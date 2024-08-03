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Путину доложили о ликвидации последствий взрыва газа в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 03.08.2024
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13:36 03.08.2024
https://ria.ru/20240803/tagil-1963855020.html
Путину доложили о ликвидации последствий взрыва газа в Нижнем Тагиле
Путину доложили о ликвидации последствий взрыва газа в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 03.08.2024
Путину доложили о ликвидации последствий взрыва газа в Нижнем Тагиле
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев доложил президенту РФ Владимиру Путину о ликвидации последствий взрыва газа в доме в Нижнем Тагиле, сообщив о... РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T13:36
2024-08-03T13:36
происшествия
россия
нижний тагил
владимир путин
взрыв газа в доме в нижнем тагиле
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев доложил президенту РФ Владимиру Путину о ликвидации последствий взрыва газа в доме в Нижнем Тагиле, сообщив о 16 спасенных из-под завалов, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Два подъезда пятиэтажного газифицированного дома на Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле обрушились в четверг из-за взрыва газовоздушной смеси. В Дзержинском районе города введен режим ЧС. Региональное управление СК РФ завело уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям. По информации минздрава, 11 человек находятся в больницах, пятеро отказались от госпитализации. Десять человек погибли, из них пять – дети. Третьего августа объявлен днем траура. "Куйвашев доложил о том, как оказывается помощь тем, кто пострадал в результате этой аварии. В частности, он отметил, что уже завершены поисково-спасательные работы. Он подчеркнул, что благодаря слаженной, высокопрофессиональной работе спасателей - и местных спасателей, и спасателей Центроспаса - удалось спасти из завалов 16 человек. Была действительно самоотверженная работа, осуществлена спасателями", - сказал Песков.
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происшествия, россия, нижний тагил, владимир путин, взрыв газа в доме в нижнем тагиле
Происшествия, Россия, Нижний Тагил, Владимир Путин, Взрыв газа в доме в Нижнем Тагиле
Путину доложили о ликвидации последствий взрыва газа в Нижнем Тагиле

Куйвашев доложил Путину о спасении 16 пострадавших при взрыве в Нижнем Тагиле

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС транспортируют пострадавшего, спасенного из-под завалов дома в Нижнем Тагиле
Сотрудники МЧС транспортируют пострадавшего, спасенного из-под завалов дома в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в медиабанк
Сотрудники МЧС транспортируют пострадавшего, спасенного из-под завалов дома в Нижнем Тагиле
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев доложил президенту РФ Владимиру Путину о ликвидации последствий взрыва газа в доме в Нижнем Тагиле, сообщив о 16 спасенных из-под завалов, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Два подъезда пятиэтажного газифицированного дома на Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле обрушились в четверг из-за взрыва газовоздушной смеси. В Дзержинском районе города введен режим ЧС. Региональное управление СК РФ завело уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям. По информации минздрава, 11 человек находятся в больницах, пятеро отказались от госпитализации. Десять человек погибли, из них пять – дети. Третьего августа объявлен днем траура.
«
"Куйвашев доложил о том, как оказывается помощь тем, кто пострадал в результате этой аварии. В частности, он отметил, что уже завершены поисково-спасательные работы. Он подчеркнул, что благодаря слаженной, высокопрофессиональной работе спасателей - и местных спасателей, и спасателей Центроспаса - удалось спасти из завалов 16 человек. Была действительно самоотверженная работа, осуществлена спасателями", - сказал Песков.
Поисково-спасательные работы на месте обрушения жилого дома в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
Власти Нижнего Тагила объявили 3 августа днем траура
2 августа, 20:34
 
ПроисшествияРоссияНижний ТагилВладимир ПутинВзрыв газа в доме в Нижнем Тагиле
 
 
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