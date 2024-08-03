https://ria.ru/20240803/tagil-1963841217.html
Жителей уцелевших после обрушения квартир в Нижнем Тагиле пустят в дом
Жителей уцелевших после обрушения квартир в Нижнем Тагиле пустят в дом - РИА Новости, 03.08.2024
Жителей уцелевших после обрушения квартир в Нижнем Тагиле пустят в дом
Жителей квартир, уцелевших после частичного обрушения пятиэтажки в Нижнем Тагиле, в сопровождении спасателей пустят в дом, чтобы забрать ценные вещи, сообщает... РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T11:49
2024-08-03T11:49
2024-08-03T11:49
происшествия
нижний тагил
россия
следственный комитет россии (ск рф)
взрыв газа в доме в нижнем тагиле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/02/1963743020_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_db59f61a549f12bec53e32ff04f1ac5f.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 авг – РИА Новости. Жителей квартир, уцелевших после частичного обрушения пятиэтажки в Нижнем Тагиле, в сопровождении спасателей пустят в дом, чтобы забрать ценные вещи, сообщает аппарат полпредства в УрФО. "Полпред в УрФО Владимир Якушев поручил организовать доступ жителей в уцелевшие квартиры дома, где произошло происшествие в Нижнем Тагиле. С такой просьбой обратились пострадавшие жители во время встречи. Принято решение, что с сегодняшнего дня жителей будут по очереди запускать в квартиры в сопровождении спасателей и полиции, чтобы забрать ценные вещи", - говорится в сообщении. Два подъезда пятиэтажного газифицированного дома на Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле обрушились в четверг из-за взрыва газовоздушной смеси. В Дзержинском районе города введен режим ЧС. Региональное управление СК РФ завело уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям. По информации минздрава, 11 человек находятся в больницах, пятеро отказались от госпитализации. Десять человек погибли, из них пять – дети. Третьего августа объявлен днем траура.
https://ria.ru/20240802/vladivostok-1963577430.html
https://ria.ru/20240722/obrushenie-1961133045.html
нижний тагил
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/02/1963743020_68:0:669:451_1920x0_80_0_0_8f1c711d4756ec50212d998ea72c58e9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижний тагил, россия, следственный комитет россии (ск рф), взрыв газа в доме в нижнем тагиле
Происшествия, Нижний Тагил, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Взрыв газа в доме в Нижнем Тагиле
Жителей уцелевших после обрушения квартир в Нижнем Тагиле пустят в дом
Жителей уцелевших квартир в Нижнем Тагиле, пустят в дом, чтобы забрать вещи