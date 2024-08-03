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Жителей уцелевших после обрушения квартир в Нижнем Тагиле пустят в дом - РИА Новости, 03.08.2024
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11:49 03.08.2024
https://ria.ru/20240803/tagil-1963841217.html
Жителей уцелевших после обрушения квартир в Нижнем Тагиле пустят в дом
Жителей уцелевших после обрушения квартир в Нижнем Тагиле пустят в дом - РИА Новости, 03.08.2024
Жителей уцелевших после обрушения квартир в Нижнем Тагиле пустят в дом
Жителей квартир, уцелевших после частичного обрушения пятиэтажки в Нижнем Тагиле, в сопровождении спасателей пустят в дом, чтобы забрать ценные вещи, сообщает... РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T11:49
2024-08-03T11:49
происшествия
нижний тагил
россия
следственный комитет россии (ск рф)
взрыв газа в доме в нижнем тагиле
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 авг – РИА Новости. Жителей квартир, уцелевших после частичного обрушения пятиэтажки в Нижнем Тагиле, в сопровождении спасателей пустят в дом, чтобы забрать ценные вещи, сообщает аппарат полпредства в УрФО. "Полпред в УрФО Владимир Якушев поручил организовать доступ жителей в уцелевшие квартиры дома, где произошло происшествие в Нижнем Тагиле. С такой просьбой обратились пострадавшие жители во время встречи. Принято решение, что с сегодняшнего дня жителей будут по очереди запускать в квартиры в сопровождении спасателей и полиции, чтобы забрать ценные вещи", - говорится в сообщении. Два подъезда пятиэтажного газифицированного дома на Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле обрушились в четверг из-за взрыва газовоздушной смеси. В Дзержинском районе города введен режим ЧС. Региональное управление СК РФ завело уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям. По информации минздрава, 11 человек находятся в больницах, пятеро отказались от госпитализации. Десять человек погибли, из них пять – дети. Третьего августа объявлен днем траура.
https://ria.ru/20240802/vladivostok-1963577430.html
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происшествия, нижний тагил, россия, следственный комитет россии (ск рф), взрыв газа в доме в нижнем тагиле
Происшествия, Нижний Тагил, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Взрыв газа в доме в Нижнем Тагиле
Жителей уцелевших после обрушения квартир в Нижнем Тагиле пустят в дом

Жителей уцелевших квартир в Нижнем Тагиле, пустят в дом, чтобы забрать вещи

© Фото : Главное управление МЧС России по Свердловской областиПоисково-спасательные работы на месте обрушения жилого дома в Нижнем Тагиле
Поисково-спасательные работы на месте обрушения жилого дома в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© Фото : Главное управление МЧС России по Свердловской области
Поисково-спасательные работы на месте обрушения жилого дома в Нижнем Тагиле
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 авг – РИА Новости. Жителей квартир, уцелевших после частичного обрушения пятиэтажки в Нижнем Тагиле, в сопровождении спасателей пустят в дом, чтобы забрать ценные вещи, сообщает аппарат полпредства в УрФО.
«
"Полпред в УрФО Владимир Якушев поручил организовать доступ жителей в уцелевшие квартиры дома, где произошло происшествие в Нижнем Тагиле. С такой просьбой обратились пострадавшие жители во время встречи. Принято решение, что с сегодняшнего дня жителей будут по очереди запускать в квартиры в сопровождении спасателей и полиции, чтобы забрать ценные вещи", - говорится в сообщении.
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По информации минздрава, 11 человек находятся в больницах, пятеро отказались от госпитализации. Десять человек погибли, из них пять – дети. Третьего августа объявлен днем траура.
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ПроисшествияНижний ТагилРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Взрыв газа в доме в Нижнем Тагиле
 
 
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