Путину доложили о ликвидации последствий взрыва газа в Нижнем Тагиле
Куйвашев доложил Путину о спасении 16 пострадавших при взрыве в Нижнем Тагиле
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС транспортируют пострадавшего, спасенного из-под завалов дома в Нижнем Тагиле
Сотрудники МЧС транспортируют пострадавшего, спасенного из-под завалов дома в Нижнем Тагиле
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев доложил президенту РФ Владимиру Путину о ликвидации последствий взрыва газа в доме в Нижнем Тагиле, сообщив о 16 спасенных из-под завалов, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Два подъезда пятиэтажного газифицированного дома на Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле обрушились в четверг из-за взрыва газовоздушной смеси. В Дзержинском районе города введен режим ЧС. Региональное управление СК РФ завело уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям. По информации минздрава, 11 человек находятся в больницах, пятеро отказались от госпитализации. Десять человек погибли, из них пять – дети. Третьего августа объявлен днем траура.
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"Куйвашев доложил о том, как оказывается помощь тем, кто пострадал в результате этой аварии. В частности, он отметил, что уже завершены поисково-спасательные работы. Он подчеркнул, что благодаря слаженной, высокопрофессиональной работе спасателей - и местных спасателей, и спасателей Центроспаса - удалось спасти из завалов 16 человек. Была действительно самоотверженная работа, осуществлена спасателями", - сказал Песков.
Власти Нижнего Тагила объявили 3 августа днем траура
2 августа, 20:34