Рейтинг@Mail.ru
При обрушении в доме в Нижнем Тагиле погибли пятеро детей - РИА Новости, 03.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:14 03.08.2024
https://ria.ru/20240803/tagil-1963827812.html
При обрушении в доме в Нижнем Тагиле погибли пятеро детей
При обрушении в доме в Нижнем Тагиле погибли пятеро детей - РИА Новости, 03.08.2024
При обрушении в доме в Нижнем Тагиле погибли пятеро детей
При обрушении части пятиэтажки в Нижнем Тагиле Свердловской области погибли пятеро детей, в общей сложности, погибли десять человек, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T09:14
2024-08-03T09:14
происшествия
россия
свердловская область
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв газа в доме в нижнем тагиле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/02/1963743042_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_045ac24b47612b1e9541dbb9edf10e79.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 авг – РИА Новости. При обрушении части пятиэтажки в Нижнем Тагиле Свердловской области погибли пятеро детей, в общей сложности, погибли десять человек, сообщили РИА Новости в оперативных службах в субботу. "Да, пятеро из десяти погибших – дети", – подтвердил собеседник агентства. Два подъезда пятиэтажного газифицированного дома на Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле обрушились в четверг из-за взрыва газовоздушной смеси. В Дзержинском районе города введен режим ЧС. Региональное управление СК РФ завело уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям. По информации минздрава, 11 человек находятся в больницах, трое из них – в тяжелом состоянии, пятеро отказались от госпитализации. По данным МЧС России, десять человек погибли. Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев объявил 3 августа днем траура.
https://ria.ru/20240802/vladivostok-1963577430.html
россия
свердловская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/02/1963743042_228:0:1191:722_1920x0_80_0_0_e74828f4e9fe3b152e99c1caea134874.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, свердловская область, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в доме в нижнем тагиле
Происшествия, Россия, Свердловская область, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв газа в доме в Нижнем Тагиле
При обрушении в доме в Нижнем Тагиле погибли пятеро детей

При обрушении части дома в Нижнем Тагиле погибли пятеро детей

© Фото : Главное управление МЧС России по Свердловской областиПоисково-спасательные работы на месте обрушения жилого дома в Нижнем Тагиле
Поисково-спасательные работы на месте обрушения жилого дома в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© Фото : Главное управление МЧС России по Свердловской области
Поисково-спасательные работы на месте обрушения жилого дома в Нижнем Тагиле
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 авг – РИА Новости. При обрушении части пятиэтажки в Нижнем Тагиле Свердловской области погибли пятеро детей, в общей сложности, погибли десять человек, сообщили РИА Новости в оперативных службах в субботу.
«
"Да, пятеро из десяти погибших – дети", – подтвердил собеседник агентства.
Два подъезда пятиэтажного газифицированного дома на Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле обрушились в четверг из-за взрыва газовоздушной смеси. В Дзержинском районе города введен режим ЧС. Региональное управление СК РФ завело уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям.
По информации минздрава, 11 человек находятся в больницах, трое из них – в тяжелом состоянии, пятеро отказались от госпитализации. По данным МЧС России, десять человек погибли.
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев объявил 3 августа днем траура.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
При обрушении потолка во Владивостоке пострадали девять человек
Вчера, 02:34
 
ПроисшествияРоссияСвердловская областьСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Взрыв газа в доме в Нижнем Тагиле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала