https://ria.ru/20240803/tagil-1963838238.html

Три экспертизы проверят возможность проживания в доме в Нижнем Тагиле

Три экспертизы проверят возможность проживания в доме в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 03.08.2024

Три экспертизы проверят возможность проживания в доме в Нижнем Тагиле

Три независимые экспертизы проверят возможность проживания в доме в Нижнем Тагиле после частичного обрушения, сообщил губернатор Свердловской области Евгений... РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T11:08

2024-08-03T11:08

2024-08-03T11:08

происшествия

нижний тагил

свердловская область

следственный комитет россии (ск рф)

взрыв газа в доме в нижнем тагиле

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 авг – РИА Новости. Три независимые экспертизы проверят возможность проживания в доме в Нижнем Тагиле после частичного обрушения, сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Соответствующее видео с совещания опубликовал департамент информационной политики региона."Заказали три независимые экспертизы, чтобы удостовериться в том, что часть оставшегося дома пригодна или не пригодна для проживания", – сказал Куйвашев.Глава региона отметил, что детальная экспертиза будет длиться около двух недель, после чего он вновь встретится с жителями пострадавшей многоэтажки. Как добавили в мэрии, поврежденный дом будет обследовать независимая специализированная организация – Архитектурно-строительный центр Центра сопровождения деятельности УрФУ. По результатам обследования будет проведено заседание межведомственной комиссии, на котором примут решение о дальнейшей судьбе здания. "Рабочие снесли левую часть дома. Разбор завалов продолжается. О дальнейшей судьбе здания проинформирую позже", – написал в субботу глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев в своем Telegram-канале. Два подъезда пятиэтажного газифицированного дома на Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле обрушились в четверг из-за взрыва газовоздушной смеси. В Дзержинском районе города введен режим ЧС. Региональное управление СК РФ завело уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям. По информации минздрава, 11 человек находятся в больницах, пятеро отказались от госпитализации. Десять человек погибли, из них пять – дети. Третьего августа объявлен днем траура.

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https://ria.ru/20240801/poiski-1963558200.html

нижний тагил

свердловская область

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происшествия, нижний тагил, свердловская область, следственный комитет россии (ск рф), взрыв газа в доме в нижнем тагиле