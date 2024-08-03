https://ria.ru/20240803/tagil-1963827812.html

При обрушении в доме в Нижнем Тагиле погибли пятеро детей

При обрушении в доме в Нижнем Тагиле погибли пятеро детей - РИА Новости, 03.08.2024

При обрушении в доме в Нижнем Тагиле погибли пятеро детей

При обрушении части пятиэтажки в Нижнем Тагиле Свердловской области погибли пятеро детей, в общей сложности, погибли десять человек, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T09:14

2024-08-03T09:14

2024-08-03T09:14

происшествия

россия

свердловская область

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв газа в доме в нижнем тагиле

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/02/1963743042_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_045ac24b47612b1e9541dbb9edf10e79.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 авг – РИА Новости. При обрушении части пятиэтажки в Нижнем Тагиле Свердловской области погибли пятеро детей, в общей сложности, погибли десять человек, сообщили РИА Новости в оперативных службах в субботу. "Да, пятеро из десяти погибших – дети", – подтвердил собеседник агентства. Два подъезда пятиэтажного газифицированного дома на Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле обрушились в четверг из-за взрыва газовоздушной смеси. В Дзержинском районе города введен режим ЧС. Региональное управление СК РФ завело уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям. По информации минздрава, 11 человек находятся в больницах, трое из них – в тяжелом состоянии, пятеро отказались от госпитализации. По данным МЧС России, десять человек погибли. Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев объявил 3 августа днем траура.

https://ria.ru/20240802/vladivostok-1963577430.html

россия

свердловская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, свердловская область, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в доме в нижнем тагиле