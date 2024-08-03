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Путину доложили о ликвидации последствий взрыва газа в Нижнем Тагиле

Путину доложили о ликвидации последствий взрыва газа в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 03.08.2024

Путину доложили о ликвидации последствий взрыва газа в Нижнем Тагиле

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев доложил президенту РФ Владимиру Путину о ликвидации последствий взрыва газа в доме в Нижнем Тагиле, сообщив о... РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T13:36

2024-08-03T13:36

2024-08-03T13:36

происшествия

россия

нижний тагил

владимир путин

взрыв газа в доме в нижнем тагиле

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев доложил президенту РФ Владимиру Путину о ликвидации последствий взрыва газа в доме в Нижнем Тагиле, сообщив о 16 спасенных из-под завалов, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Два подъезда пятиэтажного газифицированного дома на Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле обрушились в четверг из-за взрыва газовоздушной смеси. В Дзержинском районе города введен режим ЧС. Региональное управление СК РФ завело уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям. По информации минздрава, 11 человек находятся в больницах, пятеро отказались от госпитализации. Десять человек погибли, из них пять – дети. Третьего августа объявлен днем траура. "Куйвашев доложил о том, как оказывается помощь тем, кто пострадал в результате этой аварии. В частности, он отметил, что уже завершены поисково-спасательные работы. Он подчеркнул, что благодаря слаженной, высокопрофессиональной работе спасателей - и местных спасателей, и спасателей Центроспаса - удалось спасти из завалов 16 человек. Была действительно самоотверженная работа, осуществлена спасателями", - сказал Песков.

https://radiosputnik.ru/20240802/traur-1963775589.html

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