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Куйвашев доложил Путину о помощи пострадавшим в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 03.08.2024
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13:30 03.08.2024
https://ria.ru/20240803/tagil-1963854052.html
Куйвашев доложил Путину о помощи пострадавшим в Нижнем Тагиле
Куйвашев доложил Путину о помощи пострадавшим в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 03.08.2024
Куйвашев доложил Путину о помощи пострадавшим в Нижнем Тагиле
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев доложил президенту РФ Владимиру Путину об оказываемой помощи пострадавшим в результате ЧП в доме в Нижнем... РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T13:30
2024-08-03T13:30
происшествия
свердловская область
владимир путин
взрыв газа в доме в нижнем тагиле
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев доложил президенту РФ Владимиру Путину об оказываемой помощи пострадавшим в результате ЧП в доме в Нижнем Тагиле, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "До конца следующей недели будет выполнена экспертиза по всему дому с тем, чтобы решить судьбу самого строения. Но в любом случае уже верстаются планы по обеспечению граждан постоянным жильем. Создана рабочая группа, выделены необходимые средства из резервного фонда. Поэтому работа выполняется в максимально сжатые сроки. Продолжает оказываться вся необходимая помощь для пострадавших в результате этой аварии", - сообщил пресс-секретарь главы государства. Два подъезда пятиэтажного газифицированного дома на Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле обрушились в четверг из-за взрыва газовоздушной смеси. В Дзержинском районе города введен режим ЧС. Региональное управление СК РФ завело уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям. По информации минздрава, 11 человек находятся в больницах, пятеро отказались от госпитализации. Десять человек погибли, из них пять – дети. Третьего августа объявлен днем траура.
https://radiosputnik.ru/20240802/traur-1963775589.html
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происшествия, свердловская область, владимир путин, взрыв газа в доме в нижнем тагиле
Происшествия, Свердловская область, Владимир Путин, Взрыв газа в доме в Нижнем Тагиле
Куйвашев доложил Путину о помощи пострадавшим в Нижнем Тагиле

Губернатор Куйвашев доложил Путину о помощи пострадавшим при ЧП в Нижнем Тагиле

CC BY-SA 4.0 / Департамент информационной политики Свердловской области / Евгений Куйвашев
Евгений Куйвашев - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
CC BY-SA 4.0 / Департамент информационной политики Свердловской области /
Евгений Куйвашев. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев доложил президенту РФ Владимиру Путину об оказываемой помощи пострадавшим в результате ЧП в доме в Нижнем Тагиле, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"До конца следующей недели будет выполнена экспертиза по всему дому с тем, чтобы решить судьбу самого строения. Но в любом случае уже верстаются планы по обеспечению граждан постоянным жильем. Создана рабочая группа, выделены необходимые средства из резервного фонда. Поэтому работа выполняется в максимально сжатые сроки. Продолжает оказываться вся необходимая помощь для пострадавших в результате этой аварии", - сообщил пресс-секретарь главы государства.
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Власти Нижнего Тагила объявили 3 августа днем траура
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Два подъезда пятиэтажного газифицированного дома на Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле обрушились в четверг из-за взрыва газовоздушной смеси. В Дзержинском районе города введен режим ЧС. Региональное управление СК РФ завело уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям.
По информации минздрава, 11 человек находятся в больницах, пятеро отказались от госпитализации. Десять человек погибли, из них пять – дети. Третьего августа объявлен днем траура.
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Вчера, 11:49
 
ПроисшествияСвердловская областьВладимир ПутинВзрыв газа в доме в Нижнем Тагиле
 
 
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