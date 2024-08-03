https://ria.ru/20240803/tagil-1963854052.html

Куйвашев доложил Путину о помощи пострадавшим в Нижнем Тагиле

Куйвашев доложил Путину о помощи пострадавшим в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 03.08.2024

Куйвашев доложил Путину о помощи пострадавшим в Нижнем Тагиле

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев доложил президенту РФ Владимиру Путину об оказываемой помощи пострадавшим в результате ЧП в доме в Нижнем... РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T13:30

2024-08-03T13:30

2024-08-03T13:30

происшествия

свердловская область

владимир путин

взрыв газа в доме в нижнем тагиле

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев доложил президенту РФ Владимиру Путину об оказываемой помощи пострадавшим в результате ЧП в доме в Нижнем Тагиле, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "До конца следующей недели будет выполнена экспертиза по всему дому с тем, чтобы решить судьбу самого строения. Но в любом случае уже верстаются планы по обеспечению граждан постоянным жильем. Создана рабочая группа, выделены необходимые средства из резервного фонда. Поэтому работа выполняется в максимально сжатые сроки. Продолжает оказываться вся необходимая помощь для пострадавших в результате этой аварии", - сообщил пресс-секретарь главы государства. Два подъезда пятиэтажного газифицированного дома на Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле обрушились в четверг из-за взрыва газовоздушной смеси. В Дзержинском районе города введен режим ЧС. Региональное управление СК РФ завело уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям. По информации минздрава, 11 человек находятся в больницах, пятеро отказались от госпитализации. Десять человек погибли, из них пять – дети. Третьего августа объявлен днем траура.

https://radiosputnik.ru/20240802/traur-1963775589.html

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свердловская область

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происшествия, свердловская область, владимир путин, взрыв газа в доме в нижнем тагиле