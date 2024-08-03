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Сотрудники МЧС спасли 15 человек в Нижнем Тагиле

Сотрудники МЧС спасли 15 человек в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 03.08.2024

Сотрудники МЧС спасли 15 человек в Нижнем Тагиле

Поисково-спасательная операция в Нижнем Тагиле завершена, из-под обломков были спасены 15 человек, в том числе семь детей, среди десяти погибших пять детей,... РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T09:27

2024-08-03T09:27

2024-08-03T09:45

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв газа в доме в нижнем тагиле

происшествия

россия

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Поисково-спасательная операция в Нижнем Тагиле завершена, из-под обломков были спасены 15 человек, в том числе семь детей, среди десяти погибших пять детей, сообщила пресс-служба МЧС РФ."Спасательная операция в Нижнем Тагиле, где 1 августа произошло обрушение здания завершена. Специалистами МЧС России из-под обломков были спасены 15 человек, в том числе 7 детей. К сожалению, в результате трагедии погибли 10 человек, включая 5 детей", - говорится в сообщении.Отмечается, что к ликвидации ЧС были привлечены более 550 человек личного состава МЧС РФ и 74 единицы техники. Спасатели работали круглосуточно, используя девять кинологических расчетов. По данным ведомства, было вывезено 2496 тонн обломков.Кроме того, психологи МЧС помогли в 24 случаях, а на "телефон горячей линии" поступило 88 обращений граждан, которые были отработаны.Два подъезда пятиэтажного газифицированного дома на Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле обрушились в четверг из-за взрыва газовоздушной смеси. В Дзержинском районе города введен режим ЧС. Региональное управление СК России завело уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По последним данным МЧС России, погибли 10 человек.Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев объявил 3 августа днем траура.

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Второй день разбора завалов в Нижнем Тагиле МЧС показало новое видео разбора завалов в Нижнем Тагиле, где число погибших выросло до шести 2024-08-03T09:27 true PT0M21S

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в доме в нижнем тагиле, происшествия, россия