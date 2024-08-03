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При обрушении в доме в Нижнем Тагиле погибли пятеро детей
При обрушении в доме в Нижнем Тагиле погибли пятеро детей - РИА Новости, 03.08.2024
При обрушении в доме в Нижнем Тагиле погибли пятеро детей
При обрушении части пятиэтажки в Нижнем Тагиле Свердловской области погибли пятеро детей, в общей сложности, погибли десять человек, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T09:14
2024-08-03T09:14
2024-08-03T09:14
происшествия
россия
свердловская область
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв газа в доме в нижнем тагиле
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 авг – РИА Новости. При обрушении части пятиэтажки в Нижнем Тагиле Свердловской области погибли пятеро детей, в общей сложности, погибли десять человек, сообщили РИА Новости в оперативных службах в субботу. "Да, пятеро из десяти погибших – дети", – подтвердил собеседник агентства. Два подъезда пятиэтажного газифицированного дома на Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле обрушились в четверг из-за взрыва газовоздушной смеси. В Дзержинском районе города введен режим ЧС. Региональное управление СК РФ завело уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям. По информации минздрава, 11 человек находятся в больницах, трое из них – в тяжелом состоянии, пятеро отказались от госпитализации. По данным МЧС России, десять человек погибли. Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев объявил 3 августа днем траура.
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происшествия, россия, свердловская область, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в доме в нижнем тагиле
Происшествия, Россия, Свердловская область, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв газа в доме в Нижнем Тагиле
При обрушении в доме в Нижнем Тагиле погибли пятеро детей
При обрушении части дома в Нижнем Тагиле погибли пятеро детей