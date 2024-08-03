https://ria.ru/20240803/tagil-1963841217.html

Жителей уцелевших после обрушения квартир в Нижнем Тагиле пустят в дом

Жителей уцелевших после обрушения квартир в Нижнем Тагиле пустят в дом - РИА Новости, 03.08.2024

Жителей уцелевших после обрушения квартир в Нижнем Тагиле пустят в дом

Жителей квартир, уцелевших после частичного обрушения пятиэтажки в Нижнем Тагиле, в сопровождении спасателей пустят в дом, чтобы забрать ценные вещи, сообщает... РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T11:49

2024-08-03T11:49

2024-08-03T11:49

происшествия

нижний тагил

россия

следственный комитет россии (ск рф)

взрыв газа в доме в нижнем тагиле

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 авг – РИА Новости. Жителей квартир, уцелевших после частичного обрушения пятиэтажки в Нижнем Тагиле, в сопровождении спасателей пустят в дом, чтобы забрать ценные вещи, сообщает аппарат полпредства в УрФО. "Полпред в УрФО Владимир Якушев поручил организовать доступ жителей в уцелевшие квартиры дома, где произошло происшествие в Нижнем Тагиле. С такой просьбой обратились пострадавшие жители во время встречи. Принято решение, что с сегодняшнего дня жителей будут по очереди запускать в квартиры в сопровождении спасателей и полиции, чтобы забрать ценные вещи", - говорится в сообщении. Два подъезда пятиэтажного газифицированного дома на Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле обрушились в четверг из-за взрыва газовоздушной смеси. В Дзержинском районе города введен режим ЧС. Региональное управление СК РФ завело уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям. По информации минздрава, 11 человек находятся в больницах, пятеро отказались от госпитализации. Десять человек погибли, из них пять – дети. Третьего августа объявлен днем траура.

https://ria.ru/20240802/vladivostok-1963577430.html

https://ria.ru/20240722/obrushenie-1961133045.html

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происшествия, нижний тагил, россия, следственный комитет россии (ск рф), взрыв газа в доме в нижнем тагиле