляцию и высокую ключевую ставку ФРС США, характеризующие администрацию действующего президента Джо Байдена.
Трамп считает, что с такими кандидатами, как Харрис, у США не будет шансов восстановить свое величие в мире.
Трамп и Харрис уже которую неделю не могут договориться о дате проведения и канале-площадке дебатов. Изначально предполагалось, что второй раунд дебатов состоится 10 сентября на телеканале ABC, однако тогда в планах было участие действующего президента США Джо Байдена, который с тех пор решил выйти из гонки. В связи с этим Трамп заявил, что предыдущие договоренности уже не актуальны, а телеканал ABC обвинил в симпатиях к демократам и распространении фейковых новостей.
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